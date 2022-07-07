"انتهاكات وسجون سرية وآلاف المعتقلين".. الأمم المتحدة تواصل مناقشة تقرير بعثة تقصي الحقائق في ليبيا

أكد رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا محمد أوجار أن وضع حقوق الإنسان بالبلاد في حالة يرثى لها، في وقت يواصل فيه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف مناقشة تقرير البعثة.

وبينت البعثة أنها جمعت أدلة تتعلق بأكثر من 27 مكان احتجاز في شرق ليبيا وغربها بها آلاف السجناء، بما في ذلك سجون سرية خارجة عن القانون.

وأضاف أوجار -في تصريح للجزيرة على هامش اجتماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف- أن هدف اللجنة هو جمع الأدلة من أجل مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات ومنعهم من الإفلات من العقاب.

في المقابل، أبدى رئيس منظمة التضامن لحقوق الإنسان في ليبيا جمعة العمامي تحفظه على ما عدّه نقائص شابت تقرير لجنة تقصي الحقائق.