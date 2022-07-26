أردوغان يكشف عن مستوى مباحثات تطبيع العلاقات مع القاهرة

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مستوى المباحثات بين بلاده ومصر، بعد سنوات من الخلافات السياسية.

وقال أردوغان خلال حديثه مساء أمس الاثنين، على شاشة قناة هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي" (TRT)، إن المباحثات التركية المصرية "متواصلة عند المستوى الأدنى وليس هناك ما يمنع ارتقاءها إلى المستوى الرفيع، يكفي أن يكون هناك تفاهم متبادل".

وبدأت مصر وتركيا منذ أشهر إعادة العلاقات المتأزمة منذ 2013، وعقدتا جولتين من المحادثات، لكن بقي العديد من الملفات حجر عثرة أمام مسار استئناف العلاقات.

ورغم الخلاف السياسي خلال السنوات الماضية بين تركيا ومصر فإن قيمة التبادلات التجارية بينهما تقترب من 5 مليارات دولار سنويا.