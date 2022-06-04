قال المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم السبت إن "الأعداء" يثيرون اضطرابات في إيران "من أجل إسقاط الجمهورية الإسلامية".

واعتبر خامنئي -في ذكرى وفاة مرشد الثورة الأول الخميني- أن حسابات الأميركيين و"الأعداء" تجاه بلاده خاطئة، واتهمهم بالعمل على تأجيج الشعب ضد نظام الحكم، مضيفا "اليوم يعتمد أهم أمل للأعداء لتوجيه ضربة لبلادنا على احتجاجات شعبية.. لكن حسابات الأعداء خاطئة مثل الكثير من حساباتهم السابقة".

وأوضح -في كلمة بثها التلفزيون- أن الأميركيين يأخذون المشورة من مستشارين إيرانيين "خونة" ويأملون في إحداث مواجهة بين الشعب والنظام في البلاد، ويعتمدون أسلوب الاحتجاجات.

ولفت خامنئي إلى أنّ اليونان نفذت أمر أميركا بسرقة النفط الإيراني لكن طهران نجحت في استرداده.

في تطور آخر، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن ممثل المرشد بمدينة أصفهان، يوسف طباطبائي نجاد، تعرض لاعتداء بسكين أثناء خروجه من صلاة الجمعة أمس.

وقال مدير مكتب طباطبائي نجاد إن شخصا حاول الاقتراب من ممثل المرشد بذريعة تسليمه رسالة، قبل أن يعتدي عليه بسكين، مما أدى إلى إصابته بجروح وخدوش نقل على أثرها إلى المستشفى، وأضاف أن الأجهزة الأمنية تحقق حاليا مع منفذ الهجوم.