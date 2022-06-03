طهران تهدد برد فوري على أي تحرك ضدها.. تل أبيب: نفضل المسار الدبلوماسي لمنع إيران من حيازة سلاح نووي

تعهدت طهران اليوم الجمعة "برد فوري" على أي تحرك ضدها من الولايات المتحدة والدول الأوروبية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن إسرائيل تفضل المسار الدبلوماسي من أجل منع إيران من حيازة سلاح نووي.

وأضاف بينيت -الذي التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الجمعة- إن إسرائيل تحتفظ بحقها بالدفاع عن النفس والعمل ضد إيران من أجل كبح برنامجها النووي في حال أخفق المجتمع الدولي في إطار التوقيت الزمني ذي الصلة.

وتأتي زيارة غروسي الخاطفة إلى إسرائيل على خلفية تقديمها شكوى ضد إيران ستنظر فيها الوكالة قريبا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان -في اتصال هاتفي مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل- إن زيارة مدير وكالة الطاقة الذرية إلى إسرائيل عشية اجتماع مجلس الحكام تتعارض مع حيادية الوكالة ومهمتها التقنية.

اتفاق "دائم وقوي"

وأضاف عبد اللهيان أن إعداد واشنطن والثلاثي الأوروبي مسودة قرار في وكالة الطاقة الذرية إجراء متسرع وغير بنّاء ومخالف للدبلوماسية، مشيرا إلى أن مسودة القرار في وكالة الطاقة الذرية ستجعل المفاوضات معقدة وأكثر صعوبة.

وأبلغ وزير الخارجية الإيراني المفوض الأوروبي أن أي خطوة سياسية أميركية أوروبية في وكالة الطاقة الذرية ستواجه برد إيراني ملائم ومؤثر وعاجل.

ولفت عبد اللهيان إلى أن لدى طهران الاستعداد والإرادة لمواصلة المفاوضات النووية على مسار واقعي حتى تحقيق نتيجة، وأن إيران جادة في التوصل لاتفاق جيد ودائم وقوي في مفاوضات فيينا.

من جانب آخر، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن علي باقري، كبير المفاوضين الإيرانيين، قوله إنه "لا يسع الصهاينة إلا أن يتخيلوا مهاجمة إيران في الأحلام".

وأضاف باقري في لقاء مع قناة "إن بي كي" (NPK) النرويجية جوابا عن سؤال بشأن رد إيران على أي هجوم إسرائيلي محتمل، أنه "إذا رأى الصهاينة مثل هذا الحلم فلن يستيقظوا منه أبدا"، وفق تعبيره.