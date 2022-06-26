مقال في التايمز: الصراع في أوكرانيا سيشكل القرن الـ21 وعلى أوروبا أن تظهر قوتها لروسيا

يرى أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني، في مقال نشرته صحيفة "التايمز" (Times) البريطانية، أن أوكرانيا تقف على خط المواجهة في الصراع الذي سيشكل القرن الـ21، مثلما شكلت الحربان العالميتان الأولى والثانية القرن الماضي.

وأضاف يرماك أن انتصار روسيا في هذه الحرب يعني أن أمن الغرب سيتحطم وكذلك النظام الدولي، إذ إن روسيا لن تتوقف عند أوكرانيا.

وخاطب المسؤول الأوكراني رؤساء الدول الغربية الحليفة الذين يجتمعون في قمة مجموعة السبع في ألمانيا بقوله إن هزيمة روسيا ممكنة بفرض عقوبات واسعة النطاق، وتقديم دعم عسكري قوي.





العقوبات المالية

وقال يرماك إن تأثير العقوبات المالية التي فرضت بعد اندلاع الحرب لم يكن حاسما، موضحا أن الغرب ملزم بمضاعفة العقوبات الحالية، لتواجه روسيا أزمة في جمع الأموال وتسديد المدفوعات.

وأضاف أن العديد من المؤسسات الغربية لم تبادر بعد إلى فصل ارتباطها بالروبل الروسي، وأكد أن على الغرب استخدام الأصول الروسية المصادرة لإعادة إعمار أوكرانيا.

وتحدث عن استخدام روسيا للغذاء سلاحًا، وقال إن محاصرة القوات الروسية للموانئ الأوكرانية هو الذي يسبّب أزمة الغذاء الحالية.





وأوضح أن القيادة الروسية لا تفهم إلا لغة القوة، ولو كان الرد الغربي أكثر "شمولا وعداء" لكانت الحرب انتهت بسرعة، لكن إذا شعرت موسكو بالضعف في مواقف حلفاء أوكرانيا "فستعدّ ذلك ضوءا أخضر لمتابعة ارتكاب مذابح".

وذكّر يرماك حلفاء بلاده بكلمات الزعيم البريطاني الراحل ونستون تشرشل في 1940 بعد سيطرة النازيين على فرنسا، قائلا إن "هذه المعركة حاسمة ويعتمد عليها بقاء الحضارة، وأسلوب حياتنا الخاص، واستمرار عمل المؤسسات". ودعا المسؤول الأوكراني الجميع لأداء الواجب المطلوب منهم لضمان تحقيق تلك الأهداف.