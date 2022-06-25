أعلنت الحكومة الأوكرانية أن الصواريخ الروسية هاجمت أهدافا في أنحاء البلاد اليوم السبت، حيث أصابت منشآت عسكرية في الغرب والشمال، مع دخول أكبر صراع عسكري بري في أوروبا -منذ الحرب العالمية الثانية- شهره الخامس. في حين أعلنت موسكو سيطرتها الكاملة على مدينة سيفيرودونيتسك الإستراتيجية في إقليم دونباس.

وأفاد الجيش الأوكراني بأن مقاطعة تشيرنيهيف (شمالي البلاد) استهدفت بـ 20 صاروخا انطلقت من أراضي بيلاروسيا.

وأكد عمدة جيتومير (وسط أوكرانيا) وقوع قصف على منشآت عسكرية في المقاطعة بـ 24 صاروخا انطلقت من الأراضي البيلاروسية.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن الكرملين يسعى لجر بيلاروسيا للمشاركة مباشرة في الحرب عبر تنفيذ هجوم مكثف من أراضيها، معتبرة أن "الضربات الجوية التي استهدفت أراضينا انطلاقا من بيلاروسيا استفزاز روسي واسع النطاق".

وتأتي هذه الضربات قبل ساعات من الموعد المقرر للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في سان بطرسبرغ.

كما تجري القوات البيلاروسية مرة أخرى تدريبات عسكرية بالقرب من الحدود مع منطقة كييف، مما زاد التوتر ووضع السلطات الأوكرانية في حالة تأهب قصوى.

سيفيرودونيتسك

وأفاد مراسل الجزيرة، نقلا عن "سيرغي غايدي" حاكم مقاطعة لوغانسك، بأن قوات الجيش الأوكراني في سيفيرودونيتسك تلقت الأوامر بالانسحاب إلى أماكن أكثر تحصنا.

ومن جانبها قالت وزارة الدفاع البريطانية إن من المحتمل أن تعيد أوكرانيا تكوين دفاعاتها في قطاع سيفيرودونيتسك-ليسيتشانسك، في حين تواصل القوات الروسية تحقيق مكاسب في المنطقة.

ومن جهته، قال الرئيس الشيشاني إن القوات الروسية تسيطر على مطار سيفيرودونيتسك، والمنطقة الصناعية في المدينة بشكل كامل.

وأفاد مراسل الجزيرة في إقليم دونباس باستمرار تعرض مصنع أزوت داخل المنطقة الصناعية في مدينة سيفيرودونيتسك لقصف مدفعي روسي شديد.

وأضاف أن المعارك وتبادل القصف بين القوات الأوكرانية والروسية مستمر بمحيط مدينة ليسيتشانسك، وعلى الطريق الواصل بين باخموت وليسيتشانسك.

من جانبه، قال حاكم مقاطعة لوغانسك إن القوات الأوكرانية تصدت للهجوم الروسي المتواصل على ليسيتشانسك من المحور الجنوبي.

وتسلط التطورات الميدانية الأخيرة الضوء على الأهمية الإستراتيجية لسيفيرودونيتسك، إذ تعدّ من أهم مدن إقليم لوغانسك الانفصالي شرق أوكرانيا.

ويمكن الاستيلاء على سيفيرودونيتسك، وليسيتشانسك القريبة، منح موسكو السيطرة على منطقة لوغانسك بأكملها.





ومن الناحية الاقتصادية، تعدّ سيفيرودونيتسك موطنا للعديد من المصانع الكيميائية، وتشتهر بأن المحاولة الأولى لتقسيم أوكرانيا حدثت فيها منذ ما يقرب من 20 عاما. وإثر احتجاجات 2004 على انتخابات وصفت بالمزورة في كييف، حرّض السياسيون المحليون في سيفيرودونيتسك على الاستقلال وهددوا بدعوة روسيا للتدخل عسكريا.

وعام 2014 غزت روسيا دونباس، واحتل الموالون لموسكو مدينةَ سيفيرودونيتسك شهرين، ثم استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها حتى الحرب الحالية.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، قدمت روسيا وأوكرانيا بيانات متناقضة بشأن ليسيتشانسك، الواقعة على الجانب الآخر من نهر سيفرسكي دونيتس الذي يفصل بينها وسيفيرودونيتسك.

وزعمت وزارة الدفاع الروسية أن هذه المدينة تخضع لحصار قواتها من الجنوب، قائلة إنها اخترقت مواقع أوكرانية.

لكن هيئة الأركان العامة الأوكرانية قالت في تقرير إن قواتها المسلحة تمكنت من صد هجوم على الضواحي الجنوبية لمدينة ليسيتشانسك، ولا يمكن التحقق من صحة البيانات بشكل مستقل.

من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه قُتل "ما يصل إلى 80 من المرتزقة البولنديين ودُمرت 20 مركبة قتالية مصفّحة و8 قاذفات صواريخ متعددة غراد في ضربات عالية الدقة على مصنع زينك ميغاتيكس في كونستانتينوفكا" بمنطقة دونيتسك. ولم يكن بالإمكان التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

صواريخ وطائرات روسية

وفي تطور آخر، قال رئيس الإدارة العسكرية في لفيف إن 6 صواريخ روسية استهدفت منشأة عسكرية في المنطقة.

وفي الجبهة الجنوبية، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية تجهز 4 حاملات لصواريخ "كاليبر" البحرية بالبحر الأسود وبحر آزوف استعدادا لشن ضربات صاروخية على أهداف في أوكرانيا.

وفي غضون ذلك، دوت 4 انفجارات صباح اليوم في مناطق متفرقة من مقاطعة ميكولايف (جنوبي البلاد) ولم تعلن السلطات عن الأماكن التي استهدفتها تلك الانفجارات، كما لم تعلن عن أي خسائر.

أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها قتلت أكثر من 1100 عسكري أوكراني بينهم مرتزقة أجانب. وقال الناطق باسم الوزارة إنه في مقاطعة ميكولايف وحدها تم القضاء على نحو 300 من القوات الأوكرانية والمرتزقة، وتدمير 33 وحدة عسكرية ثقيلة.

وفي المقابل، في وقت أعلن فيه الجيش الأوكراني الليلة الماضية إسقاط دفاعاته الجوية في ميكولايف طائرة روسية من نوع "سوخوي 25".

من ناحية أخرى، نفت الخارجية الروسية إصدار أي تهديدات نووية، وقالت المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا إنه لم تكن هناك أي تهديدات نووية من موسكو ولم يحدث ذلك قط.

وأكدت زاخاروفا أن استخدام بلادها للأسلحة النووية يستند فقط إلى منطق الردع، وحذرت من أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تتأرجح بشكل خطير على شفا صراع مسلح مباشر مع موسكو.

وفي المقابل، قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ إن روسيا باتت تشكل تهديدا مباشرا لأمن دول الحلف وقيمها.

ودعا ستولتنبرغ إلى إبقاء قنوات الاتصال مع موسكو مفتوحة حتى لا يؤدي سوء الفهم إلى ردود أفعال لا يمكن السيطرة عليها، مؤكدا أنه ليس لدى الحلف أي نية لنشر أسلحة نووية بأوروبا الشرقية.

ووصف الحرب في أوكرانيا بالوحشية، لكنها ستكون بين الناتو وروسيا أكثر سوءا. ودعا إلى إعادة طرح قضية الحد من التسلح، بعد تغيير موسكو بشكل جذري سلوكها الوحشي، حسب تعبيره.

جونسون يخشى أن تضطر أوكرانيا إلى "سلام سيئ"

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون -اليوم- إنه يخشى أن تواجه أوكرانيا ضغوطا للموافقة على اتفاق سلام مع روسيا لا يصب في مصلحتها، بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوروبا.

وأضاف جونسون لمحطات إذاعية بالعاصمة الرواندية (كيغالي) أثناء مشاركته في قمة مجموعة دول الكومنولث "تقول دول كثيرة إن هذه حرب أوروبية غير ضرورية.. ومن ثم فإن الضغط سيزداد لتشجيع، وربما إجبار الأوكرانيين، على (قبول) سلام سيئ".

وأشار إلى أن عواقب نجاح الرئيس الروسي في شق طريقه في أوكرانيا ستكون خطرة على الأمن العالمي و"كارثة اقتصادية طويلة الأمد".

وفي الولايات المتحدة، أفادت مجلة "فورين بوليسي" (Foreign Policy) بتقديم مشرّعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشروع قرار يصف تصرفات روسيا في أوكرانيا بأعمال الإبادة الجماعية.

وتزعم مسودة القرار أن الهجمات العشوائية على المدنيين، والاستهداف المباشر لمستشفيات الولادة والمرافق الطبية، والنقل القسري لمئات الآلاف من الأوكرانيين إلى روسيا والأراضي الخاضعة للروس، كلها ممارسات تطابق ما جاء في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بجريمة الإبادة الجماعية.





أزمة الجوع العالمية

من جهة أخرى، نُقل عن مسؤول كبير بوكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة في ألمانيا قوله اليوم إنه يتعين على مجموعة الدول السبع زيادة المساعدات الإنسانية للمساعدة في معالجة أزمة الجوع العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتبدأ مجموعة السبع اجتماعا يستمر 3 أيام في بافاريا بألمانيا غدا على خلفية تحذير أممي من أن العالم يواجه "أزمة جوع عالمية غير مسبوقة" مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وقال مارتن فريك مدير برنامج الأغذية العالمي الألماني لمؤسسة "آر إن دي" (RND) الإخبارية الألمانية "الجوع يمكن أن يزعزع استقرار الدول، ومن ثم فهو قضية سلام وأمن رئيسة" مشيرا إلى أن تضخم أسعار المواد الغذائية الحالي الذي يتجاوز 25% في 36 دولة يمثل "قنبلة موقوتة".

وأكد أيضا أن من المرجح ألا يحصل برنامج الأغذية العالمي على أكثر من نصف المبلغ الذي يحتاج إليه هذا العام وهو 21.5 مليار دولار، ولذلك فهناك حاجة إلى مزيد من المساعدات.