الرئيس المصري يستقبل أمير قطر في قصر الاتحادية بالقاهرة

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر الاتحادية بالقاهرة.

وكان أمير دولة قطر وصل أمس إلى العاصمة المصرية في زيارة رسمية تستمر يومين.

وقال الديوان الأميري القطري إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الرئيس المصري.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ستتضمن بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث بشأن تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية.