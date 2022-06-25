الثالث خلال أيام.. هجوم صاروخي على حقل غاز تديره شركة إماراتية بشمال العراق

تجدد القصف الصاروخي، اليوم السبت، على حقل خورمور للغاز الطبيعي الذي يقع شمالي العراق وتديره شركة إماراتية، وذلك للمرة الثالثة خلال أيام.

وقالت مصادر أمنية عراقية إن أصوات صفارات الإنذار سمعت من داخل الحقل الذي تديره شركة "دانة غاز" الإماراتية، ويقع في منطقة قادر كرم التابعة لقضاء جمجمال في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق. ولم تتضح الأضرار التي تسبب بها هذا الهجوم.

وتكرر إطلاق صواريخ الكاتيوشا على مجمع حقل خورمور اليوم السبت، وأمس الجمعة، وكذلك يوم الأربعاء الماضي، من دون أن تتبنى أي جهة هذه الهجمات.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان، اليوم في بيان، إن 6 صواريخ في المجمل استهدفت حقل خورمور خلال الأيام الأخيرة.

وقال صديق محمد مدير ناحية قادر كرم في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أمس "استُهدف حقل غاز خورمور بصاروخ كاتيوشا قرابة الساعة الثانية و10 دقائق بعد الظهر"، وأضاف أنه "لم يؤدِّ إلى وقوع ضحايا أو أضرار وتسبب باندلاع حريق فقط".

ويقع الحقل بين مدينتي كركوك والسليمانية في إقليم كردستان شمالي العراق.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، استُهدفت مواقع لإنتاج المحروقات في إقليم كردستان بقذائف صاروخية لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

وفي مايو/أيار الماضي، استهدفت مصفاة كوركوسك، وهي من كبرى المصافي في المنطقة الغنية بالنفط، وتقع شمال غرب أربيل عاصمة كردستان العراق.