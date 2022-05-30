شاهد.. حريق ضخم في سوق الخيام بمنطقة الري الكويتية

تمكنت فرق الإطفاء العام الكويتية من السيطرة على حريق ضخم اندلع اليوم الاثنين في سوق الخيام في منطقة الري.

وأعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية أن خمس فرق تعاملت مع حريق هائل ومنعت امتداده وذكرت أن مساحة موقع الحريق تقدر بأكثر من ثلاثة آلاف متر مربع وأن الحريق طال خياما ومواد بلاستيكية تستخدم في صناعة الخيام.

وبث نشطاء فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تصاعد الدخان من وسط السوق، كما تظهر الفيديوهات قيام قوة إطفاء الكويت بمحاولة إخماد النيران.

خمس فرق إطفاء تتعامل مع حريق سوق الخيام الكائن بمنطقة الري – التفاصيل لاحقا pic.twitter.com/98oLzl0So5 — قوة الإطفاء العام (@kff_kw) May 30, 2022

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية أن مساحة موقع الحريق تقدر تقريبا بـ4 آلاف متر مربع وأن الحريق طال خياما ومواد بلاستيكية تستخدم في صناعة الخيام.

يشار إلى أن حريقا ضخما آخر كان قد شب في مارس/آذار الماضي بسوق المباركية، أقدم الأسواق التجارية المتجاورة في الكويت، مما أسفر عن إصابات وخسائر مادية، وفقا للسلطات.

وقالت وزارة الصحة الكويتية إن الحريق أسفر حينها عن إصابة 14 شخصا ما بين حروق طفيفة وحالات اختناق مشيرة إلى أنه تم إسعاف معظم المصابين.