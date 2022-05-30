سياسة|كويت

شاهد.. حريق ضخم في سوق الخيام بمنطقة الري الكويتية

فرق الإطفاء خلال محاولتها إخماد النيران في سوق الخيام (مواقع التواصل)
30/5/2022-|آخر تحديث: 30/5/202210:59 PM (مكة المكرمة)

تمكنت فرق الإطفاء العام الكويتية من السيطرة على حريق ضخم اندلع اليوم الاثنين في سوق الخيام في منطقة الري.

وأعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية أن خمس فرق تعاملت مع حريق هائل ومنعت امتداده وذكرت أن مساحة موقع الحريق تقدر بأكثر من ثلاثة آلاف متر مربع وأن الحريق طال خياما ومواد بلاستيكية تستخدم في صناعة الخيام.

وبث نشطاء فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تصاعد الدخان من وسط السوق، كما تظهر الفيديوهات قيام قوة إطفاء الكويت بمحاولة إخماد النيران.

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية أن مساحة موقع الحريق تقدر تقريبا بـ4 آلاف متر مربع وأن الحريق طال خياما ومواد بلاستيكية تستخدم في صناعة الخيام.

يشار إلى أن حريقا ضخما آخر كان قد شب في مارس/آذار الماضي بسوق المباركية، أقدم الأسواق التجارية المتجاورة في الكويت، مما أسفر عن إصابات وخسائر مادية، وفقا للسلطات.

وقالت وزارة الصحة الكويتية إن الحريق أسفر حينها عن إصابة 14 شخصا ما بين حروق طفيفة وحالات اختناق مشيرة إلى أنه تم إسعاف معظم المصابين.

المصدر : الجزيرة