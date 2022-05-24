وزير الطيران والنقل الأفغاني بالوكالة: مفاوضات مع قطر وتركيا لتنظيم مطار كابل وإدارته

قال وزير الطيران والنقل الأفغاني بالوكالة حميد الله آخوند زاده إن هناك مفاوضات جارية مع قطر وتركيا لتنظيم مطار كابل الدولي وإدارته، مضيفا أن حكومته تأمل جلب الاستثمارات إلى مطار كابل الدولي ومطارات أفغانية أخرى.

وأضاف الوزير الأفغاني "جدّدنا العقد مع شركة إماراتية وهي تقدم الخدمات على الأرض فقط، ولم نتطرق إلى مسألة تنظيم مطار كابل الدولي وإدارته في هذه المفاوضات".

تجدر الإشارة إلى أن قطر وتركيا أرسلتا فرقا فنية مؤقتة للمساعدة في العمليات والأمن بالمطارات بعد أن تسلّمت حركة طالبان مقاليد السلطة في أغسطس/آب من العام الماضي عقب انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي عُقدت مفاوضات بين وفود قطرية وتركية بشأن تشغيل مطار كابل، تكلّلت بتوقيع مذكرة تفاهم بين شركتين من تركيا وقطر لهذا الغرض على أساس "الشراكة المتكافئة".

ويكتسب مطار "حامد كرزاي الدولي" في كابل أهمية لكونه الرابط الجوي الرئيس لأفغانستان مع العالم، ويعدّ الممر الأساسي للمساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الأفغاني.