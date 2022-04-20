إيران تعتقل خلية للموساد متهمة بنشر وثائق سرية

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقال 3 عملاء لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، وفق ما ذكرته وكالة فارس للأبناء.

ونقلت الوكالة (شبه الحكومية) عن مصادر أمنية أن المعتقلين متورطون في نشر معلومات ووثائق سرية، وتم اعتقالهم في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي إيران)، ولم تحدد الوكالة جنسية المعتقلين الثلاثة.

يأتي الإعلان عن اعتقال خلية الموساد بعد شهر من إحباط الحرس الثوري "عملية تخريبية" وصفها بالمعقدة كانت تستهدف منشأة "فوردو" النووية قرب مدينة قم في مارس/آذار الماضي، وفق التلفزيون الإيراني.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو عرض وثائق تخص البرنامج النووي الإيراني عام 2018 قائلا إنه تم الحصول عليها بعد عملية ناجحة للموساد. الأمر الذي نفاه المسؤولون الإيرانيون في ذلك الوقت، وقالوا إن الوثائق ملفقة، ونفوا بشكل قاطع حدوث السرقة.

يذكر أن مجلس الشؤون الدولية الروسي اتهم جهاز الموساد الإسرائيلي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" (CIA) بتنفيذ مجموعة من العمليات الاستخباراتية الهجومية على مدى سنوات هدفها تقويض برنامج إيران النووي.

وأكد أن كلا الجهازين انخرط منذ فترة طويلة في مساعٍ لإخراج البرنامج النووي الإيراني عن مساره من خلال هذا النوع من العمليات، وآخرها عملية اغتيال العالم الإيراني البارز محسن فخري زاده في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.