تطورات الحرب على أوكرانيا اليوم.. اشتباكات في إربين وزيلينسكي يحدد مطلبين من حلفائه لصد الهجوم الروسي

دخلت الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا يومها الـ 11، وسط مؤشرات على إمكانية شن القوات الروسية هجوما واسعا للسيطرة على العاصمة كييف، بينما قال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 1.5 مليون شخص عبروا من أوكرانيا إلى دول الجوار في 10 أيام.

وبينما أكدت القوات الأوكرانية إسقاط طائرات روسية وأسر عدد من طياريها في ميكولايف (جنوب) وتشيرنيهيف (شمال) تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بإفشال خطة لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة (جنوب).

وقد بدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واثقا من أن العمليات العسكرية التي تشنها قواته ستحقق أهدافها، ومن جانبه دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطنيه بالمناطق التي سيطر عليها الروس للتظاهر والمقاومة. ويأتي ذلك في وقت أُعلن فيه عن جولة جديدة من المفاوضات ستعقد بين الطرفين غدا الاثنين.

وفي ما يأتي آخر تطورات حرب روسيا على أوكرانيا في يومها الـ 11:

منذ دقيقة

بلينكن: نوثق تلك التقارير ونتأكد من إجراء المنظمات المعنية تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

منذ 5 دقائق

وزارة الداخلية الروسية: 4000 شخص شاركوا في مظاهرات غير مرخصة في موسكو وسانت بطرسبيرغ تم اعتقال 2500 منهم.

منذ 24 دقيقة

سلطات مدينة أوديسا: إسقاط طائرة روسية فوق البحر الأسود بالقرب من أوديسا.

منذ 27 دقيقة

بوتين وماكرون

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهم اليوم الأحد متطرفين أوكرانيين بارتكاب حادثة وقعت يوم 3 مارس/ آذار الجاري في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.

وسأل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوتين عبر الهاتف عن حريق في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وقال الكرملين "أبلغ فلاديمير بوتين (ماكرون) باستفزاز المتطرفين الأوكرانيين في منطقة محطة الطاقة النووية زابوريجيا.. مستويات الإشعاع طبيعية". كما اتهم بوتين أوكرانيا بمنع المدنيين من مغادرة ماريوبول.

منذ 30 دقيقة

رويترز: مبعوث أوكرانيا لدى الولايات المتحدة يصف روسيا بأنها "دولة إرهابية" وينادي بضرورة معاملتها على هذا النحو.

منذ 44 دقيقة

بلينكن في مولدوفا

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بطائرات حربية.

وقال بلينكن، في مؤتمر، خلال زيارة إلى مولدوفا، إن الولايات المتحدة "تعمل جاهدة" للتوصل إلى اتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بطائرات حربية. وأضاف "لا يمكنني التحدث عن جدول زمني، لكن يمكنني القول إننا نتعامل مع الأمر بشكل نشط جدا".

منذ 49 دقيقة

قائد القوات المسلحة البريطانية: إقامة منطقة حظر جوي لن تساعد أوكرانيا.

منذ 55 دقيقة

بلومبيرغ عن مسؤول بولندي: بولندا لم تبحث مع الولايات المتحدة لغاية الآن أي عرض لتسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا.

منذ 56 دقيقة

وزارة الداخلية الأوكرانية: المحاولة الثانية لتوفير ممر إنساني لإجلاء سكان ماريوبول فشلت بسبب القصف الروسي.





منذ 56 دقيقة

مراسل الجزيرة: القوات الروسية والأوكرانية تخوضان حرب شوارع جنوبي إربين.

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة: القوات الروسية تدخل وسط بلدة إربين شمال غربي كييف.

منذ ساعتين

طائرات وحظر

الرئيس الأوكراني: الجيش الروسي دمر مطار فينيتسيا بشكل كامل، ويحضر لقصف مدينة أوديسا جنوبي البلاد.

زيلينسكي: نطالب بفرض حظر طيران فوق أوكرانيا والدفاع عن بلدنا.

زيلينسكي: نطالب بإعطائنا طائرات مقاتلة كي نتمكن من الدفاع عن أوكرانيا.

Аеропорт Вінниця та військову частину у Гавришівці обстріляли ракетами. Внаслідок вибухів відбулась пожежа. Нині на місці працює Держслужба з надзвичайних ситуації. Про це повідомив глава Вінницької ОДА Сергій Борзов pic.twitter.com/C9BLd7Owvn — НВ (@tweetsNV) March 6, 2022

منذ ساعتين

بابا الفاتيكان: ما يجري في أوكرانيا ليس عملية عسكرية بل هي حرب تخلف الموت والدمار والمآسي.

منذ 3 ساعات

اتصال أردوغان وبوتين

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ بوتين -في اتصال هاتفي- استعداده للمساهمة في تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا.

وأضافت الرئاسة أن أردوغان أخبر بوتين بأن الوقف الفوري لإطلاق النار سيخفف من بواعث القلق بشأن الوضع الإنساني، كما شدد الرئيس التركي على أهمية إعلان وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية وتوقيع اتفاق للسلام.

من جهته، قال الكرملين إن بوتين أبلغ أردوغان أن روسيا مستعدة للحوار مع أوكرانيا والشركاء الأجانب، مؤكدا أن العملية العسكرية في أوكرانيا تسير كما هي مخطط لها ووفق جدولها الزمني، مشددا على أنه لن يتم وقف العملية العسكرية في أوكرانيا إلا إذا تمت الاستجابة للمطالب الروسية.

منذ 3 ساعات

مسؤول أمني أوكراني: روسيا تحشد قواتها لمحاصرة مدينة دنيبرو

منذ 3 ساعات

وسائل إعلام أوكرانية تنشر صورا تقول إنها لاشتباكات مع القوات الروسية في إربين غربي كييف

منذ 3 ساعات

مراسل الجزيرة: إجراءات أمنية مكثفة وسط العاصمة كييف وسط مخاوف من مخطط روسي جديد للدخول إلى بعض أحيائها

منذ 4 ساعات

مستشار الرئاسة الأوكرانية: نطالب المنظمات الدولية بدعمنا بالأغذية والأدوية وسيارات الإسعاف

منذ 4 ساعات

بلينكن: واشنطن تعمل جاهدة للتوصل إلى اتفاق لتزويد أوكرانيا بمقاتلات بولندية

منذ 4 ساعات

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: موجة النزوح من أوكرانيا أكبر أزمة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية

منذ 4 ساعات

هيئة الأركان الأوكرانية: الجيش الروسي يواصل محاصرة المدن الأوكرانية الكبرى وخاصة العاصمة كييف وخاركيف

منذ 5 ساعات

الرئيس الأوكراني: القوات الروسية تحضر لقصف مدينة أوديسا جنوبي البلاد





منذ 5 ساعات

وزير الخارجية الأميركي: الكونغرس خصص 2.7 مليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية المترتبة على الحرب في أوكرانيا

منذ 5 ساعات

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث هاتفيا مع الرئيس الأوكراني للمرة الثالثة خلال 24 ساعة

منذ 5 ساعات

وسائل إعلام روسية رسمية: أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع بوتين

منذ 5 ساعات

مراسل الجزيرة: الجيش الأوكراني يعزز وجوده على محاور الطرق الرئيسية بين دنيبرو- خاركيف وبين دنيبرو- زابورجيا

منذ 5 ساعات

قائد القوات المسلحة البريطانية: روسيا تعاني وأصبحت معزولة وأقل قوة مما كانت عليه قبل 10 أيام

منذ 5 ساعات

وكالة تاس الروسية: القوات الروسية دمرت منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية إس-300

منذ 5 ساعات

وزير الدفاع الأوكراني: روسيا جاءت لتدمير بلادنا وسنبذل جهدنا لتأمين ممرات لإخراج المدنيين من مناطق القصف

منذ 5 ساعات

الانفصاليون الموالون لروسيا في دونيتسك: نحذر القوات الأوكرانية من استفزازات أثناء إجلاء المدنيين من ماريوبول





منذ 6 ساعات

مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: أكثر من 1.5 مليون لاجئ عبروا من أوكرانيا إلى دول الجوار في 10 أيام

مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: هذه أسرع أزمة لجوء تفاقما في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية

منذ 6 ساعات

السلطات الأوكرانية في ماريوبول: إجلاء المدنيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بدءا من الساعة 12 ظهرا

منذ 6 ساعات

الانفصاليون الموالون لروسيا: القوات الأوكرانية تقصف حي كييفسكي شمالي دونيتسك بصواريخ غراد وقذائف مدفعية

منذ 6 ساعات

وسائل إعلام أوكرانية: حالة تأهب تحسبا لغارات جوية في تشيرنيهيف وخميلنيتسكي وتوجيهات بدخول الملاجئ

منذ 6 ساعات

سلطات كييف: إطلاق صفارات الإنذار في المدينة وعلى السكان دخول الملاجئ فورا

منذ 6 ساعات

خطة جونسون

طرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطة من 6 بنود لدعم أوكرانيا في الحرب التي تشنها عليها القوات الروسية، داعيا إلى حشد تحالف دولي إنساني يحقق وقفا لإطلاق النار، ويسمح للمدنيين بالخروج عبر ممرات آمنة.

وطالب جونسون بزيادة الضغط على روسيا عبر العقوبات الاقتصادية بحيث تتضمن منع أي بنك روسي من الاستفادة من نظام سويفت. كما طالب بتقديم المزيد من الدعم العسكري للحكومة الأوكرانية للدفاع عن نفسها، مع الانفتاح على أي حلول دبلوماسية تساعد في خفض التصعيد.

وأكد جونسون على ضرورة دعم مولدوفا وجورجيا والدول المعرضة لخطر ما أسماه "الغزو الروسي" لتعزيز الأمن الأوروبي الأطلسي.

منذ 7 ساعات

مستشار الرئيس الأوكراني: ألحقنا خسائر فادحة بالقوات الروسية في 10 أيام من الحرب وسنفعل المزيد

منذ 7 ساعات

قنبلة نووية أوكرانية

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مصدر روسي مطلع أن الأوكرانيين عملوا على صنع "قنبلة نووية قذرة" في محطة تشيرنوبل، وأضاف المصدر أن كييف عملت في السنوات الـ20 الماضية لصنع سلاح نووي وأوشكت على صنع قنبلة من البلوتونيوم. وقال إن الخبراء الأوكرانيين كانوا قادرين على صنع قنبلة نووية في غضون أشهر، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الروسية.

منذ 7 ساعات

وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 61 منشأة عسكرية أوكرانية مساء السبت

منذ 7 ساعات

منظمة الصحة العالمية: قتلى وجرحى سقطوا في عدد من الهجمات على مراكز صحية في أوكرانيا





منذ 7 ساعات

خسائر ودفاع

قالت هيئة الأركان الأوكرانية، إن قوات الدفاع في جنوب وشمال البلاد دحرت القوات الروسية ومنعتها من التقدم، مشيرة إلى أن هناك خسائر وصفتها بالكبيرة في الجانب الروسي، وإلى تدمير 88 طائرة وأسر عدد من الطيارين.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فإن الجنود الروس ليسوا جاهزين للحرب على أوكرانيا ومعنوياتهم سيئة وبعضهم استسلم.

منذ 7 ساعات

وزارة الدفاع الروسية: إصابة 2203 مواقع من البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا منذ بداية العملية الخاصة

وزارة الدفاع الروسية: عطلنا مطار سلاح الجو الأوكراني في ستاروكونستانتينوف غربي البلاد بأسلحة عالية الدقة

منذ 7 ساعات

قيادة الجيش الأوكراني: أكثر من 11 ألف جندي روسي قتلوا منذ بدء الغزو

منذ 8 ساعات

وزارة الدفاع الأوكرانية: تدمير 285 آلية عسكرية وأكثر من 90 طائرة للقوات الروسية منذ بداية الهجوم على البلاد

منذ 8 ساعات

وزير الخارجية الأميركي: الحرب المخطط لها على أوكرانيا تسببت في تداعيات خطيرة على الشعب

منذ 8 ساعات

الحكومة الكويتية تتقدم بطلب لمجلس الأمة لعقد جلسة سرية خاصة غدا لمناقشة تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا

منذ 8 ساعات

الاستخبارات العسكرية البريطانية: روسيا استهدفت المناطق السكانية الأوكرانية بنفس طريقة استهداف الشيشان وسوريا

منذ 8 ساعات

رويترز عن الاستخبارات العسكرية البريطانية: الهجمات الأوكرانية على خطوط الإمداد تبطئ تقدم القوات الروسية

رويترز عن وكالة الاستخبارات العسكرية البريطانية: قوة المقاومة الأوكرانية تواصل مفاجأة روسيا

منذ 8 ساعات

رويترز عن وكالة الاستخبارات البريطانية: قوة المقاومة الأوكرانية تواصل مفاجأة روسيا

منذ 8 ساعات

مراسل الجزيرة: قصف مركز وتفجيرات في الجهة الغربية من العاصمة الأوكرانية

منذ 8 ساعات

وزارة الداخلية الأوكرانية: اليوم سيكون يوما عصيبا على أهالي كييف

منذ 8 ساعات

وزارة الداخلية الأوكرانية: القوات الروسية تشن هجمات على محاور إربين وبوتشا وغوستوميل

منذ 9 ساعات

سي بي إس نيوز: إدارة بايدن سمحت بهبوط طائرة روسية لإعادة دبلوماسيين روس لدى الأمم المتحدة تم طردهم بتهمة التجسس

منذ 9 ساعات

إنترفاكس نقلا عن إدارة الشرطة في دونيتسك: سيتم فتح الممرات الإنسانية في ماريوبول وفولنوفاخا صباح اليوم الأحد

منذ 9 ساعات

نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: حرب روسيا على أوكرانيا دفعت واشنطن للتركيز أكثر على حلفاء بوتين

منذ 9 ساعات

نيويورك تايمز: مسؤولون أميركيون توجهوا لفنزويلا لبحث ما إذا كانت كراكاس مستعدة للتراجع عن علاقاتها مع روسيا

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: سماع أصوات انفجارات جديدة في العاصمة الأوكرانية كييف

منذ 11 ساعة

تصريحات السفير الروسي

قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف إن عواقب غير مسبوقة ستترتب على محاولة التدخل المسلح الخارجي في العملية الروسية بأوكرانيا، مضيفا أن الخطاب المعادي لروسيا في الولايات المتحدة بلغ مستوى غير معقول.

وقال إن شعارات المسؤولين الأميركيين أصبحت غير مسؤولة واستفزازية ومحفوفة بالمخاطر على الأمن الدولي.

ودعا السفير الروسي لدى واشنطن المشرعين الأميركيين للعودة إلى العقل والدخول في حوار بدلا من نشر رهاب روسيا، كما أعرب عن استعداده للقاء أي سياسي أميركي بما في ذلك المشرعون لبحث سبل تعزيز الاستقرار الاستراتيجي.

منذ 12 ساعة

نيويورك تايمز عن مصادر حكومية غربية: واشنطن وحلفاؤها يبحثون تأمين بديل لزيلينسكي في حال مقتله أو اعتقاله.

منذ 12 ساعة

وزارة الدفاع الأوكرانية: الجيش الروسي يسعى للسيطرة على محطة كانيف للطاقة الهيدروليكية جنوب العاصمة كييف.





منذ 13 ساعة

عقوبات فيزا وماستر كارد

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن رحب بقرار شركتي فيزا وماستر كارد تعليق عملياتهما في روسيا.

ونقلت وكالة رويترز عن مجموعة سبيربنك -التي تضم أكبر البنوك الروسية- أن خدمات فيزا وماستر كارد ما تزال مفعلة في روسيا، وأن عقوبات الشركتين لن تؤثر على مستخدمي بطاقاتهما في روسيا.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركتي فيزا وماستر كارد شكلتا ما مجموعه 74% من مجموع معاملات الدفع في روسيا عام 2020.

منذ 14 ساعة

البيت الأبيض: بايدن ينسق مع الكونغرس لتأمين مساعدات مالية إضافية إلى أوكرانيا.

منذ 14 ساعة

قيادة الأركان الأوكرانية: العدو يضيق الخناق على كييف وخاركيف ويسعى للسيطرة على محطة كانييف للطاقة.

منذ 14 ساعة

تزويد بولندا بمقاتلات

نقل موقع بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن تجري مباحثات مع وارسو لبحث إمكانية تزويدها بمقاتلات أميركية، في حال قررت بولندا نقل مقاتلاتها من نوع ميغ-29 إلى أوكرانيا.

وذكر الموقع أن البيت الأبيض تعهد ببحث إمكانية تزويد بولندا بمقاتلات أميركية، ولم يعارض فكرة إرسال وارسو مقاتلات لأوكرانيا.

وذكر متحدث باسم البيت الأبيض لبوليتيكو أن العمل جار على ما يمكن توفيره من قدرات لسد فجوة بولندا إذا قررت نقل المقاتلات لأوكرانيا.

وكانت بولندا استفسرت من إدارة بايدن عن إمكانية حصولها على مقاتلات أميركية في حال إرسال طائراتها إلى أوكرانيا.





منذ 14 ساعة

مراسل الجزيرة: سلطات مدينة كييف تطالب المواطنين بالنزول إلى الملاجئ وقضاء الليلة داخلها.

منذ 14 ساعة

سلطات كييف: الانفجارات التي سمعت في العاصمة منذ قليل كانت ناتجة عن غارات جوية على المدينة.

منذ 14 ساعة

وكالة الأنباء الأوكرانية:

الجيش الأوكراني ينفذ إنزالا جويا على رتل روسي في بالاكليا (جنوب خاركيف).

القوات المحمولة جوا دمرت الرتل الروسي الذي كان ينوي التوجه لمقاطعة دينيبروبتروفسك.

منذ 15 ساعة

الرئيس الأوكراني: بحثت مع الرئيس الأميركي جو بايدن هاتفيا الدعم الأمني والمالي لأوكرانيا واستمرار العقوبات على روسيا.

منذ 15 ساعة

مراسل الجزيرة: سماع أصوات انفجارات متتالية في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 15 ساعة

مراسل الجزيرة: اتصال هاتفي بين الرئيسين بايدن وزيلينسكي استغرق نحو نصف ساعة.

منذ 15 ساعة

وزيرة الخارجية البريطاني لصحيفة صنداي إكسبريس: إذا غزت روسيا دول البلطيق فستكون في حالة حرب مع الناتو بأكمله.

منذ 15 ساعة

صافرات الإنذار تدوي من جديد في العاصمة الأوكرانية كييف.