اتهمت الدول الغربية بممارسة ضغوط "لم يسبق لها مثيل".. روسيا تسحب تصويتا بمجلس الأمن حول أوكرانيا

أعلنت روسيا أنها سحبت مشروع قرارها بشأن الأزمة الإنسانية في أوكرانيا الذي كان من المقرر التصويت عليه اليوم الجمعة، وذلك بسبب غياب الدعم له في المجلس.

وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن -أمس الخميس- إنه تحدث إلى وفود عديدة وذكرت له تعرضها للابتزاز والضغط من قبل الدول الغربية، مضيفا "نتفهم الصعوبات التي تواجه هذه البلدان في هذا الصدد".

واتهم سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الدول الغربية بممارسة "ضغوط لم يسبق لها مثيل" ضد الإجراء.

وقال السفير الروسي "كثير من الزملاء من العديد من الوفود يخبروننا عن ضغوط لم يسبق لها مثيل يمارسها الشركاء الغربيون، وأنهم يتعرضون للي الذراع بطرق منها الابتزاز والتهديد".

ونقلت رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن الخطوة الروسية كانت ستفشل لأن معظم الأعضاء الـ15 سيمتنعون على الأرجح عن التصويت على مشروع القرار، لأنه لا يتطرق للمحاسبة أو يقرّ بغزو موسكو لجارتها، ولا يدعو لإنهاء القتال أو سحب القوات الروسية.

من جانبها، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، لرويترز، بعد اجتماع مجلس الأمن: "الوحيدون الذين يقومون بلي الذراع هنا هم الروس، وهم مضطرون لذلك إن أرادوا نيل دعم من أي أحد".

وكان من المقرر أن يتم الجمعة التصويت على مشروع قرار روسي، يدعو جميع الأطراف المعنية إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتوفير الحماية للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والعاملون في المجال الإنساني.

كما يطالب مشروع القرار جميع الأطراف بالامتناع عن تعمد وضع أهداف ومعدات عسكرية بالقرب من الأعيان المدنية.‎

وقالت مسؤولة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة روزماري ديكارلو من أمام مجلس الأمن أمس إن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سجلت مقتل 726 شخصا، من بينهم 52 طفلا، وإصابة 1174 آخرين، من بينهم 63 طفلا، في الفترة بين 24 فبراير/شباط و15 مارس/آذار.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس لمجلس الأمن إن المنظمة تحققت من 43 هجوما على قطاع الرعاية الصحية في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات، من بينهم عاملون في المجال الصحي.

أسلحة بيولوجية

من جهة ثانية، قال السفير الروسي نيبينزيا إن موسكو طلبت أن يجتمع المجلس اليوم الجمعة لمناقشة "المختبرات البيولوجية الأميركية في أوكرانيا، باستخدام الوثائق الجديدة التي حصلنا عليها خلال العملية العسكرية الخاصة".

وكانت المندوبة الأميركية غرينفيلد قالت الأسبوع الماضي، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن نفس القضية طلبت روسيا أيضا عقده، إنه لا توجد مختبرات أسلحة بيولوجية أوكرانية تدعمها الولايات المتحدة.

وقالت الأمم المتحدة إنه لا دليل لديها على امتلاك أوكرانيا برنامج أسلحة بيولوجية.