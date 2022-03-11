في اليوم السادس عشر من الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، تتواصل المعارك في عدة محاور أبرزها محيط العاصمة كييف، بالإضافة إلى مدينتي ماريوبول في الجنوب وخاركيف في الشرق. في حين اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجيش الروسي باستهداف المدنيين.

سياسيا، لم تسفر المحادثات التي جرت في مدينة أنطاليا (جنوبي تركيا) بين وزيري الخارجية الأوكراني والروسي عن تقدم باتجاه وقف شامل محتمل لإطلاق النار، في حين تتواصل عمليات إجلاء المدنيين من بعض مناطق المواجهات.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيعلن -اليوم الجمعة- إجراءات لمواصلة محاسبة روسيا على حربها غير المبررة على أوكرانيا، بينما تتواصل في قصر فرساي بالعاصمة الفرنسية باريس أعمال قمة قادة الاتحاد الأوروبي، لبحث تداعيات الحرب.

في المقابل، بدأت روسيا اتخاذ إجراءات لمواجهة تداعيات العقوبات الغربية، وتشمل تعليق صادرات الحبوب ومواد أخرى، في حين تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد على العقوبات، وقال إن بلاده ستخرج أقوى من الأزمة الراهنة.

بدوره، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن موسكو وكييف مستعدتان للتعاون مع الوكالة لضمان أمن المواقع النووية الأوكرانية.

وفي ما يأتي آخر التطورات:

منذ دقيقة

مستشار الرئيس الأوكراني:

تعرضت مدن أوكرانيا الكبيرة مرة أخرى لضربات مدمرة وسمع دوي الانفجارات لأول مرة في لوتسك.

تستمر حرب روسيا المدمرة ضد المدنيين والمدن الأوكرانية الكبرى.

منذ 6 دقائق

وزارة الدفاع البريطانية:

القوات الروسية تحقق تقدما محدودا بسبب مواجهتها مشاكل لوجستية ومقاومة أوكرانية.

من المرجح أن تسعى روسيا إلى إعادة انتشار قواتها خلال الأيام المقبلة لشن هجمات على كييف.

منذ 8 دقائق

وكالة الأنباء الأوكرانية عن عمدة مدينة إيفانو فرانكيفسك: انفجارات تهز محيط مطار المدينة غرب أوكرانيا.

منذ 14 دقيقة

وزارة الدفاع الروسية:

استهدفنا البنى التحتية الأوكرانية صباح اليوم بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة.

تدمير مطاري لوتسكي وإيفانو فرانكوفسك العسكريين غرب أوكرانيا.

ضيقنا الخناق على مدينة ماريوبول، وتقدمنا نحو عمقها من 3 اتجاهات.

دمرنا أكثر من 3200 منشأة بنية تحتية عسكرية في أوكرانيا منذ بدء العملية الخاصة.

منذ 15 دقيقة

إعادة تموضع روسية

أظهرت صور أقمار صناعية التقطتها شركة ماكسار الأميركية الخميس، إعادة تمركز القوات الروسية في القرى والغابات المحيطة بمطار أنتونوف شمال غرب كييف.

وتوثق الصور إعادة تموضع بعض الآليات العسكرية في غابات لوبيانكا، واتخاذ مدافع هاوتزر وضعية الاستعداد لإطلاق النار. كما أظهرت صور أخرى التقطت في توقيتات مختلفة آثار الدمار الذي لحق بعدة مدن أوكرانية مثل إربين وبورودينكيا وتشيرنيهف وتشرنوبل.

منذ 38 دقيقة

وكالة تاس الروسية: ما يقرب من 222 ألف شخص تم إجلاؤهم إلى روسيا من دونباس وأوكرانيا.

منذ 49 دقيقة

رئيس ليتوانيا:

زعماء الاتحاد الأوروبي يقولون "نعم" للاندماج الأوروبي الأوكراني، بعد 5 ساعات من المناقشات الساخنة في فرساي.

تستحق الأمة الأوكرانية البطولية أن تعرف أنها مرحب بها في الاتحاد الأوروبي.

منذ 53 دقيقة

صندوق النقد الدولي يعتزم خفض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي الشهر المقبل، بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

منذ ساعة

وكالة الأنباء الأوكرانية:

مقتل شخص في غارات روسية على منطقة نوفوكاداتسكي بمدينة دنيبرو جنوب شرقي البلاد.

الغارات أصابت روضة أطفال ومبنى سكنيا ومصنعا للأحذية، وفرق الإنقاذ تعمل على إخماد الحريق.

منذ ساعة

تاس: مكتب المدعي العام الروسي سيتحقق من مدى احترام حقوق موظفي الشركات التي أعلنت انسحابها من السوق الروسية.

منذ ساعتين

وكالة الأنباء الأوكرانية: انفجارات عدة قرب مطار مدينة لوتسك شمال غربي البلاد، وصفارات الإنذار تدوي في المدينة.

عمدة مدينة لوتسك: قصف يستهدف محيط مطار لوتسك شمال غرب أوكرانيا.

منذ ساعتين

سفارة روسيا بواشنطن:

مستخدمو فيسبوك وإنستغرام لم يمنحوا شركة "ميتا" الحق في تأليب الدول ضد بعضها بعضا.

نطالب الولايات المتحدة بوقف الأنشطة المتطرفة لشركة "ميتا" وباتخاذ إجراءات للمحاسبة.

منذ ساعتين

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: موسكو وكييف مستعدتان للتعاون مع الوكالة، لضمان أمن المواقع النووية الأوكرانية.

منذ ساعتين

المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني: خسائرنا جراء الهجوم الروسي تقدر بنحو 100 مليار دولار.

منذ ساعتين

البيت الأبيض: بايدن سيعلن اليوم الجمعة إجراءات لمواصلة محاسبة روسيا على حربها غير المبررة على أوكرانيا.

منذ 3 ساعات

مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على مساعدات لأوكرانيا بقيمة 13.6 مليار دولار.

منذ 3 ساعات

بلومبيرغ: بايدن سيدعو اليوم إلى وقف العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا، وسيتم ذلك جنبا إلى جنب مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.

مصرف "جي بي مورجان تشايس" (JPMorgan Chase) الأميركي يعلن وقف أعماله في السوق الروسية.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: صافرات الإنذار تدوي في مدينة لفيف الأوكرانية لتحذير السكان من قصف جوي.

منذ 4 ساعات

رئيس الوزراء الصيني:

من المهم دعم روسيا وأوكرانيا في محادثاتهما بشأن وقف إطلاق النار.

ينبغي احترام سيادة جميع الدول، كما ينبغي أخذ الشواغل الأمنية المشروعة على محمل الجد.

بكين لديها رأيها الخاص، وهي مستعدة للعب دور إيجابي مع المجتمع الدولي في عودة السلام.

بكين طرحت مبادرة للتعامل مع الوضع في أوكرانيا، وستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لها.

بكين تدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس لمنع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق.

ندعم كل الجهود التي من شأنها أن تفضي إلى حل سلمي للأزمة.

الأولوية القصوى هي منع تصعيد الموقف وخروجه عن السيطرة.





منذ 4 ساعات

شركة والت ديزني تعلن وقف جميع أعمالها التجارية في روسيا مؤقتا.

منذ 4 ساعات

رويترز: منظمة الصحة العالمية تقول إنها نصحت أوكرانيا بالتخلص من الجراثيم عالية الخطورة في مختبراتها.

منذ 4 ساعات

البيت الأبيض: نقف مع الشركات الأميركية التي تتخذ قرارات صعبة بشأن مستقبل عملياتها في روسيا، وأي قرار روسي للاستيلاء على أصول تلك الشركات يعني أن روسيا ليست مكانا آمنا للاستثمار.

منذ 5 ساعات

رويترز: أوكرانيا أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها فقدت الاتصال بمنشآت النفايات المشعة في تشرنوبل.

منذ 6 ساعات

بايدن: بوتين كان يراهن على تقسيم الناتو والغرب، لكن رهانه لم يكن صائبا، ونشهد وحدة غير مسبوقة في الغرب، والأميركيون يدركون أن الكلفة ستكون أكبر في حالة عدم التحرك لمواجهة هذا الطاغية.

منذ 7 ساعات

زيلينسكي: روسيا تحاول إخضاع ماريوبول

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القصف الروسي على مستشفى الأطفال في ماريوبول أسفر عن مقتل 3 أشخاص، بينهم طفل، واتهم موسكو بالكذب حين قالت إن المستشفى لا يوجد فيه مرضى.

كما قال الرئيس الأوكراني إن موسكو تدّعي أن بلاده تريد استعادة قدرتها النووية، مشيرا إلى أن هذا قد يكون تمهيدا منها لاستخدام قنابل نووية.

وأضاف أن لدى بلاده مفاعلات نووية سلمية تستخدم لأغراض علمية، مؤكدا أن روسيا تحاول إخضاع مدينة ماريوبول وكسر عزيمة أهلها.

وقال زيلينسكي إن كييف أرسلت العديد من حافلات المساعدات الإنسانية إلى ماريوبول، محذرا مما سماها "البروباغاندا الروسية التي تريد إيصال معلومات خاطئة لمواطنينا".





تسليح الأوكرانيين

قالت المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد -في تصريح للجزيرة- إن الولايات المتحدة ستستمر في تسليح الشعب الأوكراني من خلال حلف الناتو.

وأضافت المندوبة الأميركية أن واشنطن ستواصل العمل على عزل النظام الروسي، والضغط عليه لوقف القتال فورا.

وبشأن العقوبات، قالت غرينفيلد إن على حلفائنا الأوروبيين العمل على تقليل اعتمادهم على النفط الروسي لجعل العقوبات الغربية أكثر تأثيرا.