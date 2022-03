قالت أوكرانيا اليوم الخميس إن قواتها صدت محاولة للجيش الروسي التوغل بالضواحي الشمالية الغربية للعاصمة، وإن القوات "الغازية" تحاول محاصرة كييف من الغرب والجنوب الغربي. بالمقابل، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بشن حربا اقتصادية على بلاده، كما وعد وزير خارجيته سيرغي لافروف بمواصلة العملية العسكرية، بينما قالت وزارة الدفاع إنها أخرجت 90% من المطارات العسكرية الأوكرانية عن الخدمة.

ومن جانبه أفاد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا اليوم أن بلاده لم تحرز أي تقدم بشأن وقف النار في بلاده خلال المحادثات التي جمعته قبل قليل مع نظيره الروسي بمدينة أنطاليا جنوبي تركيا، في وقت صرح لافروف في مؤتمر صحفي بأن موسكو قدمت مقترحاتها لكييف بشأن الحوار ولا تزال تنتظر ردا، مشددا على مطلب بلاده بأن تكون أوكرانيا دولة حيادية ومنزوعة السلاح.

وفي وقت سابق اليوم، اتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بتمويل تجارب بيولوجية سرية في أوكرانيا بهدف إنشاء آلية لنشر مسببات أمراض فتاكة، وقد تبادلت موسكو وواشنطن الاتهامات بشأن القيام ببرامج لتطوير أسلحة كيميائية، إذ نقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف اليوم قوله إن الوزارة تعتزم نشر حزمة أخرى من الوثائق بشأن الأنشطة البيولوجية الأميركية السرية بأوكرانيا.

وعاد المتحدث الروسي ليقول في إحاطة إعلامية "المختبرات البيولوجية الأميركية التي تم إنشاؤها وتمويلها في أوكرانيا أجرت تجارب على عينات من فيروس كورونا".

وأضاف "الهدف من الأبحاث البيولوجية التي موّلتها وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في أوكرانيا كان إنشاء آلية لانتشار مسببات الأمراض الفتاكة عن طريق الطيور المهاجرة بين أوكرانيا وروسيا".

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا شنت غارة جوية على مستشفى للأطفال بمدينة ماريوبول جنوبي البلاد، وقال في تغريدة مرفقة بمقطع فيديو عن المستشفى المدمر "الناس والأطفال ما زالوا تحت الأنقاض" متهما موسكو بتنفيذ إبادة جماعية جراء قصف المستشفى.

بالمقابل، ذكرت وكالة رويترز أن الكرملين طلب من الجيش الروسي معلومات بشأن قصف مستشفى ماريوبول، وذلك بعدما قال ديمتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب البلاد لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، إن مزاعم كييف بأن موسكو قصفت المستشفى "أخبار كاذبة" مضيفا أن روسيا حذرت في السابع من الشهر الحالي أن المستشفى تحوّل إلى كيان عسكري يطلق منه الأوكرانيون النار.

من جهة أخرى، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إن 90% من المطارات العسكرية الأوكرانية تم إخراجها من الخدمة، كما دمر الجيش الروسي 146 طائرة عسكرية أوكرانية منذ بدء العمليات العسكرية. في المقابل، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن الجيش الروسي خسر قرابة 12 ألفا من جنوده منذ بدء الحرب، فضلا عن تدمير 335 دبابة و1105 مركبات قتالية و208 أنظمة مدفعية وجوية.

منذ 11 دقيقة

رويترز: الحكومة الروسية تطلب من البرلمان تقييد دخول السفن الأجنبية إلى الموانئ الروسية.

منذ 20 دقيقة

وزير الزراعة الروسي: أمننا الغذائي مضمون وسننتج هذا العام 123 مليون طن من الحبوب.

منذ 21 دقيقة

وزارة الطاقة البيلاروسية: نعمل على إمداد محطة تشيرنوبل للطاقة النووية في أوكرانيا بالكهرباء.

منذ 23 دقيقة

بلومبيرغ: مجموعة غولدمان ساكس تقول إنها تخطط لإنهاء عملياتها في روسيا.

منذ 27 دقيقة

وزير الصحة الأوكراني: القوات الروسية استهدفت 63 مستشفى منذ بدء هجومها.

منذ 30 دقيقة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:

منذ 33 دقيقة

الرئيس الأوكراني: الجيش يصد هجمات في اتجاهات رئيسية بفضل جيشنا وكل من انضم إلى الدفاع عن الدولة.

منذ 35 دقيقة

وزير المالية الروسي:

منذ 40 دقيقة

رئيس الوزراء الروسي:

منذ 41 دقيقة

السفيرة الألمانية بواشنطن: لقاء لافروف مع نظيره الأوكراني لم يكن مثمراً لكنهما تعهدا باللقاء مجددا وهذا إيجابي.

منذ 41 دقيقة

البنك المركزي الأوروبي: نتوقع أن يصل التضخم في أوروبا إلى نسبة 5,1 % خلال سنة 2022.

منذ 51 دقيقة

الرئيس الأوكراني: ناقشت مع جونسون وماكرون زيادة دعمنا ووقف الحرب وهما على علم بالجرائم الروسية الجديدة.

منذ 52 دقيقة

البنك المركزي الأوروبي: الحرب تضعف الآفاق الاقتصادية بمنطقة اليورو وتزيد التضخم مع ارتفاع أسعار الطاقة.

منذ 56 دقيقة

وزارة الدفاع الروسية:

منذ 60 دقيقة

رئيسة البنك المركزي الأوروبي: سيستمر ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا بسبب الحرب الروسية ومشاكل الإمداد.

منذ ساعة

مفوضة البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان: مقتل 71 طفلا منذ بداية الهجوم الروسي وإصابة أكثر من 100 آخرين.

منذ ساعة

بوريس جونسون: أثبتنا وجود صلة بين نظام بوتين والشخصيات التي فرضنا عليها عقوبات اليوم.

منذ ساعة

الحكومة الروسية:

منذ ساعة

الخارجية الروسية: لافروف ناقش مع غروسي ضمان تشغيل منشآت الطاقة النووية الأوكرانية في ظل العملية العسكرية.

منذ ساعة

مكتب الرئيس الأوكراني: 44 حافلة إجلاء غادرت منطقة إيزيوم في خاركيف وتقل نحو 2000 من سكان المنطقة.

بوريس جونسون: سنواصل الضغوط الاقتصادية على نظام بوتين مع مزيد من العقوبات في المستقبل.

منذ ساعتين

وزير خارجية أوكرانيا:

منذ ساعتين

وزيرة الخارجية البريطانية لشبكة "سي إن إن":

منذ ساعتين

رئيسة وزراء إستونيا: من واجبنا الأخلاقي منح أوكرانيا فرصة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

منذ ساعتين

وزير خارجية قطر: نتابع بقلق بالغ التصعيد العسكري في أوكرانيا ونرى ضرورة انتهاج الحوار والدبلوماسية لحل الأزمة، ونؤكد على احترام سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا.

وزيرة الخارجية البريطانية: قلقون من استخدام محتمل للأسلحة الكيميائية في أوكرانيا، واستخدامها سيكون خطأ فادحا.

Very poor tactics displayed by this Russian armored force so close to Kyiv. They're well within range of Ukrainian artillery in Kyiv, they're on an obvious avenue of approach, and they still decided to bunch up like this, leaving them more vulnerable to indirect fire. pic.twitter.com/3ShhyF5OsE

— Rob Lee (@RALee85) March 10, 2022