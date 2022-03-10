قالت أوكرانيا اليوم الخميس إن قواتها صدت محاولة للجيش الروسي التوغل بالضواحي الشمالية الغربية للعاصمة، وإن القوات "الغازية" تحاول محاصرة كييف من الغرب والجنوب الغربي. بالمقابل، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بشن حربا اقتصادية على بلاده، كما وعد وزير خارجيته سيرغي لافروف بمواصلة العملية العسكرية، بينما قالت وزارة الدفاع إنها أخرجت 90% من المطارات العسكرية الأوكرانية عن الخدمة.

ومن جانبه أفاد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا اليوم أن بلاده لم تحرز أي تقدم بشأن وقف النار في بلاده خلال المحادثات التي جمعته قبل قليل مع نظيره الروسي بمدينة أنطاليا جنوبي تركيا، في وقت صرح لافروف في مؤتمر صحفي بأن موسكو قدمت مقترحاتها لكييف بشأن الحوار ولا تزال تنتظر ردا، مشددا على مطلب بلاده بأن تكون أوكرانيا دولة حيادية ومنزوعة السلاح.

وفي وقت سابق اليوم، اتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بتمويل تجارب بيولوجية سرية في أوكرانيا بهدف إنشاء آلية لنشر مسببات أمراض فتاكة، وقد تبادلت موسكو وواشنطن الاتهامات بشأن القيام ببرامج لتطوير أسلحة كيميائية، إذ نقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف اليوم قوله إن الوزارة تعتزم نشر حزمة أخرى من الوثائق بشأن الأنشطة البيولوجية الأميركية السرية بأوكرانيا.

وعاد المتحدث الروسي ليقول في إحاطة إعلامية "المختبرات البيولوجية الأميركية التي تم إنشاؤها وتمويلها في أوكرانيا أجرت تجارب على عينات من فيروس كورونا".

وأضاف "الهدف من الأبحاث البيولوجية التي موّلتها وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في أوكرانيا كان إنشاء آلية لانتشار مسببات الأمراض الفتاكة عن طريق الطيور المهاجرة بين أوكرانيا وروسيا".

قصف مستشفى بماريوبول

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا شنت غارة جوية على مستشفى للأطفال بمدينة ماريوبول جنوبي البلاد، وقال في تغريدة مرفقة بمقطع فيديو عن المستشفى المدمر "الناس والأطفال ما زالوا تحت الأنقاض" متهما موسكو بتنفيذ إبادة جماعية جراء قصف المستشفى.

مستشفى الأطفال ومستشفى الولادة في #ماريوبول الذي تم قصفه من القوات الروسية .#روسيا_اوكرانيا

pic.twitter.com/4PJkirmrsw — شؤون عسكرية (@RUUA_war) March 9, 2022

بالمقابل، ذكرت وكالة رويترز أن الكرملين طلب من الجيش الروسي معلومات بشأن قصف مستشفى ماريوبول، وذلك بعدما قال ديمتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب البلاد لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، إن مزاعم كييف بأن موسكو قصفت المستشفى "أخبار كاذبة" مضيفا أن روسيا حذرت في السابع من الشهر الحالي أن المستشفى تحوّل إلى كيان عسكري يطلق منه الأوكرانيون النار.

من جهة أخرى، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إن 90% من المطارات العسكرية الأوكرانية تم إخراجها من الخدمة، كما دمر الجيش الروسي 146 طائرة عسكرية أوكرانية منذ بدء العمليات العسكرية. في المقابل، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن الجيش الروسي خسر قرابة 12 ألفا من جنوده منذ بدء الحرب، فضلا عن تدمير 335 دبابة و1105 مركبات قتالية و208 أنظمة مدفعية وجوية.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الخامس عشر من هذه الحرب:

منذ 11 دقيقة

رويترز: الحكومة الروسية تطلب من البرلمان تقييد دخول السفن الأجنبية إلى الموانئ الروسية.

منذ 20 دقيقة

وزير الزراعة الروسي: أمننا الغذائي مضمون وسننتج هذا العام 123 مليون طن من الحبوب.

منذ 21 دقيقة

وزارة الطاقة البيلاروسية: نعمل على إمداد محطة تشيرنوبل للطاقة النووية في أوكرانيا بالكهرباء.

منذ 23 دقيقة

بلومبيرغ: مجموعة غولدمان ساكس تقول إنها تخطط لإنهاء عملياتها في روسيا.

منذ 27 دقيقة

وزير الصحة الأوكراني: القوات الروسية استهدفت 63 مستشفى منذ بدء هجومها.

منذ 30 دقيقة

تصريحات بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:

لا نعتزم المبادرة بقطع أي علاقات.

نواصل تصدير الطاقة بما فيها تلك التي تمر عبر أوكرانيا.

خط نقل الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا يعمل بكامل طاقته.

الدول الغربية تخدع شعوبها والعقوبات على روسيا غير مشروعة.

الغرب يحاول تحميلنا مسؤولية ارتفاع أسعار الطاقة.

أقول للدول غير الصديقة إننا ملتزمون بتعهداتنا في مجال الطاقة.

واشنطن تعمل على حل مشاكلها مع إيران وفنزويلا الآن رغم فرضها عقوبات غير شرعية على البلدين.

النفط الذي يصدر من روسيا إلى الولايات المتحدة لا يزيد عن 2%.

الغرب يشن حربا اقتصادية على بلادنا وسنتخذ الإجراءات في مواجهة ذلك.

منذ 33 دقيقة

الرئيس الأوكراني: الجيش يصد هجمات في اتجاهات رئيسية بفضل جيشنا وكل من انضم إلى الدفاع عن الدولة.

منذ 35 دقيقة

وزير المالية الروسي:

وضع الإيداعات في النظام المصرفي مستقر.

أولويتنا الحفاظ على فرص العمل ودفع كل التزاماتنا من الرواتب والدعم الصحي والاجتماعي.

منذ 40 دقيقة

رئيس الوزراء الروسي:

نتعامل مع العقوبات الغربية وفق خطط محددة ونعمل على تقليل آثارها على المواطنين الروس.

اتخذنا إجراءات لدعم قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبناء والزراعة.

منذ 41 دقيقة

السفيرة الألمانية بواشنطن: لقاء لافروف مع نظيره الأوكراني لم يكن مثمراً لكنهما تعهدا باللقاء مجددا وهذا إيجابي.





منذ 41 دقيقة

البنك المركزي الأوروبي: نتوقع أن يصل التضخم في أوروبا إلى نسبة 5,1 % خلال سنة 2022.

منذ 51 دقيقة

الرئيس الأوكراني: ناقشت مع جونسون وماكرون زيادة دعمنا ووقف الحرب وهما على علم بالجرائم الروسية الجديدة.

منذ 52 دقيقة

البنك المركزي الأوروبي: الحرب تضعف الآفاق الاقتصادية بمنطقة اليورو وتزيد التضخم مع ارتفاع أسعار الطاقة.

منذ 56 دقيقة

وزارة الدفاع الروسية:

معامل أميركية وأوكرانية وجورجية تنفذ قرب حدودنا مشروعا لاستخدام الخفافيش لنقل أسلحة بيولوجية.

البنتاغون مهتم بالحشرات الناقلة التي يمكن أن تنشر الأمراض المعدية الخطيرة

منذ 60 دقيقة

رئيسة البنك المركزي الأوروبي: سيستمر ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا بسبب الحرب الروسية ومشاكل الإمداد.

منذ ساعة

مفوضة البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان: مقتل 71 طفلا منذ بداية الهجوم الروسي وإصابة أكثر من 100 آخرين.

منذ ساعة

بوريس جونسون: أثبتنا وجود صلة بين نظام بوتين والشخصيات التي فرضنا عليها عقوبات اليوم.

منذ ساعة

الحكومة الروسية:

مرسوم يحظر تصدير أنواع من الأخشاب إلى دول "غير صديقة".

مرسوم يحظر تصدير نحو 200 نوع من السلع والمعدات حتى نهاية سنة 2022.

منذ ساعة

الخارجية الروسية: لافروف ناقش مع غروسي ضمان تشغيل منشآت الطاقة النووية الأوكرانية في ظل العملية العسكرية.

منذ ساعة

مكتب الرئيس الأوكراني: 44 حافلة إجلاء غادرت منطقة إيزيوم في خاركيف وتقل نحو 2000 من سكان المنطقة.

بوريس جونسون: سنواصل الضغوط الاقتصادية على نظام بوتين مع مزيد من العقوبات في المستقبل.

منذ ساعتين

وزير خارجية أوكرانيا:

لسوء الحظ لافروف جاء للحديث وليس لاتخاذ القرار ونأمل أن ينقل طلباتنا إلى موسكو.

أكدت في اجتماعي مع لافروف على الحاجة لإدخال مساعدات إلى ماريوبول ووقف القتال 24 ساعة.

منذ ساعتين

وزيرة الخارجية البريطانية لشبكة "سي إن إن":

يدور حديث عن استخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا وروسيا قامت بذلك في السابق.

نعتقد أن جرائم حرب ارتكبت بأوكرانيا وأحلنا ملفات للمحكمة الجنائية الدولية.

اعتمدنا على أنظمة استبدادية باستيراد الغاز والنفط الروسي ويجب تغيير نهجنا.

الطريقة الأفضل لمساعدة الأوكرانيين هي توفير المعدات العسكرية لهم.

لم يحرز بوتين التقدم الذي كان يتوقعه وكان هدفه الاستيلاء على المدن بسرعة.

لا يمكن الوثوق بروسيا التي قالت سابقا إنها لا خطط لديها للغزو.

يجب ألا يكون هناك مكان للاختباء للأفراد المقربين من نظام بوتين.

منذ ساعتين

رئيسة وزراء إستونيا: من واجبنا الأخلاقي منح أوكرانيا فرصة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

منذ ساعتين

وزير خارجية قطر: نتابع بقلق بالغ التصعيد العسكري في أوكرانيا ونرى ضرورة انتهاج الحوار والدبلوماسية لحل الأزمة، ونؤكد على احترام سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا.

وزيرة الخارجية البريطانية: قلقون من استخدام محتمل للأسلحة الكيميائية في أوكرانيا، واستخدامها سيكون خطأ فادحا.

Very poor tactics displayed by this Russian armored force so close to Kyiv. They're well within range of Ukrainian artillery in Kyiv, they're on an obvious avenue of approach, and they still decided to bunch up like this, leaving them more vulnerable to indirect fire. pic.twitter.com/3ShhyF5OsE — Rob Lee (@RALee85) March 10, 2022

منذ ساعتين

وزير الطاقة الإسرائيلي السابق يوفال شطاينتس:

يجب استغلال الأزمة الحالية لتسريع مشاريع تزويد أوروبا بالغاز.

على إسرائيل تسريع مشروع مد أنبوب الغاز من إسرائيل إلى أوروبا عبر المتوسط.

علينا تجديد أعمال التنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية بحثا عن حقول غاز أخرى.

منذ ساعتين

جوزيب بوريل:

لا بد من تفعيل الممر الآمن ووقف الضربات الجوية الروسية للمناطق السكنية فورا.

ماريوبول تحت الحصار والقصف الروسي لمستشفى الولادة بالمدينة جريمة حرب شنيعة.

منذ ساعتين

مكتب التحقيقات الأوكراني: إقامة 38 دعوى جنائية ضد مسؤولين أوكرانيين بشبهة مساعدة المعتدين.

منذ ساعتين

هاريس في بولندا

كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي:

سنستمر في تسليم المساعدات إلى حلفائنا لاسيما منظومات الدفاع الصاروخي والصواريخ المضادة للدبابات.

ما يواجهه الشعب الأوكراني وحلفاؤنا شرقي أوروبا يمثل أولوية لنا ويجب أن نكون سريعين في توفير المساعدة.

الولايات المتحدة وبولندا موحدتان بشأن ما يتوجب القيام به لدعم الشعب الأوكراني.

سنخصص مبلغ 50 مليار دولار كدعم إنساني لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية من خلال برنامج الأغذية العالمية.

سلمنا اليوم إلى بولندا منظومتي باتريوت تأكيدا لالتزامنا الذي أعلناه سابقا.

الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالدفاع عن أي بلد عضو بالناتو يتعرض لاعتداء.

ناقشنا تفاصيل تتعلق بالجبهة الشرقية للناتو وأكدنا التزام الولايات المتحدة بالمادة الخامسة لميثاق الحلف.

سنفعل ما بوسعنا لندعم الاحتياجات الإنسانية والأمنية للشعب الأوكراني.

منذ 3 ساعات

الرئيس الأوكراني:

أجلي أكثر من 60 ألف شخص أمس الأربعاء.

مزاعم روسيا بأن مستشفى الأطفال في ماريوبول كان خاليا من المرضى كاذبة.

منذ 3 ساعات

مستشار بالرئاسة الأوكرانية:

لقاء وزيري خارجية البلاد وروسيا بوساطة تركية بالغ الأهمية بالنسبة إلينا.

لقاء كوليبا ولافروف سيتيح لنا مزيدا من الأفكار الملائمة وغير المتحيزة بشأن الوضع.

منذ 3 ساعات

عمدة ماريوبول: ضربات جوية روسية استهدفت البنية التحتية للطرق لمنع عمليات إجلاء المدنيين من المدينة.

منذ 3 ساعات

مصدر حكومي ألماني: شولتز وماكرون شددا لبوتين على أن أي حل للأزمة الأوكرانية يجب أن يكون من خلال المفاوضات.

نائب وزير الخارجية الروسي: لا موعد محددا حتى الآن لعقد الجولة الرابعة من المفاوضات الروسية الأوكرانية.

نائب رئيس الوزراء الأوكراني: روسيا انتهكت ترتيبات إجلاء المدنيين بالممرات الإنسانية بعد 20 دقيقة من فتحها بعدة مناطق.

#Ukraine: More recent footage from the eyes of the Bayraktar TB2 drone in the hands of the Ukrainian military; another 9K317 Buk-M2 TELAR completely destroyed. pic.twitter.com/y2uUGKil99 — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 10, 2022

منذ 3 ساعات

الكرملين: الرئيس بوتين يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي ماكرون والمستشار الألماني شولتز تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

رويترز عن مسؤول ألماني: المستشار شولتز والرئيس ماكرون طالبا -في اتصال مع الرئيس الروسي- بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا.

نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: الشركات الأجنبية التي غادرت البلاد مهددة بإعلان الإفلاس والتأميم.

منذ 3 ساعات

المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة: نحتاج نحو 500 مليون دولار لعملياتنا الطارئة في أوكرانيا وجوارها.

منذ 3 ساعات

تركيا: بوتين لا يعارض لقاء زيلينسكي

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو -في مؤتمر صحفي- إن أنقرة تبذل المزيد من الجهود من أجل تسوية سلمية بين أوكرانيا وروسيا، مشددا على الحاجة إلى "هدنة فورية" بين الطرفين، وأضاف أن تركيا حريصة "على إعطاء الأولوية للبعد الإنساني، ولذلك طلبت من المسؤولين الأوكرانيين والروس فتح ممر إنساني في مدينة ماريوبول جنوبي أوكرانيا" مضيفا أنه شدد خلال اجتماعه الثلاثي مع نظيريه الأوكراني والروسي اليوم طلب إبقاء الممرات الإنسانية في أوكرانيا مفتوحة دون عوائق.

من ناحية أخرى، صرح الوزير التركي بأن نظيره الروسي لافروف قال إن الرئيس بوتين لا يعارض مبدئيا عقد قمة مع نظيره الأوكراني، قائلا إن استمرار المحادثات بين كييف وموسكو "يعتمد على المفاوضات في بيلاروسيا".

منذ 4 ساعات

هيئة الأركان الأوكرانية:

القوات الروسية تجمع صفوفها وتعمل على محاصرة كييف من الغرب والجنوب الغربي.

نتوقع تسلل مجموعات تخريب واستطلاع معادية لكييف تحت غطاء عمليات إجلاء المدنيين.

قمنا بصد محاولة روسية للتوغل في منطقة نهر إربين واستعدنا السيطرة على بلدة موشون.

القوات البرية الأوكرانية: دمرنا كتيبة صواريخ باليستية روسية من طراز "إسكندر إم" (Iskander-M) في منطقة تشيرنيهيف (قرب الحدود الأوكرانية البيلاروسية).

منذ 5 ساعات

لا نتائج من اجتماع لافروف وكوليبا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماعه مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا إن موسكو ذكّرت كييف بأنها قدمت مقترحاتها بشأن الحوار وتنتظر منها ردا، وأضاف لافروف أنه لم يأت إلى تركيا لاستبدال مسار التفاوض القائم في بيلاروسيا بين الجانبين الروسي والأوكراني، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار لم يكن هدف لقائه اليوم بوزير الخارجية الأوكراني.

وذكر الوزير الروسي أن بلاده تود "إجراء محادثات جادة في بيلاروسيا، على أن تكون النتائج ضمن التسوية الشاملة في أوكرانيا"، موضحا أن موسكو تريد "أوكرانيا صديقة منزوعة السلاح ولا تشكل خطرا على روسيا أو الثقافة الروسية"، وقال إن بلاده مستعدة لبحث ضمانات أمن أوكرانيا بشكل مشترك مع ضمانات لأمن روسيا وأوروبا.

وحذر لافروف من أن مدّ الغرب أوكرانيا بالسلاح "في غاية الخطورة، وسيؤدي إلى تصعيد الصراع"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي ينتهك كافة المبادئ بتصدير الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا، ونفى الوزير الروسي نية بلاده مهاجمة أي دولة، إلا أنه برر شن روسيا حربا على جارتها بأن الوضع في أوكرانيا "وصل إلى وضع يشكل تهديدا مباشرا لأمن روسيا"، متهما كييف بالاستهانة بمصالح روسيا.

في المقابل، عقد وزير الخارجية الأوكراني مؤتمرا صحفيا منفصلا عن نظيره الروسي، وقال فيه إنه جاء إلى تركيا للعمل على فتح ممر إنساني من وإلى مدينة ماريوبول المحاصرة، ولكن نظيره الروسي لم يعد بذلك، مضيفا أنه اتفق مع لافروف على الاستمرار في الجهود للوصول إلى حل للأزمة الإنسانية في أوكرانيا.

وأضاف الوزير الأوكراني أن اجتماعه مع نظيره الروسي لم يكن سهلا، وأن اللقاء تطرق إلى إقرار وقف إطلاق نار مدته 24 ساعة لمعالجة الأوضاع الإنسانية الأكثر إلحاحا.

وبشأن الشروط الروسية لوقف الحرب، قال الوزير كوليبا "لا يمكننا إيقاف الحرب إذا كانت الدولة التي تهاجمنا لا تريد ذلك"، موضحا أن قائمة المطالب الروسية تعني استسلام أوكرانيا، مشددا على أن بلاده لن تستلم وتريد حلا متوازنا.

منذ 5 ساعات

هيئة الطيران الروسية: نبحث إمكانية استيراد قطع غيار للطائرات من تركيا والهند ودول أخرى.

مراسل الجزيرة: تبادل للقصف المدفعي بين الجيشين الأوكراني والروسي في مدينة خاركيف قرب الحدود الشرقية لأوكرانيا مع روسيا.

منذ 5 ساعات

مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة: مع استمرار تطوّر الوضع قد يفرّ نحو 4 ملايين شخص من أوكرانيا.

منذ 5 ساعات

أندريه سادوفي عمدة لفيف للجزيرة:

لفيف تلعب دورا أساسيا لأوكرانيا ككل وهي مدينة آمنة.

نقدم أكبر قدر ممكن من الدعم للاجئين، ونوفر المعونات لمن يصل عبر الطرق من كييف.





منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة:

بريطانيا تفرض عقوبات على الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، وتجمد ممتلكاته بينها نادي تشيلسي لكرة القدم.

بريطانيا تمنح نادي تشيلسي ترخيصا بمواصلة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، وتحظر بيع النادي.

وزيرة الخارجية البريطانية: جمدنا أصولا وحظرنا سفر 7 من أثرياء روس وأكثرهم نفوذا لتكثيف الضغط على نظام بوتين.

منذ 6 ساعات

رويترز عن الكرملين: اقتصادنا يعاني من صدمة بسبب التأثير الخارجي ونتخذ بعض الإجراءات.

رويترز: الكرملين يطلب من الجيش الروسي معلومات بشأن قصف مستشفى في مدينة ماريوبول.

الكرملين: انسحاب روسيا من مجلس أوروبا يعني انسحابها من جميع آلياته.

منذ 6 ساعات

أثرياء روس يسعون لنقل أموالهم إلى دبي

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مالية وقانونية قولها إن أثرياء روسا يسعون لتحويل جزء من ثرواتهم من أوروبا إلى دولة الإمارات، هربا من العقوبات الغربية. وأضاف مصرفي كبير بأحد المصارف السويسرية الكبيرة الخاصة ومحام مطلع على الوضع أن أثرياء روسا يسعون في كثير من الحالات إلى تحويل أموالهم المودعة الآن في سويسرا ولندن إلى دبي. وقد فرضت سويسرا وبريطانيا عقوبات على أفراد ومؤسسات روسية.

وقال المحامي -الذي يعمل في دبي- إن شركته تلقت استفسارات من كيانات روسية حول مدى السرعة التي يمكن بها تحويل "مبالغ مالية كبيرة جدا" بمئات الملايين من الدولارات إلى الدولة الخليجية.

وقال خبير في إدارة الاستثمارات إن "الإمارات وسيط معقول، تبعد بضع ساعات بالطائرة (عن روسيا) ولا يوجد بها هيئة تنظيمية متواطئة بالكامل مع الهيئات التنظيمية الغربية".

وأشارت وكالة رويترز إلى أن حكومة دبي ووزارة الخارجية الإماراتية والبنك المركزي الإماراتي لم يردوا على استفسار الوكالة عن حجم الأموال الروسية المتدفقة إلى دبي.

منذ 6 ساعات

بيلاروسيا ومحطة تشرنوبل النووية

ذكرت وكالة أنباء بيلاروسيا (بلتا) أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أمر فنيين من بلاده بإمداد محطة تشرنوبل النووية الأوكرانية (قرب الحدود مع بيلاروسيا) بالطاقة الكهربائية، وكانت كييف قالت أمس إن هناك خطرا من حدوث تسرب إشعاعي في محطة تشرنوبل -التي تسيطر عليها القوات الروسية- بعد انقطاع الكهرباء عنها، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قالت إنها "لا ترى تأثيرا خطيرا على أمن" المحطة.

بالمقابل، اتهمت روسيا القوات الأوكرانية بمهاجمة خطوط الكهرباء، ومحطة فرعية تغذي محطة الطاقة النووية.





منذ 6 ساعات

وزارة الداخلية الأوكرانية: أكثر من 1.5 مليون أوكراني غادروا البلاد عبر الحدود الغربية.

منذ 6 ساعات

هيئة الأركان الأوكرانية:

مقتل نحو 12 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو.

خسر الروس منذ بدء الغزو 335 دبابة و1105 مركبات قتالية و208 أنظمة مدفعية وجوية.

منذ 7 ساعات

روسيا: البنتاغون موّل أنشطة عسكرية بيولوجية سرية

وزارة الدفاع الروسية:

نحلل وندرس الوثائق المتعلقة بالأنشطة العسكرية البيولوجية الأميركية السرية في أوكرانيا.

هدف الأبحاث البيولوجية التي موّلتها وزارة الدفاع الأميركية بأوكرانيا كان إنشاء آلية لنشر مسببات أمراض فتاكة.

المختبرات البيولوجية الأميركية في أوكرانيا أجرت تجارب على عينات من فيروس كورونا.

المتحدث باسم @mod_russia إيغور #كوناشينكوف:

خطط الجانب الأمريكي لنقل أعمال على مسببات الأمراض للطيور والخفافيش والزواحف إلى #أوكرانيا.

❗️الغرض من هذا البحث البيولوجي وغيره من الأبحاث البيولوجية الممولة من البنتاغون في أوكرانيا كان إنشاء آلية للتوزيع السري لمسببات الأمراض الفتاكة. pic.twitter.com/AP1Xzqx4ub — 🇷🇺 روسيا بالعربية (@Russia_AR) March 10, 2022

منذ 7 ساعات

مراسل الجزيرة: بدء الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا في أنطاليا جنوبي تركيا.

منذ 7 ساعات

المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية:

الجيش الروسي دمر 2911 من منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بدأت العملية العسكرية الخاصة.

90% من المطارات العسكرية الأوكرانية تم إخراجها من الخدمة، والطيَّارون الأوكرانيون المُدَّربون من الدرجة الأولى والثانية لم يعودوا موجودين.

استمرار العملية العسكرية في ماريوبول والقوات الروسية تسيطر على عدد من أحياء المدينة.

دمرنا 97 طائرة حربية أوكرانية و107 مسيرة و986 دبابة منذ انطلاق العملية العسكرية.

نحلل وندرس الوثائق المتعلقة بالأنشطة العسكرية البيولوجية الأميركية السرية في أوكرانيا.

منذ 7 ساعات

السلطات الأوكرانية: 3 قتلى بينهم فتاة صغيرة في القصف الروسي لمستشفى الأطفال بماريوبول.

Horrifying attack on Mariupol. Children's hospital and maternity hospital targeted by Russian strikes. Many losses. The city is completely surrounded. There’s no electricity, water and gas. Russia refuses to provide green corridor. City is facing humanitarian catastrophe. pic.twitter.com/YwhvABuVVZ — Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 9, 2022

منذ 7 ساعات

ممرات إنسانية

قالت إيرينا فيريشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إن بلادها تفتح 7 "ممرات إنسانية" اليوم الخميس حتى يغادر المدنيون مدنا تحاصرها القوات الروسية، ومن بينها مدينة ماريوبول الساحلية في الجنوب.

وقال حاكم إقليمي إن المدنيين بدؤوا فعلا في مغادرة مدينة سومي شمالي شرقي أوكرانيا بموجب وقف محلي لإطلاق النار.





منذ 7 ساعات

وكالة ريا نوفوستي للأنباء: يوتيوب يقيد جميع خدمات تحقيق الدخل للمستخدمين في روسيا.

منذ 7 ساعات

حرس الحدود البولندية: نحو 1.5 مليون شخص عبروا الحدود من أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

منذ 7 ساعات

وزيرة الخارجية البريطانية: تحدثت مع رئيسة مجلس النواب الأميركي على أهمية ردع روسيا وتقليل الاعتماد الإستراتيجي على النفط والغاز الروسيين.

منذ 8 ساعات

الخارجية الروسية: موسكو لن تشارك بعد الآن في اجتماعات المجلس الأوروبي.

منذ 8 ساعات

وزارة الدفاع البريطانية: نرجح انتشار مرتزقة من شركات عسكرية روسية خاصة للقتال في أوكرانيا لدعم موسكو.

منذ 8 ساعات

وزير الخارجية التركي يجري لقاءين منفصلين مع نظيره الأوكراني والروسي قبل بدء الاجتماع الثلاثي في أنطاليا التركية.

منذ 8 ساعات

الجيش الأوكراني ينشر مقطعا لاستهداف آلية عسكرية روسية بطائرة بيرقدار المسيرة.

ВМС ЗСУ теж мають чим вас порадувати))

Працює Bayraktar 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Gw8yJphsux — 🇺🇦Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 10, 2022

منذ 8 ساعات

وسائل إعلام روسية: غوغل تضع قيودا على تشغيل "غوغل بلاي" في روسيا.

منذ 8 ساعات

سلطات كييف تحذر من قصف جوي على المدينة وتطلق صفارات الإنذار.

منذ 8 ساعات

عمدة كييف: إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص أمس الأربعاء من القرى والمدن المحيطة بالعاصمة.

منذ 8 ساعات

هيئة الطوارئ الأوكرانية: مقتل 4 مدنيين، بينهم طفلان، بقصف روسي على قرية سلوبوزانسكي في منطقة أيزيوم في خاركيف.

المتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: عدد صغير من الجنود ربما سافروا إلى أوكرانيا، ونناشدهم العودة فورا إلى المملكة المتحدة.

منذ 9 ساعات

رويترز عن وزارة الدفاع البريطانية:

الرتل الروسي العسكري شمالي غربي كييف يعاني رغم تحقيقه تقدما بسيطا خلال أسبوع.

لاحظنا انخفاضا في عدد الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا.

منذ 9 ساعات

وصول وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا إلى تركيا، تمهيدا لعقد أول اجتماع على هذا المستوى منذ غزو روسيا لأوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط الماضي.

منذ 9 ساعات

مستشار وزير الداخلية الأوكراني: القوات المسلحة شنت هجوما مضادا بالقرب من كييف، ودمرت 5 دبابات للقوات الروسية.

منذ 9 ساعات

إنترفاكس: توقف خدمات فيزا وماستر كارد للبطاقات البنكية الروسية عبر الإنترنت.

منذ 9 ساعات

أكسيوس: وسائل الإعلام التي حظرتها روسيا من العمل على أراضيها تطلق حلولا تقنية لتجاوز القيود والوصول لمنصاتها.

منذ 9 ساعات

الجيش الأوكراني:

أسقطنا 4 طائرات "سوخوي 25" روسية ومروحيتين خلال اليومين الماضيين.

نتصدى باستمرار لهجمات جوية وصاروخية روسية في منطقة كييف.

القوات الروسية خففت من وتيرة شن الهجمات على المدن، وحالتهم المعنوية محبطة.

Бій у Броварському районі – вид згори. Професійна робота 72 бригади і ОПСП "Азов". pic.twitter.com/tNHQSGwl7J — Національний Корпус по-Черкаськи (ТрО «Азов») (@NCherkasy) March 10, 2022

منذ 9 ساعات

هيومن رايتس ووتش: روسيا اعتقلت نحو 13 ألفا و500 شخص في المظاهرات المناهضة للحرب في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

منذ 9 ساعات

مراسل الجزيرة: انفجارات شديدة في المنطقة الشمالية من دونيتسك شرقي أوكرانيا.

منذ 10 ساعات

رويترز: مجلس النواب الأميركي يوافق على حزمة إجراءات لحظر النفط الروسي وبعض منتجات الطاقة الروسية.

منذ 10 ساعات

رويترز عن المتحدث باسم الكرملين: القوات الروسية لا تقصف أهدافا مدنية في أوكرانيا.

منذ 11 ساعة

وكالة الأنباء الألمانية عن رئيس الإدارة المحلية لمنطقة سومي: السلطات تخطط لفتح 3 ممرات للفرار من المنطقة اليوم الخميس.

منذ 11 ساعة

مساعدات أميركية ضخمة

أقر مجلس النواب الأميركي مساء الأربعاء ميزانية جديدة للحكومة الفدرالية تتضمن تمويلاً ضخما تناهز قيمته 14 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على التصدي للغزو الروسي وتداعياته.

وتتضمن المساعدات شقا اقتصاديا وآخر إنسانيا، بالإضافة إلى أموال ستخصص لتزويد كييف بأسلحة وذخيرة، لكنها بحاجة لموافقة مجلس الشيوخ كي تحال إلى الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه.

ويشمل هذا التمويل أيضا أكثر من 6.5 مليارات دولار للبنتاغون ستستخدم بشكل خاص لنشر قوات عسكرية في المنطقة. كذلك، سيتم تخصيص أموال لتمويل الردّ على موسكو، بدءًا بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على أفراد من النخبة الروسية.

منذ 12 ساعة

رويترز عن وزارة التجارة الأميركية: نسرّع إصدار تراخيص شحن الأسلحة النارية والذخيرة لأوكرانيا.

منذ 12 ساعة

تقدم روسي نحو كييف

دوت صفارات الإنذار مجددا في العاصمة الأوكرانية كييف جراء القصف الروسي بالقذائف والصواريخ والطائرات الروسية.

ونشرت وسائل إعلام روسية صورا قالت إنها تظهر تقدم القوات الروسية باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف. ولم تحدد وسائل الإعلام الروسية تاريخ أو مكان التقاط الصور.

في غضون ذلك، قال مراسل الجزيرة إن الجيش الروسي سيطر على بلدة بوهدانيفكا شرق العاصمة الأوكرانية كييف، وعلى بلدات محيطة.

منذ 13 ساعة

وكالة الأنباء الفرنسية عن الرئيس الأوكراني:

35 ألف مدني تم إجلاؤهم من مدن أوكرانية أمس الأربعاء.

الإجلاء تم من مدينتي سومي وإينيرهودار ومن مناطق قريبة من كييف عبر 3 ممرات إنسانية.





منذ 14 ساعة

رويترز: عقود خام برنت ترتفع بنحو دولارين إلى أكثر من 113 دولارا للبرميل.

منذ 14 ساعة

الجيش الأوكراني: مقتل 3 بينهم طفل في قصف روسي استهدف منطقة تروستيانتس بمدينة سومي.





منذ 14 ساعة

"سي إن إن" (‏CNN) عن سفير بولندا في واشنطن:

توصلنا إلى حل منطقي ومعقول، لكن الأميركيين رفضوه لأنهم خلصوا إلى أنه تصعيدي.

كررنا عدة مرات أننا لن ننقل هذه المقاتلات إلى أوكرانيا بشكل مباشر.

أوضحنا منذ البداية أننا لن نستنفد ثلث ترسانتنا من المقاتلات دون تعويض.

منذ 14 ساعة

"سي إن إن" عن عمدة ميكولايف:

لن أتفاجأ إذا استخدمت القوات الروسية أسلحة كيميائية في أوكرانيا.

سبق للقوات الروسية أن قصفت مدينتي بقنابل عنقودية محرمة دوليا.

مدينتنا مطوقة تقريبا بقوات روسية قادمة من شبه جزيرة القرم.

منذ 14 ساعة

أسلحة كيميائية

نفت الخارجية الأميركية ما وصفها بالأكاذيب الصريحة التي تنشرها عن عمد روسيا، ومفادها أن الولايات المتحدة وأوكرانيا تطوّران برامج لأسلحة كيميائية وبيولوجية في أوكرانيا.

واعتبر بيان الخارجية الأميركية أن روسيا تخترع ذرائع كاذبة في محاولة منها لتبرير أعمالها المروعة في أوكرانيا وفق تعبير البيان.

وأضاف البيان أن روسيا هي التي لديها برامج أسلحة كيميائية وبيولوجية نشطة وتنتهك اتفاقية الأسلحة الكيميائية واتفاقية الأسلحة البيولوجية.





منذ 15 ساعة

رويترز عن مديرة منظمة اليونيسيف: فرار أكثر من مليون طفل من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.

منذ 15 ساعة

المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي عبر تويتر: