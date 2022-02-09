انفجار وسط أبو ظبي والسفارة الأميركية تحذر من هجوم محتمل بالصواريخ أو بطائرة مسيرة

قالت وكالة الأنباء الإماراتية إن فرق هيئة أبو ظبي للدفاع المدني سيطرت على حريق ناجم عن انفجار أسطوانة غاز في بناية بشارع حمدان في مدينة أبو ظبي، فيما حذرت السفارة الأميركية من هجوم محتمل بالصواريخ أو بطائرة مسيرة.

وأوضحت الوكالة أن الفرق المختصة قامت بإخماد الحريق وإخلاء البناية احترازيا والسيطرة على الموقف "وجاري عملية التبريد" وتم حصر الأضرار الناجمة عن الحريق.

وأكدت الهيئة أن الفرق المعنية تتعامل مع الموقف بشكل مباشر وتدعو إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكان صحفيون برازيليون مشاركون في تغطية كأس العالم للأندية في مدينة أبو ظبي أفادوا بوقوع انفجار وحريق بمبنى وسط المدينة منتصف الليل.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشارا كثيفا لقوات الأمن ورجال الإطفاء، وتوقفا لحركة المرور في أحد شوارع العاصمة الإماراتية. فيما سُمع دوي انفجارات وشوهد انفجار وحريق، إضافة إلى دخان يتصاعد من أحد المباني.

بدورها، حذرت السفارة الأميركية في أبو ظبي الرعايا الأميركيين من هجوم محتمل بالصواريخ أو بطائرة مسيّرة على العاصمة الإماراتية.

ونصحت السفارة المواطنين الأميركيين في أبو ظبي باتباع عدد من إجراءات السلامة والبقاء في حالة تأهب في حالة وقوع هجمات مستقبلية إضافية.

وخلال الأسابيع الماضية، كررت جماعة الحوثي اليمنية استهداف العاصمة الإماراتية أبو ظبي بهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، أسفرت إحداها في 17 يناير/كانون الثاني الماضي عن مقتل 3 أشخاص وتعطيل الملاحة مؤقتا في مطار أبو ظبي الدولي.