بعد سلسلة هجمات الحوثيين.. قائد القيادة المركزية الأميركية في أبو ظبي

وصل قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال فرانك ماكنزي إلى الإمارات أمس الأحد، لإجراء محادثات بشأن جهود تعزيز دفاعاتها بعد سلسلة هجمات صاروخية شنتها جماعة أنصار الله الحوثيين من ​​اليمن، بحسب وكالة رويترز.

وقال ماكنزي -الذي يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط- إنه قدم موعد زيارته المقررة ردا على هجمات الحوثيين، على أمل التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن الإمارات.

وأضاف ماكنزي للصحفيين قبل قليل من هبوطه في أبو ظبي "أعتقد أنه وقت مقلق للغاية بالنسبة للإمارات. إنهم يبحثون عن الدعم. نحن هنا لمساعدتهم بتقديم هذا الدعم".

وقال ماكنزي إن طائرات إف-22 (F-22) ستزود الإمارات "بواحد من أفضل رادارات المراقبة في العالم"، القادرة على تحديد الأهداف، ومنها صواريخ كروز الهجومية البرية والطائرات المسيرة.

وأضاف أن المدمرة كول ستعمل في المياه حول الإمارات وستراقب شحنات البضائع المهربة.

وأشار ماكنزي إلى أن الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى التي أطلقت على الإمارات لم تُبتكر أو تُصنع أو تُصمم في اليمن بل في مكان آخر، ويرى أن هناك علاقة إيرانية بهذا الأمر.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت هذا الشهر نشر الولايات المتحدة طائرات مقاتلة متطورة من طراز إف-22 ومدمرة الصواريخ الموجهة (كول) للعمل مع البحرية الإماراتية.