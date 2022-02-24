تطورات حرب روسيا في أوكرانيا اليوم.. تنديد دولي بهجوم موسكو ومعارك بين الجيش الأوكراني والانفصاليين وحركة نزوح واسعة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، أنه قرر تنفيذ عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس (شرقي أوكرانيا) وقال إن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وقد بدأت القوات الروسية قصف أهداف في عدة مدن أوكرانية بينها كييف العاصمة، وخاركيف، وذلك بالتزامن مع عبور وحدات روسية الحدود.

وبينما تحدثت موسكو عن تحييد القوة الجوية الأوكرانية وتدمير عدة قواعد عسكرية، أكدت كييف أنها كبدت القوات المهاجمة خسائر في الأرواح والمعدات.

سياسيا، تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بمحاسبة روسيا، كما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض عليها عقوبات وصفها بغير المسبوقة.

وفي ما يلي آخر التطورات:

منذ 5 دقائق

الرئيس الأوكراني: القوات الروسية تحاول السيطرة على مدينة تشيرنوبل وهذا إعلان حرب على القارة الأوروبية بأكملها

منذ 10 دقائق

الناتو: دوريات مراقبة جوية لطائرات الحلف في سماء بولندا ورومانيا لحماية أمن الحلفاء بعد غزو روسيا لأوكرانيا

منذ 14 دقيقة

الانفصاليون في دونيتسك: استسلام 15 عسكريا من القوات الأوكرانية قرب دونيتسك بينهم ضابطان

منذ 20 دقيقة

مراسل إن بي سي عن الداخلية الأوكرانية: اشتباكات في مدينة تشيرنوبل بعد دخول القوات الروسية إليها

منذ 22 دقيقة

وسائل إعلام أوكرانية: قصف روسي دمر منشأة لتخزين النفايات النووية في منطقة تشيرنوبل بأوكرانيا

منذ 23 دقيقة

وزير دفاع ليتوانيا: بيلاروسيا شريكة في العدوان وسمحت لطائرات روسية باستخدام مجالها الجوي ضد أوكرانيا

منذ 26 دقيقة

وسائل إعلام أوكرانية: صاروخ يستهدف سفينة تركية في البحر الأسود قبالة جزيرة الثعبان

منذ 31 دقيقة

بيان للشرطة الأوكرانية: روسيا نفذت 203 هجمات منذ بداية اليوم

منذ 35 دقيقة

وزير الدفاع الأوكراني: لا صحة للشائعات التي تنشرها روسيا عن نية مسؤولين أوكرانيين مغادرة البلاد، أنا موجود في كييف ونواجه الغزو الروسي على جميع المحاور.

منذ 40 دقيقة

وسائل إعلام روسية تقول إن القوات الروسية دمرت 74 منشأة عسكرية في أوكرانيا بينها 11 مهبطا للطائرات

منذ 41 دقيقة

مسؤول محلي أوكراني: مقتل 4 أشخاص في ضربة روسية استهدفت مستشفى في منطقة دونيتسك.

منذ 44 دقيقة

مراسل الجزيرة: بلدية كييف تطلب من المدنيين التوجه إلى الملاجئ فورا تحسبا لضربات جوية قريبة.

منذ 48 دقيقة

وزارة الداخلية الأوكرانية: السفن الحربية الروسية تقصف جزيرة زميني بالقرب من أوديسا.

منذ 51 دقيقة

الخارجية الروسية: تصريحات كييف حول إمكانية إعادة الأسلحة النووية قلبت الوضع برمته رأسا على عقب.

منذ 54 دقيقة

هيئة الأركان الأوكرانية: الجيش الروسي يستخدم صواريخ باليستية.

منذ 58 دقيقة

جونسون: مهمتنا واضحة ويجب أن ينتهي هذا المشروع البشع والهمجي لفلاديمير بوتين بالفشل.

منذ ساعة

مراسلة الجزيرة: مجلس الأمن القومي الأميركي أطلع الرئيس بايدن على أحدث التطورات في أوكرانيا.

منذ ساعة

إنترفاكس عن رئيس بلدية سومي: القوات الروسية دخلت المدينة وسيطرت على الطريق السريع بين كييف وموسكو.

منذ ساعة

رويترز عن وزارة الطاقة الأوكرانية: انفجار بمحطة تريبلسكا للطاقة لكنها ما تزال تعمل.

منذ ساعة

أكسيوس عن السناتور الأميركي وورنر: الهجمات السيبرانية الروسية قد تسبب حربا واسعة تشمل النيتو وأميركا.

منذ ساعة

وسائل إعلام روسية تنشر مقطعا مصورا تقول إنه لانتشار مدرعات في لوباسكينو غرب لوغانسك.

منذ ساعة

وكالة إنترفاكس عن لافروف: نأمل أن تكون هناك فرصة للعودة إلى القانون والمسؤوليات الدولية.

منذ ساعة

نيويورك تايمز عن مسؤول أوروبي: 4 دول أوروبية بينها ألمانيا ترى من الأفضل عدم فرض عقوبات على بوتين الآن.

منذ ساعة

رئيس الوزراء البلجيكي: ندين هجمات روسيا على أوكرانيا ونشعر بأننا جميعا مهددون.

منذ ساعة

رويترز: حزمة العقوبات ستطول سوق المال الروسي.

منذ ساعة

الرئيس الأوكراني: ننتظر من الحلفاء تقديم مساعدات عسكرية لنا وفرض عقوبات صارمة على روسيا.

منذ ساعة

رويترز: وزير الاقتصاد الألماني يقول إن العقوبات ستعرقل التطور الصناعي في روسيا.

منذ ساعتين

وكالة تاس الروسية: قصف أوكراني على مدينة بيلغرود الروسية.

منذ ساعتين

الدفاع الروسية: الضربات الروسية أخرجت 74 منشأة عسكرية برية أوكرانية من الخدمة.

منذ ساعتين

مجلس مدينة ماريوبل شرقي أوكرانيا: القصف الروسي استهدف منطقة سكنية وأدى لسقوط عدد من الضحايا.

منذ ساعتين

الدفاع الروسية: قواتنا دمرت 3 مراكز قيادة عمليات عسكرية أوكرانية.

منذ ساعتين

الانفصاليون في لوغانسك: قواتنا دمرت 21 آلية عسكرية أوكرانية وفرقتين عسكريتين في معارك غربي لوغانسك.

منذ ساعتين

بيانات ملاحية: قاذفة صواريخ أمريكية من طراز B-52 تحلق في الأجواء البولندية.

منذ ساعتين

قائد أركان الجيش الأوكراني: إطلاق 4 صواريخ باليستية من بيلاروسيا باتجاه أراضينا.

منذ ساعتين

الشرطة الأوكرانية: روسيا نفذت 203 هجمات منذ بدء عمليتها والقتال مستمر في جميع أنحاء البلاد.

منذ ساعتين

الدفاع الروسية: تحطم طائرة سوخوي 25 روسية بسبب خطأ بشري وهبوط الطيار بالمظلة في الجانب الروسي.

منذ ساعتين

الدفاع الروسية: الضربات الروسية أسفرت عن إخراج 11 مطارا عسكريا أوكرانيا من الخدمة.

منذ ساعتين

نيويورك تايمز عن مسؤول أوروبي: النقاشات مستمرة بين دول الاتحاد بشأن العقوبات وإذا كانت ستشمل بوتين.

منذ ساعتين

حرس الحدود الأوكراني: قواتنا تخوض قتالا ضد القوات الروسية قرب مدينة سومي الشرقية.

منذ ساعتين

قائد عسكري أوكراني: مواجهات مع قوات روسية تحاول السيطرة على مطار غوستوميل في منطقة كييف.

منذ ساعتين

وسائل إعلام محلية: تعرض قاعدة ميليتوبول الجوية الأوكرانية لقصف روسي عنيف.

منذ ساعتين

صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ ساعتين

مجموعة الدول السبع تعقد بعد قليل قمة بشأن التطورات في أوكرانيا.

منذ ساعتين

الكرملين: هدف العملية العسكرية الروسية هو منع عسكرة أوكرانيا لأن هذا يشكل تهديدا لشعبنا.

منذ ساعتين

رويترز عن رئيس الوزراء التشيكي: استدعينا سفيرينا لدى روسيا وبيلاروسيا للتشاور.

منذ ساعتين

جهاز أمن الدولة الروسي: حرس الحدود الأوكراني أخلوا كل مراكزهم على طول الحدود الروسية الأوكرانية.

منذ ساعتين

ستولتنبرغ: روسيا تستخدم القوة لإخضاع دول أخرى ويجب احترام رغبة أوكرانيا في الانضمام للناتو.

منذ ساعتين

جهاز أمن الدولة الروسي: استسلام 42 عنصرا من حرس الحدود الأوكراني على الحدود مع القرم ومقاطعة بريانسك.

منذ ساعتين

ستولتنبرغ: الناتو والاتحاد الأوروبي يقفان معا للدفاع عن أوكرانيا وندين انتهاك روسيا الصارخ للقانون الدولي.





منذ 3 ساعات

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: قلقون من التدهور السريع للوضع والعملية العسكرية في أوكرانيا.

منذ 3 ساعات

الجيش الأوكراني: القوات الروسية نفذت أكثر من 30 غارة على البنية التحتية المدنية والعسكرية واستعملت صواريخ كاليبر.

منذ 3 ساعات

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: هذا العمل العدواني الغاشم والمتهور هجوم على الديمقراطية والحرية في أوروبا الشرقية وحول العالم.

منذ 3 ساعات

جونسون: تحققت أسوأ مخاوفنا وثبت أن جميع تحذيراتنا كانت دقيقة.

جونسون: الرئيس الروسي أطلق العنان للحرب في القارة الأوروبية.

جونسون: روسيا تجتاح أوكرانيا برا وبحرا وجوا وأكدْت للرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي دعمي الكامل له.

جونسون: سنفرض مع حلفائنا حزمة عقوبات اقتصادية ضخمة لتقويض الاقتصاد الروسي.

جونسون: سنتفق على حزمة عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، ويجب وقف الاعتماد على الغاز الروسي.

منذ 3 ساعات

الجيش الأوكراني: أسقطنا 7 طائرات روسية أغارت على أهداف في البلاد بما فيها العاصمة كييف.

منذ 3 ساعات

رويترز عن حرس الحدود الأوكراني: مروحيات روسية تهاجم مطار جوستوميل العسكري قرب كييف.

منذ 3 ساعات

الرئيس التركي رجب أردوغان: أوضحت للرئيس زيلينسكي أن تركيا تدعم نضال أوكرانيا من أجل حماية وحدة أراضيها.

منذ 3 ساعات

الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ: قدمنا لأوكرانيا أنظمة دفاعية لكن ليس لدينا نية لإرسال قواتنا.

ستولتنبرغ: ملتزمون بالاتفاق الدفاعي الجماعي، وهذا سيمنع تدهور الوضع في المنطقة.

منذ 4 ساعات

أردوغان: نرفض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ونرى أنها ضربة موجهة للسلام والاستقرار في المنطقة.

ستولتنبرغ: التهديد الروسي يدفعنا لتعزيز قوتنا الدفاعية والدفاع عن القيم التي تجمعنا.

ستولتنبرغ: أوروبا كلها موحدة في مواجهة التهديدات الروسية.

ستولتنبرغ: روسيا أغلقت الباب أمام الحلول السياسية، وهذا سيؤثر على أمننا جميعا.

الجيش الأوكراني: تصدينا لهجوم على بلدة شاستيا، وقتلنا 50 من المرتزقة الروس.

منذ 4 ساعات

ستولتنبرغ: نتخذ خطوات محسوبة تتلاءم مع المجريات على الأرض.

ستولتنبرغ: موسكو تريد تمزيق القواعد التي حفظت السلام لعقود وإعادة رسم خرائط النفوذ والحرية والديمقراطية.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: تحليق كثيف للطيران الحربي في أجواء العاصمة الأوكرانية.

ستولتنبرغ: نندد، بقوة، بالغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، ولن نقبل بخرق القانون الدولي.

ستولتنبرغ: ردا على الهجوم الروسي قررنا زيادة قواتنا في الجزء الشرقي من الحلف.

ستولتنبرغ: سنفعل خطة الدفاع من أجل حماية حلفائنا والتي تسمح لنا بنشر قواتنا عند الحاجة.

منذ 4 ساعات

ستولتنبرغ: الهجوم الروسي تم رغم الإنكار ونشر المعلومات الزائفة.

ستولتنبرغ: الهجوم الروسي على أوكرانيا لحظة فارقة في تاريخ القارة الأوروبية.

الأمين العام للناتو ستولتنبرغ يتحدث في مؤتمر صحفي اليوم (رويترز)

منذ 4 ساعات

بيان للقادة الأوروبيين: نأسف للخسائر في الأرواح ومستعدون لتقديم الدعم الإنساني اللازم بشكل عاجل.

بيان القادة الأوروبيين: ندين تدخل بيلاروسيا في العدوان على أوكرانيا، ونطالب روسيا بوقف هجومها بشكل كامل ودون شروط.

منذ 4 ساعات

الكرملين: مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا بشأن حيادها ورفض نشر أسلحة للناتو على أراضيها.

وزارة الدفاع الأوكرانية: البلاد تتعرض لهجوم روسي من 3 محاور في الشمال والجنوب والشرق.

منذ 4 ساعات

حرس الحدود الأوكراني: القوات الروسية تخترق حدود الدولة من منطقة كييف، وتدخل معدات عسكرية عبر نقطة تفتيش فيلتشا.

الناتو يعقد غدا الجمعة قمة، عبر الفيديو، لمناقشة الهجوم الروسي على أوكرانيا.

منذ 4 ساعات

الكرملين: هدف العملية العسكرية الروسية منع عسكرة أوكرانيا لأن هذا يشكل تهديدا لشعبنا.

الكرملين: الرئيس بوتين سيقرر مدة العمليات العسكرية في أوكرانيا وفقا لتطورها وأهدافها.

منذ 4 ساعات

وزير الخارجية التركي: الهجوم الروسي على أوكرانيا غير مقبول، وهو انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن العالمي.

صاروخان يستهدفان مدينة بروفاري قرب العاصمة الأوكرانية.

آثار القصف على أحد شوارع كييف (الفرنسية)

منذ 4 ساعات

وسائل إعلام أوكرانية: إسقاط مروحية عسكرية روسية في ضاحية جيتومر بالقرب من العاصمة كييف.

منذ 4 ساعات

وكالة تاس: إصابة سفينتي شحن روسيتين بقصف صاروخي أوكراني في بحر آزوف.

السلطات المحلية: مقتل 6 أشخاص على الأقل في مدينة بروفاري قرب العاصمة الأوكرانية.

منذ 4 ساعات

تصاعد دخان أسود من مقر الاستخبارات الأوكرانية وسط كييف.

السلطات المحلية: مقتل 18 شخصا في هجوم صاروخي على مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: دوي انفجارات في مطار أنتونوف قرب العاصمة الأوكرانية.

مراسل الجزيرة: رفع العلم الروسي على مقر البرلمان المحلي في خاركيف ثانية أكبر مدينة بعد كييف.

منذ 4 ساعات

الانفصاليون في دونيتسك: وحدة المشاة الآلية رقم 57 التابعة للجيش الأوكراني ألقت أسلحتها، وانضمت إلى جانب دونيتسك.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: الرئيس الأوكراني يصدر مرسوما بالتعبئة العامة.

المستشار الألماني أولاف شولتز: بوتين يهدد الأمن والسلام في كل أوروبا.

شولتز: نقف إلى جانب أوكرانيا، وأقترح عقد اجتماع لكل القادة الأوروبيين والناتو.

منذ 4 ساعات

وزيرة الدفاع الألمانية: نشهد حربا روسية عدوانية وحشية وغزوا واسع النطاق لأوكرانيا.

الرئيس الفرنسي يدعو إلى عقد قمة للناتو بشأن أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

منذ 4 ساعات

السفير الأوكراني في باريس: العالم بأكمله اليوم رهينة تصرف رجل واحد.

الناتو: أفعال روسيا تهدد الأمن الأوروبي وستكون لها عواقب إستراتيجية، وسنستمر في اتخاذ ما يلزم لحماية حلفائنا.

الناتو: سنرسل قوات دفاعية إضافية وقطعا بحرية إلى الجناح الشرقي للحلف، ورفعنا مستوى استعداد قواتنا للرد في حالة الطوارئ.

سكان بمدينة لفيف يصطفون لسحب أموالهم (رويترز)

منذ 5 ساعات

مراسل الجزيرة: وحدات من الجيش الأوكراني تبدأ الانتشار وسط كييف قرب مقار حكومية ومرافق عامة.

الناتو: ندين بأشد العبارات الهجوم الروسي المروع وغير المبرر على أوكرانيا، ومشاركة بيلاروسيا فيه.

السفير الأوكراني في باريس: الاعتداء علينا يتم أيضا من خلال بيلاروسيا، ولا أنكر مشاركة قوات بيلاروسية.

بريطانيا تستدعي السفير الروسي في لندن بسبب الهجوم على أوكرانيا.

منذ 5 ساعات

وسائل إعلام أوكرانية: إسقاط طائرة عسكرية روسية في دونباس شرقي أوكرانيا هي السابعة هذا اليوم.

منذ 5 ساعات

السفير الأوكراني في باريس: بوتين لا يهدف إلى تدمير أوكرانيا فقط بل الناتو أيضا.

السفير الأوكراني في باريس: بوتين يهدف إلى تدمير أوكرانيا، ولن يتوقف عند هذا الحد.

السفير الأوكراني في باريس: نريد فرض عقوبات صارمة على النظام المصرفي الروسي.

السفير الأوكراني في باريس: نحن بحاجة لمساعدة عسكرية جوية وكل أنواع الأسلحة.

السفير الأوكراني في باريس: روسيا لديها أسلحة متطورة، وتستخدم صواريخ باليستية متوسطة المدى في عملياتها.

منذ 5 ساعات

هيئة الأركان العامة البيلاروسية: إغلاق جزء من المجال الجوي أمام الطيران المدني.

الجيش الأوكراني: قوات بيلاروسية شاركت في الهجوم من المحور الشمالي للبلاد.

مولدوفا تغلق مجالها الجوي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وزير الخارجية الإسرائيلي: ندين الهجوم الروسي على أوكرانيا، ونعتبره خرقا للتسويات الدولية.

منذ 5 ساعات

الانفصاليون في لوغانسك: قواتنا سيطرت على مدينة بوبوسنايا، وعبرت نهر سيفيرسكي دونيتس.

مراسل الجزيرة: سماع دوي انفجار في ضواحي مدينة كييف.

منظومة دفاع جوي أوكرانية بمدينة خاركيف (رويترز)

منذ 5 ساعات

القوات المسلحة الأوكرانية: مدينة ماريوبول تحت سيطرتنا، والمعارك حاليا باتجاه مدينة خيرسون.

الجيش الأوكراني: إسقاط 6 مقاتلات روسية ومروحيتين، وتدمير دبابتين روسيتين.

الجيش الأوكراني: 50 جنديا روسيا قتلوا في المعارك شرق أوكرانيا.

منذ 5 ساعات

الخارجية الإيرانية: الحرب في أوكرانيا ليست هي الحل، وندعو لحل سياسي وديمقراطي.

الخارجية الإيرانية: الأزمة الأوكرانية نجمت عن استفزازات من الناتو.

منذ 5 ساعات

وكالة إنترفاكس عن الرئاسة الأوكرانية: معارك تدور على بعد 5 كلم فقط عن محيط مدينة خاركيف شرقي البلاد.

منذ 5 ساعات

رئيس الحكومة البريطانية: الغزو الروسي لأوكرانيا كارثة لقارتنا.

جونسون: أدعو إلى عقد اجتماع عاجل لجميع قادة الناتو في أقرب وقت ممكن.

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: نطالب بوتين بوقف العمليات العسكرية فورا، وسحب جميع القوات من كامل أراضي أوكرانيا.

منذ 5 ساعات

رويترز عن الرئاسة الأوكرانية: مقتل نحو 40 جنديا أوكرانيا وإصابة العشرات.

الدفاع الروسية: قوات دونيتسك تقدمت في محور فولنوفوخا لمسافة 3 كلم.

الانفصاليون في لوغانسك: غارة روسية تدمر محطة رادارات تابعة للجيش الأوكراني بمنطقة سفاتوفو قرب حدود روسيا.

منذ 6 ساعات

مصادر ميدانية: قوات الانفصاليين تهاجم مدينة فولنوفوخا جنوب دونيتسك.

وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تواصل قصف المناطق المدنية في دونباس مما أدى لوقوع ضحايا بين سكان دونيتسك ولوغانسك.

وزارة الدفاع الروسية: قوات الدفاع الشعبي في لوغانسك ودونيتسك بدأت هجوما مضادا بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية في محور شاستيا، وعبرت نهر سيفيرسكي دونيتس وتقدمت لنحو 2 كلم.

دبابة أوكرانية في مدينة شوشيوف (الأناضول)

منذ 6 ساعات

الرئيس الأوكراني: ما فعلته روسيا هذا اليوم يشبه أفعال النازية في الحرب العالمية الثانية.

زيلينسكي: بلادنا تتعرض لهجوم روسي على جميع الجبهات.

زيلينسكي: أيها الأوكرانيون دافعوا عن بلادكم بكل ما يمكن.

زيلينسكي: قطعنا العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.

زيلينسكي: جيشنا يرد بقوة على الاعتداءات الروسية.

زيلينسكي: كل أوكراني يستطيع حمل السلاح عليه أن يتوجه إلى مراكز التدريب.

زيلينسكي: لدينا مصابون كثر نتيجة القصف الروسي.

زيلينسكي: البلاد تتعرض لقصف من الشمال إلى الجنوب.

زيلينسكي: جيشنا قوي، وعلينا جميعا أن ندعمه.

منذ 6 ساعات

وزارة الداخلية الأوكرانية: القوات الروسية تسيطر على معبر ساندز الحدودي بمنطقة خاركيف.

وزارة الداخلية الأوكرانية: مقتل 5 جنود أوكرانيين في الساعات الأولى للهجوم الروسي.

منذ 6 ساعات

وزارة الدفاع الرومانية: مقاتلة أوكرانية من طراز سو-27 تدخل الأجواء الرومانية وتهبط في قاعدة باكاو.

وزارة الداخلية الأوكرانية: القوات الروسية دخلت معبر فيسكي في إقليم دونباس غرب دونيتسك.

مراسل الجزيرة: شركة إيرفلوت الروسية تعلق جميع رحلاتها من وإلى مطارات جنوبي روسيا وشمالي القوقاز حتى 2 مارس/آذار.

منذ 6 ساعات

رويترز: رتل عسكري روسي يتحرك شمالا في شبه جزيرة القرم نحو الحدود الأوكرانية.

منذ 6 ساعات

وزيرة الخارجية الألمانية: نناشد جميع الدول التي تؤمن بميثاق الأمم المتحدة الوقوف معا ضد العدوان الروسي.

منذ 6 ساعات

رويترز: الرئيس البيلاروسي يقترح عقد محادثات بين روسيا وأوكرانيا في مينسك.

منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة عن حرس الحدود الأوكراني: قوات روسية اخترقت الأراضي الأوكرانية من محاور عدة.

منذ 6 ساعات

الرئاسة الأوكرانية: الوضع تحت السيطرة، ولن تكون هناك حرب خاطفة.

سكان كييف يسارعون لسحب أموالهم من المصارف صباح اليوم (الفرنسية)

منذ 6 ساعات

وزيرة الخارجية الألمانية: إذا لم نرد بحزم على الهجوم الروسي فسندفع ثمنا باهظا.

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: هجوم روسيا يمثل إحدى أحلك الساعات بالنسبة لأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

منذ 6 ساعات

جهاز أمن الدولة الروسي: تعرض معبر حدودي روسي بين مقاطعة كورسك وأوكرانيا لقصف لم يوقع خسائر بشرية.

منذ 6 ساعات

رويترز: دوي صفارات الإنذار في مدينة ميديكا على الحدود الأوكرانية البولندية.

منذ 6 ساعات

حرس الحدود الأوكراني: مقتل 3 جنود وإصابة آخرين في منطقة خيرسون.

رئيس بيلاروسيا: حذرنا القيادة الأوكرانية من إمكانية تنفيذ روسيا عملية عسكرية لكنهم لم يتخذوا أي خطوات للحيلولة دون وقوع ذلك.

منذ 6 ساعات

وزيرة الخارجية الألمانية: روسيا تجاهلت دعواتنا للحوار معها.

وزيرة الخارجية الألمانية: ندعو رعايانا في أوكرانيا إلى مغادرتها.

مراسل الجزيرة: أصوات مدفعية تدوي في حي كيفسكي شمال مدينة دونيتسك.

منذ 6 ساعات

الجيش الأوكراني: مقتل نحو 50 روسيًا وتدمير 6 طائرات شرق أوكرانيا.

منذ 6 ساعات

انفجارات في محيط مطار دونيتسك وأصوات المدفعية تدوي في الأحياء الشمالية والغربية من المدينة.

وزارة الطوارئ الروسية: استمرار عمليات إجلاء سكان لوغانسك ودونيتسك إلى الأراضي الروسية.

الانفصاليون في دونيتسك: قصف أوكراني استهدف ألكساندروفكا وحي بيتروفسكي جنوبي دونيتسك.

منذ 6 ساعات

سلطات العاصمة الأوكرانية كييف تطالب سكان المدينة بالتوجه إلى الملاجئ.

وسائل إعلام أوكرانية: تجدد القصف على مواقع القوات البحرية وبعض المصانع في منطقة أوديسا، وسماع دوي انفجارات في مدينة خاركيف شرقي البلاد.

منذ 7 ساعات

الجيش الأوكراني: إحراق 4 دبابات روسية على الطريق الالتفافي في خاركيف شمال شرقي البلاد.

الجيش الأوكراني: إنزال 50 جنديا روسيا في منطقة كراماتورسك في دونيتسك.

رويترز عن السلطات الأوكرانية: مقتل شخص بقذيفة في مركز مدينة أومان.

منذ 7 ساعات

وزيرة الدفاع الألمانية: هجوم روسيا على أوكرانيا انتهاك صارخ للقانون الدولي ولا مثيل له في التاريخ الحديث.

وزيرة الدفاع الألمانية: ليكن واضحا لروسيا أن عليها الآن الاستعداد لعقوبات غير مسبوقة وصعبة للغاية.

قوات الانفصاليين في دونيتسك: العملية العسكرية ستنتهي بانتهاء سيطرة الجيش الأوكراني على لوغانسك ودونيتسك.

الرئيس البيلاروسي: قواتنا لا تشارك في العملية العسكرية التي تنفذها القوات الروسية في دونباس.

قوات الانفصاليين في دونيتسك: العملية العسكرية ستنتهي بانتهاء السيطرة على منطقتي لوغانسك ودونيتسك.

منذ 7 ساعات

وسائل إعلام أوكرانية عن مصادر عسكرية: إسقاط 6 طائرات روسية في منطقة كراماتورسك.

وزارة الداخلية الأوكرانية: قرار بتوزيع أسلحة على قدامى المحاربين القادرين على المساعدة في الدفاع عن البلاد.

الداخلية الأوكرانية: الآليات العسكرية الروسية تنتهك حدود الدولة في مناطق تشيرنيهيف وسومي ولوغانسك وخاركيف.

منذ 7 ساعات

الانفصاليون في دونيتسك: مقتل مدني وجرح 5 آخرين في قصف أوكراني على مدينة غورلوفكا.

زعيم الانفصاليين في لوغانسك: وضعنا حدودنا وفقا للاستفتاء الذي جرى عام 2014.

منذ 7 ساعات

رئيس ليتوانيا: مستقبل أوروبا مرهون برد فعلنا في الساعات والأيام المقبلة.

منذ 7 ساعات

وزارة الداخلية الأوكرانية: دخول أرتال من الدبابات الروسية إلى منطقة لوغانسك.

زعيم الانفصاليين في لوغانسك: تفكيك الاتحاد السوفياتي جرى بتدبير من الاستخبارات الغربية.

وسائل إعلام أوكرانية: رتل آليات عسكرية يتجه من بيلاروسيا نحو الحدود الأوكرانية.

منذ 7 ساعات

زعيم الانفصاليين في لوغانسك: خبراء من الولايات المتحدة وبريطانيا قاموا بتدريب قوات الجيش الأوكراني.

أمير قطر يتلقى اتصالا من رئيس أوكرانيا أطلعه فيه على آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية.

أمير قطر يدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلاف عبر الحوار والدبلوماسية.

وزير الدفاع الأوكراني: نطلب من المواطنين القادرين على حمل السلاح الانضمام لقوات الدفاع.

منذ 7 ساعات

الانفصاليون في لوغانسك: أسقطنا طائرتين للقوات المسلحة الأوكرانية وطائرتي بيرقدار.

الانفصاليون في لوغانسك: الجيش الأوكراني ينقل المعدات العسكرية إلى مناطق مدنية ويحتمي بالمدنيين.

وزارة الدفاع الروسية: لا صحة للمعلومات بشأن إسقاط طائرات وتدمير مدرعات روسية.

الشرطة الأوكرانية: مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين في مدينتي بودولسك وماريوبول.





منذ 7 ساعات

وزارة الدفاع الروسية: يجري تدمير سلاح الطيران الأوكراني بصواريخ دقيقة.

القوات الأوكرانية: بلدة شاستيا في لوغانسك ما زالت تحت سيطرتنا.

منذ 7 ساعات

وزير الدفاع الروسي: قواتنا المسلحة لا تهاجم المدن الأوكرانية والمدنيين.

وزارة الخارجية الصينية: لن نزود أطراف الأزمة الأوكرانية بأي أسلحة كما فعلت الولايات المتحدة.

منذ 7 ساعات

رئيس ما تعرف بجمهورية دونيتسك: تم تدمير مركز العمليات التابع للجيش الأوكراني في دونباس بالكامل.

الانفصاليون في دونيتسك: طوقنا القوات الأوكرانية على جبهة دونباس، وندعوها للخروج عبر ممرات آمنة.

طائرات تحلق في سماء كييف ووقوع عدة تفجيرات أعقبها دوي صافرات.

منذ 8 ساعات

رئيس الوزراء البريطاني يعقد اجتماعا الآن للجنة الطوارئ الحكومية لبحث الهجوم الروسي على أوكرانيا.

الإليزيه-فرنسا: الرئيس الأوكراني طالب بتدخل جهات عدة لدعم كييف، والرئيس ماكرون يدعو إلى اجتماع لمجلس الدفاع.

منذ 8 ساعات

الخارجية البريطانية: عقوباتنا ستضع ضغطا حقيقيا على الاقتصاد الروسي.

مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: الاتحاد سيرد بقوة على الإجراء الروسي الأخير، وهناك اجتماع مساء اليوم لفرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا.

وزارة الداخلية الأوكرانية: قصف أحد أهداف حرس الحدود في منطقة كييف بالصواريخ.

رئيسة المفوضية الأوروبية: سنستهدف قطاعات إستراتيجية في الاقتصاد الروسي بمنعها من الوصول إلى التكنولوجيا والأسواق.

رئيسة المفوضية الأوروبية: لا نريد أن نرى بوتين يخرب المنظومة الأمنية في أوروبا.

رئيسة المفوضية الأوروبية: أدعو روسيا إلى سحب قواتها من الأراضي الأوكرانية فورا.

منذ 8 ساعات

الانفصاليون في دونيتسك: العملية العسكرية في دونباس ستنتهي قريبا وسيتم تحرير جميع المدن.

الانفصاليون في دونيتسك: خسائر كبيرة في صفوف القوات الأوكرانية على طول خط التماس، وتم تدمير مركز عمليات الجيش الأوكراني في دونباس بالكامل.

رويتزر نقلا عن السفير الأوكراني في تركيا: كييف طلبت من أنقرة إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل إلى روسيا.

جنديان من الجيش الأوكراني يتحصنان قرب ميناء ماريوبول (رويترز)

منذ 8 ساعات

الانفصاليون في دونيتسك: قواتنا تحقق تقدما على محور نيكولويفكا جنوب دونيتسك.

حرس الحدود الأوكراني: قوات روسية تعبر الحدود الأوكرانية في مناطق شيرنهيف وخاركيف ولوغانسك.

منذ 8 ساعات

المتحدث باسم قوات الانفصاليين في لوغانيسك: اشتباكات عنيفة بين الانفصاليين وقوات الجيش الأوكراني على طول خط التماس.

منذ 8 ساعات

الخارجية الصينية: ندعو جميع أطراف الأزمة الأوكرانية إلى ضبط النفس.

إيقاف حركة الملاحة البحرية في بحر آزوف.

منذ 8 ساعات

السلطات الأوكرانية: مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 في قصف روسي.

منذ 8 ساعات

الانفصاليون في لوغانسك: القوات الأوكرانية تفر بأعداد كبيرة من مواقعها على طول خط التماس.

مراسل الجزيرة: استهداف 6 مطارات عسكرية ومدنية أوكرانية خلال الساعات الأخيرة.

الرئيس الأوكراني: العدو يهاجم ليس بالقنابل والطائرات فقط بل ومن خلال المعلومات الكاذبة أيضا.

منذ 8 ساعات

وكالة الأنباء الفرنسية: الروبل الروسي يهبط 9% بعد الهجوم على أوكرانيا.

منذ 8 ساعات

القيادة العسكرية المركزية الأوكرانية: روسيا قصفت مطارات كييف بوريسبيل ونيكولاييف وكراماتورسك وخيرسون وخاركيف.

منذ 8 ساعات

المتحدث باسم الانفصاليين: أسقطنا طائرتين أوكرانيتين في لوغانسك.

منذ 8 ساعات

الرئيس الفرنسي: نطالب روسيا بوقف عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا فورا، وسنعمل مع حلفائنا لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

رئيس الوزراء البريطاني يترأس اجتماع أزمة إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا.

أستراليا تعلن المرحلة الثانية من العقوبات ضد روسيا بسبب الهجوم على أوكرانيا.

منذ 8 ساعات

الرئيس الأوكراني: تواصلت مع قادة العالم لفرض كل العقوبات الممكنة على روسيا والرئيس بوتين.

منذ 8 ساعات

رويترز نقلا عن الرئيس الأوكراني: بوتين يرغب في تدمير بلادنا.

منذ 8 ساعات

رئيس الوزراء الإسباني: ندين الهجوم الروسي على أوكرانيا ونحافظ على اتصالاتنا مع حلفائنا في الناتو.

الرئيس البيلاروسي يترأس اجتماعا لقادة القوات المسلحة.

منذ 8 ساعات

رئيس الوزراء البريطاني: الغرب لن يقف مكتوف الأيدي بينما يشن بوتين حملته على الشعب الأوكراني.

منذ 8 ساعات

الداخلية الأوكرانية: القصف الروسي أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر في كييف.

منذ 9 ساعات

الانفصاليون في لوغانسك: قواتنا تسيطر على بلدتي ستانيتسا لوغانسكايا وشاستيا.

منذ 9 ساعات

الانفصاليون في لوغانسك: ندعو سكان المناطق القريبة من خط التماس إلى البقاء في بيوتهم والاحتماء في الملاجئ.

مراسل الجزيرة: تعرض مبان رئاسية ومرافق عامة في العاصمة كييف لأضرار نتيجة القصف.

وول ستريت جورنال عن مسؤول أوكراني: أعتقد أن مئات الجنود الأوكرانيين قتلوا في ضربات جوية وهجمات صاروخية روسية خلال الليل.

منذ 9 ساعات

السلطات الأوكرانية: سقوط بلدتين في لوغانسك بيد القوات المهاجمة.

مراسل الجزيرة: تعليق العمل في ١٢ مطارا جنوب وغرب روسيا وتعليق ١٩٠ رحلة جوية من مطارات موسكو.

دخان يتصاعد من المطار العسكري بتشوغيف حيث تقول روسيا إنها دمرت قواعد ودفاعات جوية في أوكرانيا.

رتل عسكري روسي يتقدم في مدينة دوينتسك (وكالة الأناضول)

منذ 9 ساعات

قصف مدينة فرانكفيست قرب لفيف غربي أوكرانيا.

منذ 9 ساعات

مراسل الجزيرة: البرلمان الأوكراني يعلن حالة الحرب.

منذ 9 ساعات

رئيس المجلس الأوروبي: سنعلن اليوم عن مزيد من العقوبات ضد روسيا.

منذ 9 ساعات

وزارة الدفاع الروسية: تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية وقواعدها وباتت البنية التحتية لسلاح الطيران خارج الخدمة.

الرئيس الأوكراني: تحدثت مع بايدن وجونسون وطالبت بتحرك دولي فوري لوقف هجوم بوتين.

وزير دفاع ليتوانيا: حدث السيناريو الأسوأ وأوكرانيا بحاجة إلى دعمنا.

منذ 9 ساعات

وزارة الدفاع الروسية: البنية التحتية لسلاح الطيران الأوكراني أخرجت عن الخدمة.

مراسل الجزيرة: الانفصاليون يسيطرون على بلدتي موليڤي وهوروديشافي منطقة لوغانسك.

منذ 9 ساعات

رويترز نقلا عن الرئيس الأوكراني: نقوم بإنشاء تحالف ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

CNN عن مسؤول دفاعي أميركي: لم يتضح بعد ما إذا كانت القوات المتوغلة روسية فقط أم بيلاروسية أيضا.

انقطاع المياه في مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.

منذ 9 ساعات

مسؤولة في مكتب وزير الدفاع الأوكراني للجزيرة: تم إسقاط ٥ طائرات معادية ومروحية في مناطق العمليات.

وكالة ريا نوفوستي: روسيا تنفي إسقاط طائرات لها في مناطق العمليات.

منذ 9 ساعات

بوتين: ليس لدينا أي خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

بوتين: مسؤولية أي إراقة للدماء ستقع على عاتق النظام الأوكراني.

بوتين: نريد نزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من النازيين الجدد.

بوتين: في حالة حدوث تدخل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور.

منذ 9 ساعات

الانفصاليون في لوغانسك: إطلاق عملية عسكرية شاملة لتحرير كافة أراضينا.

نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما: ندمر البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا بما لا يسمح لها بأن تحارب لفترة طويلة.

منذ 9 ساعات

وكالة الأنباء الفرنسية: غارات على مدينة لفيف غربي أوكرانيا.

منذ 9 ساعات

الجيش الأوكراني: الدفاعات الجوية أسقطت طائرة روسية في شرق أوكرانيا.

منذ 9 ساعات

الخارجية الأميركية: بلينكن وأوستن دانا في اتصال مع الأمين العام للناتو هجوم روسيا المتعمد وغير المبرر على أوكرانيا.

صافرات الإنذار تدوي في مدينة لفيف غربي أوكرانيا.

منذ 9 ساعات

رئيسة المفوضية الأوروبية: نتعهد بمحاسبة الكرملين على الهجوم غير المبرر على أوكرانيا.

منذ 9 ساعات

خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية: أوقفنا المواقع الإلكترونية عن العمل خشية التعرض للقرصنة.

المستشار الألماني: ندين الهجوم الروسي على أوكرانيا لأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي لا يمكن تبريره.

منذ 9 ساعات

وزارة الدفاع الأوكرانية: قواتنا اتخذت مواقع دفاعية والوضع تحت السيطرة.

وزارة الدفاع الأوكرانية: قواتنا تتصدى لهجوم جوي من القوات الغازية ونحن في حالة تأهب قتالي كاملة.

منذ 9 ساعات

حرس الحدود الأوكراني: الهجمات على الحدود ونقاط التفتيش تنفذ باستخدام المدفعية والمعدات الثقيلة، والهجوم على البلاد يأتي من القرم أيضا.

وزارة الدفاع الأوكرانية: دفاعاتنا الجوية تواصل الرد على أهداف في سماء أوديسا.

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: مئات الأوكرانيين في مدينة أوديسا يتهافتون على محطات الوقود استعدادا لمغادرة المدينة.

منذ 10 ساعات

جوزيب بوريل: ندين بشدة الهجوم غير المبرر على أوكرانيا وسنحاسب الكرملين.

بلينكن: تحدثت أنا ووزير الدفاع الأميركي مع الأمين العام للناتو بشأن الأزمة الأوكرانية.

بلينكن: نحن متحدون في الرد على روسيا وتعزيز جبهة حلف الأطلسي الشرقية.

منذ 10 ساعات

الفرنسية عن حرس الحدود الأوكراني: نتعرض لهجوم على طول الحدود الروسية والبيلاروسية.

رئيس الوزراء البريطاني: بوتين اختار طريق إراقة الدماء والدمار بشن الهجوم غير المبرر على أوكرانيا.

وسائل إعلام أوكرانية: الجيش الأوكراني يستخدم صواريخ أس-300 في كييف للرد على الهجوم الروسي على أوديسا.

منذ 10 ساعات

وزير الدفاع البريطاني: روسيا اختارت الصراع وزادت من انتهاك السيادة الأوكرانية.

منذ 10 ساعات

بايدن: نددت خلال مكالمتي مع الرئيس الأوكراني بالهجوم الروسي وأطلعته على خطواتنا لحشد الإدانة الدولية.

منذ 10 ساعات

المستشار الألماني: لا بد لروسيا أن توقف عملها العسكري على الفور.

بايدن: الرئيس الأوكراني طلب مني دعوة قادة العالم للتحدث بوضوح عن عدوان بوتين الصارخ والوقوف بجانب الشعب الأوكراني.

بايدن: سنواصل تقديم الدعم والمساعدة لأوكرانيا ولشعبها.

أعمدة الدخان في مدينة خاريكوف (الجزيرة)

منذ 10 ساعات

أعمدة الدخان وألسنة اللهب تتصاعد في مدينة خاريكوف.

سلطات كييف تحذر عبر وسائل الإعلام من احتمال حصول ضربات جوية.

وزير الدفاع الأوكراني: العدو بدأ بقصف مكثف لوحداتنا في الشرق ومراكز السيطرة العسكرية والمطارات في مناطق أخرى.

منذ 10 ساعات

المستشار الألماني: الهجوم الروسي على أوكرانيا انتهاك صارخ للقانون الدولي.

رويترز عن شهود عيان: انفجاران ضخمان يهزان مدينة ماريوبول.

منذ 10 ساعات

الإندبندنت: صور أقمار صناعية تظهر استمرار انتشار القوات الروسية.

بايدن: قادة مجموعة السبع سيفرضون عقوبات قاسية على روسيا.

منذ 10 ساعات

الرئيس الأوكراني: إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

منذ 10 ساعات

بيانات ملاحية: توقف حركة الطيران فوق الأجواء الأوكرانية.

منذ 10 ساعات

سماع صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 10 ساعات

رئيس الوزراء الكندي: ندعو روسيا إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية ضد أوكرانيا وسحب جميع قواتها.

منذ 10 ساعات

رويترز: بورصة موسكو تعلق جميع التداولات.

منذ 10 ساعات

الانفصاليون الموالون لروسيا: قصفنا مواقع الجيش الأوكراني عند خطوط التماس بصواريخ غراد.

الانفصاليون في لوغانسك: إطلاق عملية عسكرية لاستعادة مدينة شاستيا الخاضعة لسيطرة أوكرانيا.

الانفصاليون في دونيتسك: قواتنا تهاجم القوات الأوكرانية بمختلف الأسلحة على طول خط التماس.

منذ 10 ساعات

وزارة الدفاع الروسية: لا شيء يهدد حياة المدنيين في أوكرانيا.

وزارة الدفاع الروسية: نستخدم أسلحة لتعطيل البنية التحتية العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.

مراسل الجزيرة: الانفصاليون يعلنون قصف مواقع الجيش الأوكراني عند خطوط التماس بصواريخ غراد.

منذ 10 ساعات

البيت الأبيض: بايدن يتحدث الآن مع الرئيس الأوكراني.

الرئيس الأوكراني: روسيا شنت غارات جوية على البنية التحتية وعلى حرس الحدود، ونحن فرضنا الأحكام العرفية على جميع أراضي الدولة.

حركة المشاة في ساعات الصباح الأولى بالعاصمة كييف (الفرنسية)

منذ 10 ساعات

وزارة الدفاع الروسية: قواتنا لم تنفذ ضربات صاروخية وجوية على المدن الأوكرانية بل على مواقع عسكرية.

منذ 11 ساعة

إنترفاكس: الرئيس الأوكراني يجتمع بأعضاء مجلس الأمن القومي.

منذ 11 ساعة

الخارجية الأوكرانية: غرض العملية العسكرية الروسية هو تدمير الدولة الأوكرانية.

مصادر ملاحية: إلغاء رحلات جوية داخلية من وإلى مطار سيكورسكي في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 11 ساعة

مراسل الجزيرة: غارات روسية على ماريوبول تزامنا مع قصف من البحر، وانفجارات كثيفة على خطوط التماس.

منذ 11 ساعة

مراسل الجزيرة: غارات جوية على مدينة كرامتورسك.

منذ 11 ساعة

مسؤول أوكراني يؤكد دخول قوات روسية إلى مدينة خاركيف.

منذ 11 ساعة

وزارة الدفاع الأوكرانية: إجلاء جميع العاملين والمسافرين من مطار بوريسبول الدولي في كييف.

منذ 11 ساعة

رويترز: مسؤول أمني أوكراني كبير يؤكد عزم كييف على فرض الأحكام العرفية.

منذ 11 ساعة

رويترز: وسائل إعلام روسية تقول إن قوات برية روسية بدأت عملية إنزال في ماريبول وأوديسا.

وزارة الدفاع الأوكرانية: حريق كبير في منطقة ميكولاي إثر سقوط صاروخ على مستودع للصواريخ والمعدات المدفعية قرب خاركيف.

منذ 11 ساعة

رويترز: وسائل إعلام روسية تقول إن قوات برية روسية بدأت الدخول في ماريبول وأوديسا.

المتحدث باسم الحكومة البولندية: اجتماع عاجل للجنة شؤون الأمن القومي والدفاع.

بوتين: في حال حدوث تدخل خارجي بشأن الوضع في أوكرانيا سنرد على الفور، ونحث الجنود الأوكرانيين على إلقاء أسلحتهم فورا والعودة إلى ديارهم.

بوتين: لا نخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية وأطلقنا عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس.

وزارة الدفاع الأوكرانية: سقوط 5 صواريخ روسية على 5 أماكن مختلفة في البلاد.

وزير الخارجية الأوكراني: بوتين بدأ حربا شاملة على أوكرانيا وهناك ضربات مستمرة على مدن أوكرانية مسالمة.

مراسل الجزيرة: انفجارات ناجمة عن قصف استهدف مستودعات ومنشآت عسكرية للجيش الأوكراني في كييف وأوديسا وكراماتورسك وبلدات أخرى.

الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ: أدين بشدة الهجوم الروسي المتهور على أوكرانيا.

المندوبة الألمانية: نحث روسيا على إنهاء عملها العسكري ضد أوكرانيا فورا وسحب قواتها.

منذ 11 ساعة

المندوب الأوكراني: فات الأوان للحديث عن وقف التصعيد فقد أعلن الرئيس الروسي الحرب.

إعلام محلي أوكراني: أوكرانيا تغلق أجواءها أمام الملاحة الجوية.

السفيرة البريطانية لدى كييف: بدأ هجوم غير مبرر على الإطلاق على بلد مسالم.

منذ 12 ساعة

CNN عن مسؤول أوكراني: الانفجارات التي سمعت قرب كييف نجمت عن ضربات صاروخية.

شهود عيان للجزيرة: دوي انفجارات في شمالي العاصمة الأوكرانية كييف.

مراسل الجزيرة: دوي انفجارات في محيط مدينة كرامتورسك في إقليم دونباس.

بلومبيرغ: أسعار الذهب تصعد لأعلى مستوياتها خلال عام مع التوتر في أوكرانيا.

منذ 12 ساعة

رويترز عن بايدن: الولايات المتحدة وحلفاؤها سيردون على موسكو بطريقة موحدة وحاسمة.

بايدن يقول إنه سيوجه خطابا للأميركيين اليوم الخميس بشأن العقوبات التي ستواجهها روسيا.

بايدن: بوتين اختار حربا مع سبق الإصرار ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح وإلى معاناة بشرية.

منذ 12 ساعة

رويترز: بوتين يقول إن مسؤولية أي إراقة للدماء ستقع على عاتق النظام الأوكراني.

دبابة عسكرية روسية تتقدم في دونباس (وكالة الأناضول)

منذ 12 ساعة

المندوبة الأيرلندية: قرار روسيا الاعتراف بكيانات مستقلة غير خاضعة للحكومة الأوكرانية لا يغير من وضع الحدود.

منذ 12 ساعة

رويترز: بوتين يقول إنه في حالة حدوث تدخل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور.

منذ 12 ساعة

رويترز: بوتين يطالب الجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم على الفور والذهاب إلى ديارهم.

منذ 12 ساعة

المندوب الفرنسي: روسيا على وشك إثارة الحرب في أوكرانيا وتوجيه ضربة غير مبررة للسلام والأمن في قلب أوروبا.

منذ 12 ساعة

المندوبة الأميركية: نقول لروسيا أعيدي دباباتك وطائراتك لمعاقلها واجلبي دبلوماسييك وتراجعي قبل فوات الأوان.

منذ 12 ساعة

المندوبة الأميركية: الهجوم الروسي على أوكرانيا هو بمثابة هجوم على الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

منذ 12 ساعة

المندوبة الأميركية: كل أعضاء المجلس سيقفون في صف أوكرانيا رغم أن هناك عضوا "طائشا" يتطاول على القانون الدولي.

منذ 12 ساعة

المندوب الألباني: نكرر نداءنا لروسيا لوقف هذا "الجنون" الذي يدفع بنا نحو الهاوية.

منذ 12 ساعة

المندوب الألباني: الأوكرانيون يواجهون عدوانا لأنهم اختاروا أن يكونوا مستقلين ولأنهم اختاروا الديمقراطية.

منذ 12 ساعة

غوتيريش: كنت مخطئا حين اعتقدت أنه لا شيء سيحصل على حدود أوكرانيا.

منذ 13 ساعة

المندوب الفرنسي بمجلس الأمن قبيل الجلسة: سنطرح مشروع قرار يدين ما يحدث في أوكرانيا.

منذ 14 ساعة

بلينكن: سنعزز قوة الناتو وسنطمئن جميع حلفائنا وشركائنا بنقل قوات إلى شرقي أوروبا للتأكد من توفير الحماية لهم.

منذ 14 ساعة

بلينكن: نعمل على مضاعفة مساعداتنا الأمنية والدبلوماسية والإنسانية لأوكرانيا.

منذ 14 ساعة

بلينكن لسي بي إس: إذا استمرت روسيا في التصعيد وانخرطت في غزو لأوكرانيا فسنقوم بالتصعيد أيضا.

منذ 14 ساعة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يعتقد أن روسيا ستغزو أوكرانيا قبل انتهاء ليلة الأربعاء

منذ 15 ساعة

سلطات دونيتسك الانفصالية: القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك بـ10 قذائف هاون من عيار 120 ملم

منذ 15 ساعة

مصدر دبلوماسي للجزيرة: الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الليلة ستخصص لبحث الأزمة الأوكرانية الروسية.

منذ 15 ساعة

مصدر دبلوماسي للجزيرة: دعوة أميركية فرنسية بريطانية أيرلندية نرويجية ألبانية لجلسة طارئة لمجلس الأمن الليلة.

منذ 15 ساعة

رويترز: دوي 5 انفجارات على الأقل في مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا في أوكرانيا.

منذ 15 ساعة

عاجل: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مدير بنك التجارة الخارجية الروسية ومديرة قناة روسيا اليوم وإعلاميين روس.

منذ 16 ساعة

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزير الدفاع الروسي ورئيس إدارة الرئاسة والمتحدثة باسم الخارجية.

منذ 16 ساعة

الرئيس الأوكراني: أدعو الشعب الروسي إلى الإصغاء للعقل، وأقول له إن شعب أوكرانيا وسلطاتها يريدون السلام.

منذ 16 ساعة

الرئيس الأوكراني: مستعدون للتفاوض مع روسيا بأي صيغة وعلى أي منصة.

منذ 16 ساعة

الرئيس الأوكراني: بوتين أمر قواته بغزو أوكرانيا وفي حال تم ذلك فهذه ستكون خطوة نحو حرب كبرى في أوروبا.

منذ 16 ساعة

الرئيس الأوكراني: لا نسعى لأن نكون تهديدا لروسيا ولا نريد حربا باردة ولا حارة لكننا سندافع عن أنفسنا.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (مواقع التواص)

منذ 16 ساعة

نيويورك تايمز عن مسؤولين أوروبيين: مرتزقة روس ذوو خبرة في #سوريا وليبيا تسللوا سرا إلى دونيتسك ولوغانسك.

منذ 16 ساعة

الرئيس الأوكراني: يحتشد على حدودنا 200 ألف عسكري روسي.

منذ 16 ساعة

الرئيس الأوكراني: روسيا أقرت عملا عدائيا ضدنا وبوتين لم يستجب لدعوتنا لبدء محادثات.

منذ 17 ساعة

وزير الدفاع الأميركي: تحدثت مع نظيري البريطاني وأعربنا عن التزامنا بدعم حق أوكرانيا في الدفاع عن سيادة أراضيها.

منذ 17 ساعة

وزير الخارجية الأوكراني: طلبت اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الدولي.

منذ 17 ساعة

وزيرة الخارجية الكندية: مستعدون لمرحلة جديدة من العقوبات على روسيا تشمل الصادرات والنخب الروسية.

منذ 17 ساعة

موقع ماكسار: قوافل عسكرية روسية ومدافع مقطورة تتحرك جنوبا وتتموضع على بعد 50 ميلا من مدينة خاركيف (شرقي أوكرانيا).

منذ 18 ساعة

البيت الأبيض: سنتخذ خطوات تصعيدية في حال أقدمت روسيا على التصعيد.

البيت الأبيض: لا نفكر في عقد لقاء مع الرئيس بوتين في الوقت الحالي.