أمير قطر والرئيس الإيراني يعقدان جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري في الدوحة

عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري في الدوحة صباح اليوم الاثنين.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية ( قنا)، ناقش الطرفان أبرز المستجدات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى التطورات الراهنة في المنطقة.

وأشار أمير قطر، في بداية الجلسة، إلى العلاقات الوطيدة بين البلدين، متمنيا مزيدا من التطور والنماء في شتى المجالات.

من جانبه، أعرب الرئيس الإيراني عن تطلعه إلى تطوير العلاقات القطرية الإيرانية لما فيه خير ومصلحة شعبي البلدين، كما عبّر عن حرصه على تعزيز التعاون الثنائي وتطويره إلى آفاق أرحب ونقله إلى مستويات إقليمية ودولية.





ووصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الدوحة في وقت سابق اليوم الاثنين في أول زيارة لدولة خليجية.

وتأتي زيارة رئيسي تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر، ويتضمن جدول أعمال الزيارة توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم والمشاركة في قمة الدول المصدرة للغاز المقررة غدا في الدوحة. ويحضر القمة قادة وكبار مسؤولي الدول المنتجة للغاز الفائق، وسيلتقي الرئيس الإيراني عددا منهم على هامش الاجتماع.

وكانت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) نقلت عن رئيسي القول، قبل المغادرة، إن الزيارة تهدف لتفعيل دبلوماسية أولوية دول الجوار، خاصة دول الخليج العربي، واستخدام قدرات هذه الدول لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية.

ويرافق رئيسي خلال زيارته إلى قطر كل من وزراء الخارجية والنفط والتراث الثقافي ورئيس مكتب الديوان الرئاسي.

سمو أمير البلاد المفدى لدى استقباله رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. #قناhttps://t.co/HRDZlc3p6W pic.twitter.com/wP6Vcp9GmR — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 21, 2022

وكانت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء قالت في وقت سابق إن الرئيس الإيراني سيقوم بزيارة إلى الدوحة يوم الاثنين، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت الوكالة إن الزيارة ستشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، كما سيلتقي خلالها رئيسي الإيرانيين المقيمين في قطر ورجال أعمال قطريين وإيرانيين.

وفي اليوم الثاني من زيارته، سيحضر رئيسي القمة السادسة للدول المصدرة للغاز، ويلقي كلمة فيها.

وأمس الأحد نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قام بزيارة غير معلنة لإيران، بعد زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لواشنطن نهاية الشهر الماضي.

وأضافت الوكالة أن زيارة وزير خارجية قطر غير المعلنة لإيران تضمنت مباحثات مع الرئيس الإيراني ووزير الخارجية.

وذكرت أن زيارة الرئيس الإيراني للدوحة ستبني على زيارة وزير خارجية قطر والاتصالات لإحياء الاتفاق النووي.