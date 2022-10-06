نيويورك تايمز: ما سيناريوهات الرد الغربي إذا استخدم بوتين السلاح النووي في أوكرانيا؟

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل أكثر من 7 أشهر، بدأ الحديث عن احتمال نشوب حرب نووية، لكن الأصوات المحذرة من هذا الخطر أصبحت أعلى خلال الأسبوعين الأخيرين بعد خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لوح خلاله باستخدام السلاح النووي إذا تعرضت الأراضي الروسية للتهديد.

ويشير تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) الأميركية إلى أن الحكومة الأوكرانية تأخذ تهديد بوتين على محمل الجد، فوفقًا لأحد كبار مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فإن وكالات الاستخبارات في البلاد ترى أن احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية التكتيكية "مرتفع للغاية".

وتوضح الصحيفة أن الأسلحة النووية التكتيكية أقل فتكا من الأسلحة النووية التقليدية وهي مصممة للاستخدام في ساحة المعركة.

بيد أن المسؤولين الأميركيين ما فتئوا يقولون إن خطر استخدام روسيا السلاح النووي في الحرب ما زال منخفضا، نظرا لعدم رصدهم أي قرائن تشير إلى أن موسكو بدأت التعبئة من أجل استخدام السلاح النووي.

لكن الإدارة الأميركية أصبحت الآن أكثر قلقا بشأن احتمال استخدام موسكو أسلحة الدمار الشامل، مما كانت عليه في بداية الصراع، كما بدأ الحديث في واشنطن عن سيناريوهات ما بعد الضربة النووية المحتملة.

فكيف سيرد الغرب إذا أقدم بوتين على استخدم السلاح النووي في الحرب؟

سيناريوهات





تشير نيويورك تايمز إلى أن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جو بايدن، رد على تهديد بوتين باستخدام السلاح النووي بالقول إن أي استخدام للأسلحة النووية سيؤدي إلى "عواقب كارثية" على روسيا، مشيرا إلى أنه أوضح ذلك خلال اتصالات خاصة مع موسكو.

غير أن ما قصده مستشار الأمن القومي الأميركي بالتداعيات الكارثية غير معروف حتى الآن، فقد يكون الرد بالمثل من خلال استخدام سلاح نووي تكتيكي أحد خيارات الرد الأميركي، وفق تقرير نيويورك تايمز. فهذا الرد من شأنه ردع العدو وتعزيز ثقة الحلفاء كما يخدم فكرة حظر استخدام الأسلحة النووية في المستقبل والتأكيد أن استخدامها لن يمر دون تبعات أليمة.

لكن المسؤولين في إدارة بايدن ينفون منذ شهور وجود أي سيناريو ترد فيه الولايات المتحدة بالمثل إذا أقدم بوتين على استخدام السلاح النووي في الحرب. وذلك لسبب وجيه وفق المحلل السياسي ماثيو كروينيغ، الذي نقلت عنه نيويورك تايمز القول إن رد أميركا باستخدام السلاح النووي قد يعزز حظر استخدام أسلحة الدمار الشامل، إلا أنه أيضًا قد يطلق دورة من التصعيد المتبادل تنتهي بحرب نووية شاملة.

ويرجح تقرير نيويورك تايمز أن تكون خيارات الرد العسكري الأخرى واردة أكثر، كأن تعمد الولايات المتحدة إلى استخدام الأسلحة التقليدية ضد الموقع الذي أطلق منه السلاح النووي الروسي، أو تقوم بتزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة اللازمة للقيام بذلك.

وقالت الصحيفة إن المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" (CIA)، الجنرال ديفيد بتريوس، ذهب مؤخرًا إلى حد التكهن بأن إدارة بايدن -في إطار ردها على استخدام روسيا السلاح النووي- ستقود حلف شمال الأطلسي "الناتو" (NATO) في جهد عسكري جماعي "للقضاء على جميع السلاح التقليدي الروسي الموجود في ساحة المعركة في أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم وكل السفن (الحربية الروسية) الموجودة في البحر الأسود".

وفي المقابل، يشير تقرير نيويورك تايمز إلى أن المسؤولين الروس يعتقدون أن بإمكانهم استخدام السلاح النووي في أوكرانيا من دون خشية التعرض لرد عسكري من قبل الناتو.

فقد كتب ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي -في تدوينة على تطبيق تليغرام- أن "الغوغاء من الأجانب والأوروبيين لن يموتوا في كارثة نووية"، ويضيف "لذلك، سوف يبتلعون استخدام أي سلاح في الصراع الحالي".