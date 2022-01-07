بند العقوبات مازال حاضرا.. اجتماع استثنائي لحلف الناتو لمناقشة الأزمة مع روسيا

يبحث وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الجمعة، التوتر بين كييف وموسكو، والتعزيزات العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

ويناقش الاجتماع -الذي يعقد بصورة استثنائية وعبر تقنية الفيديو- جملة من الخيارات في مواجهة ما يصفه أعضاء الحلف تصعيدا روسيًا ضد أوكرانيا، وتظل العقوبات خيارا مطروحا على الطاولة في ظل التلويح الغربي المستمر بفرضها.

ويأتي اجتماع اليوم في ضوء تحضيرات لاجتماع سيعقد الأسبوع المقبل بين ممثلين عن الحلف وموسكو، وبعد أيام من زيارة مفوض السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى إقليم دونباس الأوكراني والتي التقى فيها جانباً من القوات الأوكرانية الموجودة هناك.





وفي الوقت الذي يسعى فيه الناتو لموقف قوي وموحد بشأن دعم كييف، تواصل موسكو التأكيد المرة تلو المرة أنها لن تقبل بأي اقتراب للحلف من حدودها.

وقال دميتري كوزاك نائب مدير إدارة الرئاسة الروسية إن ألمانيا وفرنسا أكدتا أهمية اتفاقيات مينسك لحلحلة الوضع جنوب شرقي أوكرانيا.

وعقب اجتماع بموسكو ضم ممثلين عن روسيا وفرنسا وألمانيا ضمن إطار رباعية النورماندي المعنية بتسوية الأزمة في إقليم دونباس، أكد كوزاك رفض إيجاد صيغ بديلة للرباعية، والاتفاق في المقابل على مواصلة الاتصالات بمشاركة أوكرانيا، لتسريع عملية حل الصراع جنوب شرق هذا البلد.

إصرار أوروبي

من جانبها، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، على أن أوروبا يجب أن تكون طرفا في أي مفاوضات لتخفيف التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

وفي تصريحات تسبق محادثات أمنية حاسمة مقررة بين الولايات المتحدة وروسيا الأسبوع المقبل، قالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي في باريس "مهما كان الحل، يجب إشراك أوروبا".

وكانت أوكرانيا اتهمت روسيا بأنها حشدت ما يصل إلى 100 ألف جندي قرب حدودها تمهيدا لمهاجمتها بحلول نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، كما تواترت تصريحات غربية عن حشود عسكرية روسية غير عادية على الحدود مع أوكرانيا.

بيد أن روسيا نفت أنها تخطط لغزو أوكرانيا، ووصفت التقارير عن غزو محتمل لهذا البلد بأنها دعاية كاذبة، متهمة كييف بالتخطيط للتصعيد عسكريا في منطقة دونباس، وتشهد هذه المنطقة الواقعة شرق أوكرانيا منذ 2014 صراعا عسكريا بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا.

وتثير روسيا موضوع الضمانات الأمنية ردا على سعي أوكرانيا للانضمام لحلف الناتو، وكانت موسكو قدمت مقترحات للحد من النفوذ العسكري للحلف في الجمهوريات السوفياتية السابقة.

ومن جانب آخر، حذرت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى روسيا من أنها ستواجه عواقب وخيمة -تشمل عقوبات اقتصادية قاسية- في حال هاجمت أوكرانيا.