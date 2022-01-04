أردوغان يعلن أنه سيزور السعودية الشهر المقبل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيزور السعودية في فبراير/شباط المقبل.

وكشف أردوغان عن زيارته المرتقبة للسعودية أمس الاثنين في معرض رده على سؤال وجهته سيدة أعمال تركية على هامش ندوة اقتصادية في مدينة إسطنبول.

والشهر الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن العمل يجري لترتيب الزيارة المرتقبة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى الإمارات منتصف فبراير/شباط المقبل، وذلك بعدما زار ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد العاصمة أنقرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.