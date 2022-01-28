قلق أممي.. تضرر طائرتين في قصف على مطار بغداد وردود فعل سياسية غاضبة بالعراق

تعرض مطار بغداد الدولي لهجوم صاروخي تسبب في تضرر طائرتين، وبدأت السلطات عملية تفتيش، ووصف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الهجوم بأنه محاولة لتقويض سمعة العراق، في حين طالب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعمل جاد لوقف "العمليات الإرهابية".

وقال الكاظمي إن استهداف مطار بغداد عمل جبان لتقويض سمعة العراق وتعريض مصالحه للخطر، حسب وصفه.

وأضاف -في بيان- أن حكومته سترد بشكل حاسم على مثل هذه العمليات، وأن الصمت عليها سيحسبه المنفذون غطاء سياسيا لهم. ودعا الكاظمي دول العالم لعدم فرض قيود على السفر والتنقل إلى العراق.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء موجة الهجمات الحالية، وآخرها استهداف مطار بغداد الدولي.

وعلى الصعيد الإقليمي، دانت مصر والإمارات والبحرين الهجوم في بيانات منفصلة لوزارات الخارجية في كل منها، واعتبرت الهجوم "عملا إرهابيا".

بيان

•••••••• تعرّض مطار بغداد الدولي فجر اليوم إلى عمل إرهابي جبان كشف عن إصرار المجرمين على ضرب أمن شعب العراق، والتزاماته، وإمكاناته، وتعريض مصالحه للخطر. pic.twitter.com/ErBKajRJED — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) January 28, 2022

وقالت خلية الإعلام الأمني إن 6 صواريخ استهدفت مطار بغداد وتسببت في أضرار بطائرتين في مكان انتظار طائرات الخطوط العراقية، متهمة "عصابات اللادولة الإرهابية" باستهداف مقدرات البلد. في إشارة إلى فصائل مسلحة تُتهم عادة باستهداف القوات الأميركية على الأراضي العراقية.

وأضافت -في بيان- أن الهجوم يسعى إلى تقويض الجهد الحكومي في استعادة الدور الإقليمي للعراق، وفق تعبيرها.

أقدمت عصابات اللادولة الإرهابية على استهداف مطار بغداد الدولي فجر اليوم بستة صواريخ نوع كاتيوشا في محاولة لاستهداف مقدرات البلد ، سقطت على مكان انتظار طائرات الخطوط الجوية العراقية، مما ادى الى أضرار بطائرتين كانتا جاثمتين على المدرج… — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) January 28, 2022

وذكر مدير مكتب الجزيرة في بغداد وليد إبراهيم أن بيان خلية الإعلام يتعارض مع تصريحات سابقة لهيئة الطيران المدني وشركة الخطوط العراقية، جاء فيها أن الهجوم أصاب طائرة واحدة، وهي خارجة عن الخدمة.

ونقل عن مصادر عراقية أن هذا القصف يحمل رسائل سياسية، مشيرا إلى أن استهداف المطار الدولي يضر بمرفق اقتصادي حيوي.

وقال مصدر أمني إن السلطات ضبطت شاحنة صغيرة في قضاء أبو غريب (غربي بغداد)، وعلى متنها منصة الصواريخ التي استهدفت المطار.

وأضاف أن الأهالي أبلغوا القوات الأمنية عن انطلاق الصواريخ من منطقتهم، وأن هذه القوات لا تزال تجري عمليات بحث واسعة للوصول إلى منفذي الهجوم.

السلطات تقول إنها عثرت على منصة الصواريخ التي استخدمت في قصف مطار بغداد وبجانبها 3 صواريخ (الأوروبية)

ردود فعل عراقية

وقال رئيس مجلس النواب -في تغريدة على تويتر- إن استهداف مطار بغداد يمثل استهدافا مباشرا لسيادة الدولة ومنشآتها، ويشكل تهديدا لسمعة بلاده. وأضاف الحلبوسي أنه "لا بد من العمل الجاد لإيقاف هذه الممارسات الإرهابية".

ودان الهجومَ زعيمُ تحالف "قوى الدولة الوطنية" عمار الحكيم، ودعا في تغريدة على تويتر إلى التحقيق الفوري في الأعمال التي تستهدف البنى التحتية للبلد ومنشآته المدنية، بهدف الكشف عن مرتكبيها والأجندات التي تقف خلفهم، والتي تسعى إلى زعزعة أمن العراق واستقراره، حسب تعبيره.

وندد تحالف "الإطار التنسيقي" في العراق باستهداف مطار بغداد، وقال -في بيان- إنه يعدّ هذا الهجوم "عملا إرهابيا إجراميا يراد منه إثارة الفتنة وخلق الذرائع لتدخلات مدسوسة تريد الإيقاع بين أبناء الوطن الواحد".

وطالب البيان جميع القوى الوطنية بالتلاحم ورصّ الصفوف والابتعاد عن منهج الإقصاء والاستقواء بالخارج، حسب وصفه.

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني فقال في تغريدة "أُدين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي استهدفت اليوم مطار بغداد الدولي"، داعيا الزعماء العراقيين إلى التنديد بها بالإجماع.

وأضاف أن "الهجمات المتكررة -ومنها التي طالت مطار أربيل الدولي في السابق- تمثل تهديدا للبلاد وشعوبها وأمننا المشترك".

كما ندد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالهجوم، وقال في تغريدة "لا تستهدفوا مصالح الشعب، فالشعب والوطن خط أحمر"، مضيفا أن التيار مستمر بالعمل مع الشركاء في الوطن.

وفي السياق نفسه، أكد رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان حسن العذاري أن العراق سيكون خاليا من الإرهاب والسلاح المنفلت من خلال حكومة أغلبية وطنية، مبينا –في تغريدة- أن استهداف المنشآت الحكومية من أفعال أعداء العراق الذين يسعون لعزله دوليا واقتصاديا، حسب وصفه.

القوات الأميركية

وكان مصدر أمني أوضح أن مركز بغداد للدعم الدبلوماسي -الذي يستضيف دبلوماسيين ومستشارين أميركيين- لم يتأثر بالاستهداف، وأشار إلى أنه تم تفعيل منظومة "سي رام" (SRAM) الأميركية المضادة للصواريخ.

وقال التحالف الدولي بقيادة واشنطن إن "مليشيات خارجة على القانون استهدفت مطار بغداد الدولي، وإن منظومة دفاع عراقية تصدت لعدد من الصواريخ".

وتعرضت القواعد التي ترابط فيها قوات أميركية لهجمات عدة في الشهور الأخيرة؛ ففي الشهر الحالي استهدف هجوم بالصواريخ معسكر "النصر" (فكتوري) داخل مطار بغداد، الذي توجد فيه قوات أميركية، كما استُهدفت قاعدة "عين الأسد" الجوية بطائرتين مسيرتين من دون تسجيل خسائر.