بحث تشغيل مطار كابل الدولي.. رويترز: قطر تستأنف تسيير رحلات الإجلاء من أفغانستان

نقلت وكالة رويترز عن مصدر رفيع في الحكومة القطرية قوله إن قطر استأنفت تسيير رحلات الإجلاء من أفغانستان بعد توقف لنحو شهرين.

وحسب المصدر غادرت الرحلة الأولى كابل متوجهة إلى الدوحة الأربعاء وعلى متنها 227 مدنيا بينهم مواطنون أميركيون وحاملو البطاقات الخضراء وعائلاتهم.

وقال المصدر القطري إن الدوحة استأنفت تشغيل الرحلات الجوية المدنية بعد محادثات مكثفة مع حكومة تصريف الأعمال الأفغانية.

وكانت الخطوط الجوية القطرية تسيّر رحلة أو رحلتين مستأجرتين بين كابل والدوحة في معظم الأسابيع بين أواخر سبتمبر/أيلول وأوائل ديسمبر/كانون الأول الماضيين.





تشغيل مطار كابل

من جهة أخرى، اختتم أمس الخميس في الدوحة اجتماع ثلاثي لوفود من قطر وتركيا وأفغانستان بحث موضوع إدارة وتشغيل مطار كابل الدولي.

وذكر بيان لوزارة الخارجية القطرية أنه تم "الاتفاق على مجموعة من المسائل الرئيسية حول كيفية إدارة وتشغيل المطار"، دون مزيد من التفاصيل.

ويأتي الاجتماع استمرارا للمباحثات السابقة التي جرت آخرها بين الأطراف الثلاثة في كابل الأسبوع الماضي، حسب البيان نفسه. كما كشف البيان عن انعقاد جولة أخيرة من هذه المفاوضات الأسبوع المقبل.

وكانت الدوحة أعلنت الأسبوع الماضي أن وفدا ثنائيا من قطر وتركيا عقد مفاوضات مكثفة على مدى يومين مع الحكومة الأفغانية المؤقتة في كابل، بشأن إدارة وتشغيل مطار كابل الدولي.

وذكر بيان للخارجية القطرية وقتها أن الأطراف الثلاثة عبّرت عن ارتياحها لمسار المحادثات، كما توافقت على استكمال المناقشات في جولة جديدة بالدوحة.

وأواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، جرت مفاوضات بين وفود قطرية وتركية بشأن تشغيل مطار كابل، تكللت بتوقيع مذكرة تفاهم بين شركتين من تركيا وقطر لهذا الغرض على أساس "الشراكة المتكافئة".

ويكتسب مطار "حامد كرزاي الدولي" في كابل، أهمية من كونه الرابط الجوي الرئيسي لأفغانستان مع العالم، ويعد الممر الرئيسي للمساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الأفغاني.