قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن إفشال كل خطة تُطرح للتعافي المالي والاقتصادي في لبنان يعني أن المنظومة الفاسدة تخشى المساءلة والمحاسبة، حسب تعبيره.
بايدن يوافق على منح الجيش اللبناني مساعدات بـ47 مليون دولار
7/9/2021
فوّض الرئيس الأميركي جو بايدن وزير خارجيته أنتوني بلينكن في منح مساعدات فورية للجيش اللبناني بقيمة 47 مليون دولار.
وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، فقد فُوّض بلينكن بسحب 25 مليون دولار من السلع والخدمات ومن مخزون وموارد أي وكالة أميركية لتقديم المساعدة الفورية للجيش اللبناني، بجانب سحب ما يصل إلى 22 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية للمساعدة الفورية للجيش اللبناني.
ويعيش لبنان منذ فترة أزمة اقتصادية خانقة طالت معظم جوانب الحياة في البلد، وأدت لحالة من الاحتقان الشعبي، خصوصا أنها تتزامن مع حالة بالغة من الانسداد السياسي والانقسام المجتمعي.
المصدر : الجزيرة