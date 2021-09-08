بايدن يوافق على منح الجيش اللبناني مساعدات بـ47 مليون دولار

فوّض الرئيس الأميركي جو بايدن وزير خارجيته أنتوني بلينكن في منح مساعدات فورية للجيش اللبناني بقيمة 47 مليون دولار.

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، فقد فُوّض بلينكن بسحب 25 مليون دولار من السلع والخدمات ومن مخزون وموارد أي وكالة أميركية لتقديم المساعدة الفورية للجيش اللبناني، بجانب سحب ما يصل إلى 22 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية للمساعدة الفورية للجيش اللبناني.

ويعيش لبنان منذ فترة أزمة اقتصادية خانقة طالت معظم جوانب الحياة في البلد، وأدت لحالة من الاحتقان الشعبي، خصوصا أنها تتزامن مع حالة بالغة من الانسداد السياسي والانقسام المجتمعي.