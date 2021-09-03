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النظام السوري يعلن تصديه لهجوم صاروخي إسرائيلي في محيط دمشق

صورة بثها إعلام النظام السوري لما قال إنه تصدي المضادات لهجوم إسرائيلي قرب مطار دمشق الدولي قبل 3 أشهر (الأوروبية)
صورة بثها إعلام النظام السوري لما قال إنه تصدي المضادات لهجوم إسرائيلي قرب مطار دمشق الدولي قبل 3 أشهر (الأوروبية)
3/9/2021

أعلن النظام السوري فجر اليوم الجمعة أن قواته تصدت لصواريخ إسرائيلية في محيط دمشق، وأن بعض الصواريخ تسببت بأضرار مادية، وذلك تزامنا مع مطالبة النظام بضغط دولي على إسرائيل لوقف انتهاكاتها ضد المواطنين السوريين في الجولان المحتل.

وذكرت وكالة أنباء النظام (سانا) أن إسرائيل نفذت بعد منتصف الليل عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفة بعض النقاط في محيط دمشق.

وأضافت الوكالة "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وعرض تلفزيون النظام السوري لقطات لتصدي الدفاعات الجوية لأهداف في سماء دمشق.

وسبق أن أعلن النظام أن دفاعاته الجوية تصدت في 19 أغسطس/آب الماضي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف مواقع في محيط مدينتي دمشق وحمص.

في سياق آخر، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للنظام السوري بيانا يدعو المنظمات الإنسانية الدولية إلى الضغط على إسرائيل "لوقف ممارساتها غير الشرعية بحق المواطنين السوريين من أبناء الجولان السوري المحتل، ولضمان امتثالها لالتزاماتها الدولية القانونية بموجب اتفاقيات جنيف باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال".

يأتي ذلك بعد شكاوى من أهالي الجولان المحتل بمنعهم من العودة إلى مدنهم وبلداتهم بعد سفرهم إلى مناطق أخرى في الأراضي المحتلة بقصد الدراسة أو العمل.

المصدر : وكالات

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