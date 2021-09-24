انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|سوريا

قوات النظام السوري تحكم سيطرتها على درعا ولجنة تحقيق دولية: الوقت غير مناسب لإعادة اللاجئين

الشرطة العسكرية الروسية تدخل مدينة درعا لتنفيذ اتفاق التهدئة (الجزيرة)
الشرطة العسكرية الروسية تدخل مدينة درعا لتنفيذ اتفاق التهدئة (الجزيرة)
24/9/2021

دخلت قوات النظام السوري قرى جديدة غرب مدينة درعا (جنوب) لتضع المنطقة بالكامل تحت سيطرتها، في حين أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا أن الحرب ضد المدنيين ما زالت مستمرة، وأن الوقت غير مناسب لإعادة اللاجئين إليها.

وتأتي الخطوة الأخيرة بعد أسبوعين من السيطرة على الأحياء التي كانت تسيطر عليها المعارضة في درعا (مهد الثورة)، مما يمثل انتصارًا آخر للرئيس بشار الأسد، الذي تسيطر قواته الآن على جزء كبير من البلاد بعد 10 سنوات من بدء الثورة السورية.

وأفادت وكالة "سانا" للأنباء ببدء عملية تسوية أوضاع عدد من المطلوبين في بلدة "داعل" بريف درعا، وفق اتفاق التسوية بين اللجنة المركزية الممثلة لأهالي درعا وبين النظام السوري برعاية روسية.

وتضمن الاتفاق خروج بعض مقاتلي المعارضة من المنطقة، في حين يبقى آخرون ويسلمون أسلحتهم مقابل العفو.

وكانت بلدات عدة في ريف درعا الغربي قد شهدت اتفاقات مماثلة، بينها تل شهاب وطفس واليادودة.

غير آمنة

وفي سياق متصل، قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا إن "هذا الوقت غير مناسب لأي شخص يفكر في أن سوريا بلد مناسب لإعادة اللاجئين، فالحرب ضد المدنيين السوريين ما زالت مستمرة".

وقالت اللجنة -في تقرير رفعته اللجنة إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف- إن "النظام السوري لا يقوم بأي تحركات لتوحيد البلاد أو إجراء مصالحة حقيقية بين السوريين".

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن قوات النظام السوري مارست الحصار والتجويع والقتل والتعذيب والتحرش الجنسي والإخفاء القسري ضد معارضيها، وهي ممارسات تعد جرائم حرب.

واتهم التقرير في المقابل ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية باحتجاز آلاف النساء والأطفال ممن يشتبه في علاقتهم بتنظيم الدولة الإسلامية في مناطقها.

كما اتهمت "هيئة تحرير الشّام"، التي صنفتها الأمم المتحدة منظمة إرهابية، بالاستمرار في فرض قيود على وسائل الإعلام وحرية التعبير.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

مذكرا بقضايا فلسطين وسوريا واليمن.. أمير قطر يؤكد أمام الأمم المتحدة سعي بلاده لحل النزاعات سلميا

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن من أولويات بلاده الإسهام في الحل السلمي للنزاعات، مذكرا بموقف الدوحة تجاه جملة من القضايا الإقليمية والدولية.

21/9/2021

في مناطق النظام والمعارضة.. وباء كورونا يجتاح سوريا وتحذيرات بأن القادم أسوأ

تشهد مناطق سيطرة النظام والمعارضة على السواء في سوريا ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث باتت المستشفيات في حالة عجز تام عن استقبال المزيد من المرضى بعد أن بلغت حالات الإصابة 91 ألفا.

21/9/2021
المزيد من سياسة

ردا على سحبه الثقة من الحكومة.. مظاهرة بالعاصمة الليبية تدعو لإسقاط مجلس النواب

الدبيبة يخاطب المشاركين في مظاهرة في العاصمة الليبية تندد بقرار مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة (الأوروبية)

أميركا تمهد لزيادة المساعدات لأفغانستان.. مظاهرة بكابل للمطالبة بالإفراج عن الاحتياطات المجمدة

مشاركون في مظاهرة بكابل يطالبون برفع التجميد عن الأموال الأفغانية المجمدة في الخارج (الأناضول)

تحذير أميركي من الانقلاب على الديمقراطية.. عضو بمجلس السيادة السوداني: البرهان ليس وصيا على البلاد

خلافات عميقة بين المكونين المدني والعسكري داخل مجلس السيادة الحاكم في السودان (وكالات)

باحث أميركي: الولايات المتحدة مقبلة على أكبر أزمة سياسية ودستورية منذ الحرب الأهلية

عناصر من الشرطة الأميركية خارج مبنى الكابيتول في واشنطن (الأناضول)
الأكثر قراءة

ما الفرق بين العسل والسكر؟

وسط قلق أميركي وتصاعد رفض القوى السياسية التونسية.. فريق سعيد: الدستور سينقَّح لإصلاح الخلل في توزيع السلطات

(الجزيرة)

شاهد.. جندي يطالب الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش بالاعتذار عن قتل العراقيين

الأسس التي استند عليها جورج بوش لغزو العراق تبيّن لاحقا أنها غير صحيحة (رويترز)

مصدر من الخطوط الملكية يعلق على القرار.. سلطات الجزائر تغلق مجالها الجوي بوجه طائرات المغرب

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ترأس اجتماعا أمنيا اتخذ قرار إغلاق الأجواء (وكالة الأنباء الأوروبية)