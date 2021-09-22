لبنان.. القضاء يتحرك بعد أنباء عن تهديد حزب الله للمحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت

طلب النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات -أمس الثلاثاء- من المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، إعداد تقرير حول أنباء عن تعرضه للتهديد من قبل حزب الله.

وجاء إعلان النيابة العامة على حسابها في تويتر بعد ساعات من تداول صحفيين وناشطين أنباء عن إرسال المسؤول بحزب الله وفيق صفا رسالة تهديد إلى بيطار، وأن الأخير ردّ عليه بعدم المبالاة.

حزب الله عبر وفيق صفا بعث برسالة تهديد الى القاضي طارق بيطار مفادها : واصلة معنا منك للمنخار، رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني واذا ما مشي الحال رح نقبعك.

فكانت اجابة بيطار: فداه، بيمون كيف ما كانت التطييرة منو.

حمى_ الله_ البيطار — edmondsassine ادمون ساسين (@edmondsassine) September 21, 2021

وتعليقاً على تلك الأنباء، قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي للصحفيين أثناء زيارته مقر قوى الأمن الداخلي في بيروت إنه لا علم لديه بالأمر، مؤكدا أن القوى الأمنية تقوم بواجبها وأن القاضي بيطار يقوم بواجبه، بحسب تعبيره.

وفي أغسطس/آب الماضي، انتقد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أداء القاضي بيطار، وقال إن "التحقيق القضائي في قضية انفجار المرفأ مسيّس ويخضع للاستنسابية".

وحدّد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعدًا جديدًا لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب الموجود حاليا في الولايات المتحدة.

وكان القاضي بيطار ادعى في 2 يوليو/تموز الماضي على 4 مسؤولين لبنانيين بينهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وعلى 6 من كبار الضباط الأمنيين.

وفي 4 أغسطس/آب 2020، وقع انفجار في مرفأ بيروت أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.