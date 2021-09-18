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سياسة|لبنان

انتقادات لبنانية بعد توقيع إسرائيل عقدا للتنقيب عن النفط بالمنطقة المتنازع عليها

مساحة المنطقة المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان تبلغ 860 كيلومترا، بحسب خرائط مودعة لدى الأمم المتحدة (الجزيرة)
مساحة المنطقة المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان تبلغ 860 كيلومترا، بحسب خرائط مودعة لدى الأمم المتحدة (الجزيرة)
18/9/2021-|آخر تحديث: 18/9/202110:46 PM (مكة المكرمة)

انتقد كل من رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إبرام إسرائيل عقدا مع شركة "هاليبرتون" (Halliburton) للتنقيب عن النفط في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان.

وقال بري -في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي- إن العقد يمثل نقضا لاتفاق الإطار الذي انطلقت على أساسه المفاوضات التقنية غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم المنطقة الحدودية البحرية بين البلدين.

وأضاف البيان أن قيام الكيان الإسرائيلي بإبرام عقود تنقيب في البحر لشركة هاليبرتون أو سواها في المنطقة المتنازع عليها يمثل نقضا بل نسفا لاتفاق الإطار الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة.

ودعا بري وزارة الخارجية اللبنانية إلى التحرك باتجاه مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتحقق مما سماه احتمال حصول اعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية.

وفي 14 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت شركة هاليبرتون في تغريدة عبر "تويتر" (Twitter) فوزها بعقد حفر وتنقيب عن الغاز والنفط في حقل "كاريش" البحري في المنطقة المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020 انطلقت مفاوضات غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة، وبوساطة أميركية، ضمن اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل، حيث عقدت 5 جولات محادثات، آخرها كان في الرابع من مايو/أيار الماضي.

وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كيلومترا، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، لكن الوفد اللبناني المفاوض يقول إن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كيلومترا.

وكان الوفد اللبناني قدم خلال إحدى جلسات المحادثات التي انعقدت سابقا خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كيلومترا إضافيا للبنان، وهو ما ترفضه إسرائيل.

تحركات حكومية

وقد طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من وزير خارجيته عبد الله بوحبيب إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية لمنع إسرائيل من مباشرة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها.

وأضاف ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أنه لا تهاون في هذا الموضوع ولا تنازل عن الحقوق اللبنانية، وعلى الأمم المتحدة القيام بدورها في ردع إسرائيل وإجبارها على وقف انتهاكاتها المتكررة للحقوق اللبنانية وسيادة لبنان.

من جهته، اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فوز شركة هاليبرتون بعقد حفر آبار نفط في المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل، يعني دفن آخر شبر سيادة في لبنان.

وأضاف جنبلاط -في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- أنها "نفس المنطقة التي كدنا نستعيد قسما منها لولا المزايدات، هذا يعني دفن آخر شبر سيادة في لبنان على ثرواته ومقدراته".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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