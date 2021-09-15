انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|أفغانستان

مشاورات جارية لتشكيل جيش أفغاني وواشنطن تجمد أموالا للضغط على طالبان

قوات تابعة لحركة طالبان في مطار كابل الدولي (رويترز)
قوات تابعة لحركة طالبان في مطار كابل الدولي (رويترز)
15/9/2021-|آخر تحديث: 15/9/202106:26 PM (مكة المكرمة)

أعلن قاري فصيح الدين، قائد الجيش الأفغاني بالوكالة، أن المشاورات جارية لتشكيل جيش أفغاني جديد مهمته حماية أفغانستان فقط، في حين قالت واشنطن إنها لن تفرج عن أموال للحكومة السابقة حتى تفي حركة طالبان بالتزاماتها وتعهداتها الدولية.

وقال فصيح الدين إن حركة طالبان بدأت مشاورات مع مسؤولين سابقين لتشكيل جيش قوي ومنظم بشكل جيد.

وأكد قائد الجيش الأفغاني بالوكالة أنه لن يُسمح لأحد بزعزعة الأمن والاستقرار في أفغانستان، مضيفا أن الجيش سيتصدى لكل من يُخل بالأمن العام بحجة المقاومة والإنجازات والديمقراطية، وفق قوله.

وأضاف أن الحركة ستقمع "أولئك الذين يتسببون في اضطرابات عرقية" في البلاد، مشيرا إلى أن ما تعرف بـ"جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية" تريد "جر البلاد إلى حرب أهلية".

وبعد نحو أسبوعين من سيطرة طالبان على كابل (15 أغسطس/آب)، شنت الحركة هجوما على معقل الجبهة في بنجشير بزعامة أحمد مسعود، نجل أحمد شاه مسعود.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد تجميد نحو 10 مليارات دولار من الأموال الأفغانية.

الوفاء بالتعهدات الدولية

وخلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، قال بلينكن إن واشنطن لن تفرج حاليا عن أي من أموال الحكومة الأفغانية المنهارة لحكومة تقودها طالبان، مشيرا إلى أن الإفراج عن أي أموال لطالبان مرهون بوفائها بالتزاماتها وتعهداتها الدولية.

في سياق مواز، قال مراسل الجزيرة إن فريقا تابعا للأمم المتحدة وصل مطار كابل على متن طائرة قطرية، للتباحث مع حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بشأن عودة الفرق الأممية للعمل في البلاد، خاصة في المجال الإنساني.

وذكر مصدر للجزيرة أن الوفد يضم عددا ممن كانوا يعملون في أفغانستان قبل الانسحاب الأميركي.

كما وصلت طائرة تابعة للجنة الصليب الأحمر الدولي قادمة من إسلام آباد، تضم أفرادا من اللجنة ومواد طبية، وتزامن ذلك مع وصول أول طائرة تجارية إيرانية منذ رحيل القوات الأميركية نهاية الشهر الماضي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

من برنامج: ما وراء الخبر

أفغانستان لم تعد في القائمة.. ما الدول التي تهدد الولايات المتحدة؟

دافع كبير الباحثين في قضايا الأمن القومي بمؤسسة أميركا الجديدة دوغلاس أوليفنت، عن مسألة استبعاد أفغانستان من قائمة الدول التي تُعدّ مصدر تهديد للولايات المتحدة، مقرا بوجود تهديدات إرهابية داخل بلاده.

المزيد من سياسة

معارك باليمن على وقع احتجاجات شعبية.. الحوثيون يتقدمون والمجلس الانتقالي يعلن الطوارئ

مقاتلون تابعون لجماعة الحوثيين في إحدى جبهات القتال باليمن (مواقع التواصل الاجتماعي)

في ذكراها 14.. يوم ارتكبت “بلاك ووتر” الأميركية مجزرة ساحة النسور في بغداد

سيارة محترقة بموقع المجزرة في ساحة النسور ببغداد (الفرنسية-أرشيف)

الهند وكينيا في الواجهة وتونس قدمت 4 مسودات.. هذه كواليس بيان مجلس الأمن حول سد النهضة

(الجزيرة)

حروب روسيا الأبدية.. سوريا والسعي لتحقيق مكانة قوة عظمى

لقاء يجمع بشار الأسد وفلاديمير بوتين في سوريا (رويترز)
الأكثر قراءة

محاميا الأسيرين محمود ومحمد عارضة يكشفان للجزيرة نت كواليس الهروب والمطاردة وسبب عدم ذهابهم مباشرة لجنين

تفاصيل مثيرة عن هروب الأسرى ورحلة المطاردة وإعادة اعتقال الأربعة وتعذيبهم في شهادة محاميين للجزيرة نت (الجزيرة)

بعد إطلاق شراكة عسكرية بين أميركا وبريطانيا وأستراليا.. فرنسا تعتبرها طعنة في الظهر والصين تحذر من حرب باردة

حاملة طائرات أميركية بالمحيط الهادي (رويترز)

صبروا على العطش واعتقالهم كان مصادفة.. المحامون ينقلون شهادات أسرى "نفق الحرية" ويكشفون تفاصيل التحرر والمطاردة

الأسير زكريا الزبيدي أصيب بكسر في فكه وكسرين في ضلوعه جراء التنكيل (الأوروبية)

شاهد-النصيحة على الملأ فضيحة.. أسباب صراخ غوارديولا على محرز

غوارديولا يصرخ في وجه محرز بطريقة عنيفة وغير مقبولة (مواقع التواصل)