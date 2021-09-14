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سياسة|قطر

لجنة المتابعة القطرية المصرية تعقد اجتماعها السابع بالدوحة

من اجتماع لجنة المتابعة القطرية المصرية في الدوحة (الجزيرة)
من اجتماع لجنة المتابعة القطرية المصرية في الدوحة (الجزيرة)
14/9/2021-|آخر تحديث: 14/9/202111:38 PM (مكة المكرمة)

عقدت لجنة المتابعة القطرية المصرية -اليوم الثلاثاء في الدوحة- اجتماعها السابع المنبثق عن "بيان العلا"، برئاسة السفير علي بن فهد الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، والسفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية.

كما عقدت اللجنة القانونية القطرية المصرية اجتماعها السادس يومي 13-14 سبتمبر/أيلول الجاري في الدوحة، برئاسة السفير الشيخ محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية، والمستشار مصطفى البهبيتي مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية في جمهورية مصر العربية.

ونتج عن الاجتماعات التوصل لاتفاق بشأن العديد من المسائل المعروضة على جداول أعمال اللجان، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة.

وقد وقعت الشركة القطرية للخدمات البريدية مع الهيئة القومية للبريد المصرية، اتفاقية وبروتوكولا في مجال التعاون البريدي.

كما وقعت هيئة الطيران المدني بدولة قطر مع سلطة الطيران المدني بجمهورية مصر العربية، مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي.

المصدر : الجزيرة

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