السعودية توقع اتفاقية مع روسيا بشأن التعاون العسكري

وقع ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع الروسي، والأمير خالد بن سلمان آل سعود نائب وزير الدفاع السعودي، يوم أمس الاثنين، اتفاقية للتعاون العسكري بين حكومتي روسيا والسعودية، خلال المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2021".

وقال الأمير خالد بن سلمان خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو "أود أن أنقل من قيادتي استعدادنا لمواصلة تعزيز العلاقات التي تطورت تاريخيا بين بلدينا، وأنا على ثقة أننا سنواصل في المستقبل تطوير وتعزيز هذه العلاقات، وتحقيق تطلعات شعبينا وتحقيقها".

وأضاف الأمير السعودي أن ذلك سيؤدي بدوره إلى تحسين الوضع، فضلاً عن الاستقرار وتعزيز الأمن بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأعلن نائب الوزير أن المملكة ملتزمة بتعزيز التعاون مع روسيا، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد على الاستجابة المشتركة للتهديدات والتحديات.

ووفقا له، فإن التعاون القائم بين السعودية وروسيا سيسهم في استجابة مشتركة لجميع التحديات الحديثة، مشيرا إلى أن "التحديات القائمة ستتطلب تعاونًا ومجهودًا أكبر من جانبنا".

وشكر الأمير خالد بن سلمان الوزير الروسي على دعوته إلى المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2021" واصفا إياه بأنه "حدث رائع".

ويعقد منتدى "آرميا 2021 خلال الفترة ما بين 22 و28 أغسطس/آب الجاري في مدينة كوبينكا بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وسط مشاركة دولية واسعة.