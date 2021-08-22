البث الحي
سياسة|مصر

لمواجهة الموجة الرابعة بمصر.. تلقيح إجباري لطلاب الجامعات والعاملين بالمدارس ومنع دخول للموظفين

جامعة القاهرة تستعد مع بقية الجامعات المصرية لحملة تطعيم إجباري ضد فيروس كورونا (مواقع التواصل الاجتماعي)
جامعة القاهرة تستعد مع بقية الجامعات المصرية لحملة تطعيم إجباري ضد فيروس كورونا (مواقع التواصل الاجتماعي)
22/8/2021

القاهرة – تتجه الحكومة المصرية نحو بدء حملة تطعيم إجباري لجميع الطلاب ممن تتجاوز أعمارهم 18 عاما بالتعليم الجامعي، وجميع أفراد هيئة التدريس والأطقم المعاونة لهم.

وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد، خلال تصريحات متلفزة أمس السبت، إنه سيتم تطعيم جميع العاملين في المدارس، سواء الحكومية أو الخاصة أو الدولية بالمجان، وسيكون التطعيم إلزاميا على الجميع.

وطالب أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم للحصول على لقاح فيروس كورونا بالجامعات، مشيرا إلى أن التطعيم الإجباري ليس جديدا على مصر، وتم تطبيقه من قبل على القطاع السياحي وأتى بثماره.

5 ملايين مستفيد

بدورها، أكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أن تطعيم الطلبة والعاملين بالجامعات المصرية يغطي 3.2 ملايين شخص، في حين يغطي تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم والمدارس أكثر من 2 مليون شخص.

وأعلنت زايد، اليوم الأحد، على هامش مؤتمر صحفي مع نظيرها من دولة جيبوتي، تخصيص قسم في موقع تسجيل طلبات الحصول على اللقاح للطلاب والعاملين بقطاع التعليم، يمكنهم التسجيل من خلاله والحصول على اللقاح خلال 3 أيام.

منع دخول الموظفين

وزيرة الصحة أعلنت كذلك أنه لن يتم السماح بدخول الأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الحكومي إلى مقارّ أعمالهم من دون الحصول على اللقاح، بدءا من شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم، حسب توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير.

ودعت الوزيرة المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا في أقرب وقت، بخاصة مع توقع وصول الموجة الرابعة من الفيروس إلى المنطقة خلال شهر سبتمبر/أيلول القادم.

وأكدت زايد توفر كمية اللقاحات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات، مشيرة إلى أن اللقاح المصنع في مصر سيصل إلى مراكز التطعيم خلال اليوم أو غدا على أقصى تقدير، ويتخطى إنتاجه 15 مليون جرعة شهريا، بخلاف الجرعات المتوفرة من لقاحي جونسون وأسترازينيكا، بالإضافة إلى وصول 5.2 ملايين جرعة من لقاحي فايزر ومودرنا في الشهر القادم.

الأمان الزائف

في سياق متصل، قال أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة إسلام عنان إن ارتفاع عدد الإصابات الحالي سببه حالة الأمان الزائف قبل كل موجة، مشيرا إلى أنه خلال ساعة كاملة في طريقه إلى البرنامج شاهد مواطنا واحدا فقط يرتدي الكمامة، في إشارة إلى غياب الإجراءات الاحترازية عن الشارع المصري.

وحذر عنان، خلال لقائه مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الحكومية الرسمية، اليوم الأحد، من متحور دلتا المتوقع وصوله إلى مصر خلال الشهر القادم، مشيرا إلى أنه يهاجم فئات غير التي اعتادها المصريون بخاصة الأطفال، آملا أن تكون أعداد المصابين قليلة بعد انتشار اللقاحات.

وكانت أرقام إصابات كورونا الرسمية في مصر قد واصلت الارتفاع، بعد إعلان وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 173 حالة جديدة ، فضلا عن وفاة 9 حالات، مقابل تسجيل 164 حالة، ووفاة 7 حالات الجمعة.

المصدر : الإعلام المصري + الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

وسط تحذيرات من الموجة الرابعة.. دراسة حكومية: نصف المصريين لا يرون كورونا خطرا على الحياة

رغم التزايد الملحوظ في أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية، وانخفاض نسبة التعافي، حسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة المصرية، يرى أقل من نصف المصريين أن فيروس كورونا حاليا يمثل خطرا على حياة المواطنين.

10/8/2021

زحام المصايف يهدد بزيادة إصابات كورونا في مصر

رغم تناقص أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية؛ خيم الخوف من عودة تزايد أعداد الإصابات من جديد بسبب الزحام غير المسبوق التي شهدته الشواطئ المصرية خلال إجازة عيد الأضحى.

25/7/2021
المزيد من سياسة

إغلاق معبر رفح.. هل هو عتب مصري بعد المواجهات بين المقاومة والاحتلال بغزة؟

معبر رفح يُعدّ متنفسا وحيدا لنحو مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة (الأوروبية)

بعد أيام من تعرض قوات عراقية لهجوم.. الكاظمي يطلق عملية أمنية لمواجهة تنظيم الدولة شمالي بغداد

الكاظمي خلال تفقده مقر قيادة العمليات العسكرية في قضاء الطارمية (مواقع التواصل)

يستعد لاستضافة قمة إقليمية هذا الشهر.. هل ينجح العراق في جمع السعودية وإيران على طاولة واحدة؟

ماكرون (وسط) اللاعب الوحيد غير الإقليمي المشارك بالقمة ( الأوروبية- أرشيف)

ماذا قال القناص الأميركي الذي قتل بن لادن عن أخطاء بلاده في أفغانستان؟

الجندي السابق في الجيش الأميركي روبرت أونيل الذي قتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن عام 2011 (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

كومان يبرر أول تعثر لبرشلونة: المنافسون يتحلون بالشجاعة بعد رحيل ميسي

كومان اعتبر أن نتيجة التعادل مع أتلتيك بلباو كانت عادلة (غيتي)
logo

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن مغامرة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟

أفغانستان.. طالبان تحاصر آخر ولاية واشتباكات بمحيط مطار كابل

قوات بريطانية وأميركية في مطار كابل (غيتي إيميجز)
logo

شهادة ضابط أميركي: ماذا تعلَّمت من التجسُّس على طالبان؟