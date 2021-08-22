لمواجهة الموجة الرابعة بمصر.. تلقيح إجباري لطلاب الجامعات والعاملين بالمدارس ومنع دخول للموظفين

القاهرة – تتجه الحكومة المصرية نحو بدء حملة تطعيم إجباري لجميع الطلاب ممن تتجاوز أعمارهم 18 عاما بالتعليم الجامعي، وجميع أفراد هيئة التدريس والأطقم المعاونة لهم.

وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد، خلال تصريحات متلفزة أمس السبت، إنه سيتم تطعيم جميع العاملين في المدارس، سواء الحكومية أو الخاصة أو الدولية بالمجان، وسيكون التطعيم إلزاميا على الجميع.

وطالب أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم للحصول على لقاح فيروس كورونا بالجامعات، مشيرا إلى أن التطعيم الإجباري ليس جديدا على مصر، وتم تطبيقه من قبل على القطاع السياحي وأتى بثماره.

5 ملايين مستفيد

بدورها، أكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أن تطعيم الطلبة والعاملين بالجامعات المصرية يغطي 3.2 ملايين شخص، في حين يغطي تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم والمدارس أكثر من 2 مليون شخص.

وأعلنت زايد، اليوم الأحد، على هامش مؤتمر صحفي مع نظيرها من دولة جيبوتي، تخصيص قسم في موقع تسجيل طلبات الحصول على اللقاح للطلاب والعاملين بقطاع التعليم، يمكنهم التسجيل من خلاله والحصول على اللقاح خلال 3 أيام.

منع دخول الموظفين

وزيرة الصحة أعلنت كذلك أنه لن يتم السماح بدخول الأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الحكومي إلى مقارّ أعمالهم من دون الحصول على اللقاح، بدءا من شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم، حسب توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير.

ودعت الوزيرة المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا في أقرب وقت، بخاصة مع توقع وصول الموجة الرابعة من الفيروس إلى المنطقة خلال شهر سبتمبر/أيلول القادم.

وأكدت زايد توفر كمية اللقاحات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات، مشيرة إلى أن اللقاح المصنع في مصر سيصل إلى مراكز التطعيم خلال اليوم أو غدا على أقصى تقدير، ويتخطى إنتاجه 15 مليون جرعة شهريا، بخلاف الجرعات المتوفرة من لقاحي جونسون وأسترازينيكا، بالإضافة إلى وصول 5.2 ملايين جرعة من لقاحي فايزر ومودرنا في الشهر القادم.

الأمان الزائف

في سياق متصل، قال أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة إسلام عنان إن ارتفاع عدد الإصابات الحالي سببه حالة الأمان الزائف قبل كل موجة، مشيرا إلى أنه خلال ساعة كاملة في طريقه إلى البرنامج شاهد مواطنا واحدا فقط يرتدي الكمامة، في إشارة إلى غياب الإجراءات الاحترازية عن الشارع المصري.

وحذر عنان، خلال لقائه مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الحكومية الرسمية، اليوم الأحد، من متحور دلتا المتوقع وصوله إلى مصر خلال الشهر القادم، مشيرا إلى أنه يهاجم فئات غير التي اعتادها المصريون بخاصة الأطفال، آملا أن تكون أعداد المصابين قليلة بعد انتشار اللقاحات.

وكانت أرقام إصابات كورونا الرسمية في مصر قد واصلت الارتفاع، بعد إعلان وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 173 حالة جديدة ، فضلا عن وفاة 9 حالات، مقابل تسجيل 164 حالة، ووفاة 7 حالات الجمعة.