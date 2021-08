قتلى وجرحى جراء التدافع.. فوضى وإطلاق نار كثيف في محيط مطار كابل

أفاد مراسل الجزيرة في كابل أن إطلاق نار كثيف شهده قبل قليل محيط مطار كابل الدولي، بعد حديث عن فوضى وتدافع وسقوط قتلى وجرحى، بعضهم بنيران أميركية.

وقتل 5 أشخاص وأصيب 13 آخرون جراء التدافع في مطار كابل، فيما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) الأميركية بسقوط 3 قتلى على الأقل جراء إطلاق النار في المطار.

من جهة أخرى، قال مسؤول أميركي لوكالة رويترز إن الجموع في مطار كابل كانت خارج السيطرة، وإن القوات الأميركية أطلقت النار لمنع الفوضى.

وأفاد مسؤول أميركي آخر بأن إطلاق النار في الهواء في مطار كابل جاء لمنع أفغان من ركوب طائرات عسكرية، وأشار إلى أن الرحلات الجوية العسكرية من كابل مخصصة فقط لنقل دبلوماسيين وموظفين في السفارات.

وقال شاهد لوكالة الصحافة الفرنسية "أشعر بخوف شديد هنا، إنهم يطلقون النار بكثافة في الهواء، رأيت فتاة تقضي سحقا".

ويتولى جنود أميركيون مسؤولية تأمين المطار للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة الأميركية ودبلوماسيين أجانب من عدة دول إضافة إلى مدنيين آخرين يرغبون بالمغادرة عقب سيطرة مسلحي طالبان على معظم المرافق في العاصمة كابل.

وكانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا الأسبوع الماضي عن إرسال مئات الجنود إلى أفغانستان للإشراف على إجلاء دبلوماسيي ورعايا البلدين، وذلك مع تمدد طالبان وسيطرتها على معظم مراكز الولايات الأفغانية.

وأمس الأحد، نقل مراسل الجزيرة أن مقاتلي الحركة حرصوا خلال دخولهم العاصمة كابل على عدم الاحتكاك أو الاقتراب من المناطق التي توجد فيها قوات أميركية، خاصة المطار.

وتكدس مئات الأفغان في مطار كابل في مسعى للخروج من البلاد بعد دخول مسلحي حركة طالبان العاصمة كابل أمس.

وأفاد مراسل الجزيرة في كابل صباح اليوم الاثنين بأن نحو 3 آلاف أفغاني موجودون في مطار كابل على أمل المغادرة، وأشار إلى أنه رصد حركة كبيرة باتجاه المطار لأشخاص يرغبون بالمغادرة من دون أن تكون لديهم تذاكر أو تأشيرات دخول.

ولفت المراسل إلى أن الحشود توجهت إلى المطار بعد انتشار شائعات بين سكان العاصمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أن دولا غربية -خاصة الولايات المتحدة وكندا- ستقوم بنقل الراغبين بالهجرة إليها من دون حاجة إلى تأشيرات أو وثائق سفر.

وعقب حادثة إطلاق النار والفوضى أعلنت سلطات مطار كابل إلغاء الرحلات التجارية، وقالت في بيان "لن تكون هناك رحلات تجارية تنطلق من مطار حامد كرزاي لمنع النهب.. رجاء، لا تهرعوا إلى المطار".

وبعد إعلان حركة طالبان سيطرتها على العاصمة ودخولها القصر الرئاسي أمس الأحد انتشرت بعض مقاطع الفيديو المصورة من داخل مطار كابل، حيث تسود حالة من الفوضى والازدحام الشديد، وافترش بعض المسافرين صالات المطار وساحاته.

وأظهرت بعض المقاطع حالات الازدحام داخل بعض الطائرات قبل الإقلاع، ومحاولة الركاب الصعود إليها.

