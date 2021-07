الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يلبيان نداء قبرص للمساعدة في احتواء حريق غابات ضخم

استجاب الاتحاد الأوروبي لنداء قبرص وأرسل -أمس السبت- مساعدة جوية لاحتواء حريق غابات ضخم شمالي مدينتي ليماسول ولارنكا، كما وعدت إسرائيل بتلبية النداء.

وقال وزير الزراعة القبرصي كوستاس كاديس إن الحكومة طلبت المساعدة من إسرائيل والاتحاد الأوروبي، مضيفا أن "الأمر صعب".

كما قال وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستوليديس إن بلاده طلبت مساعدة من إسرائيل، ليأتي الرد في بيان من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي قال إن إسرائيل سمعت النداء وسترسل طائرات إطفاء إلى قبرص الأحد.

بدورها، قالت المفوضية الأوروبية إن طائرات لمكافحة الحرائق غادرت اليونان باتجاه قبرص، وإن إيطاليا تعتزم أيضا إرسال طائرات لمكافحة الحرائق، كما ذكر مسؤولون أن اليونان تعهدت بالمساعدة بطائرتين.

