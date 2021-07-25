السعودية تعلن إفشال هجمات حوثية وتمدد مشروع إزالة الألغام باليمن

أعلنت السعودية السبت أن دفاعاتها أفشلت هجمات نفذتها جماعة الحوثي ضد المنطقة الجنوبية بالمملكة، وفي الوقت ذاته مددت عمل مشروع إزالة الألغام في اليمن لمدة عام.

وذكرت وسائل إعلام رسمية السبت أن التحالف الذي تقوده السعودية اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقه مسلحو الحوثي من اليمن صوب المنطقة الجنوبية للملكة.

وفي وقت سابق، أعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي.

وقال التحالف -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) على صفحتها بموقع تويتر- إن "محاولات المليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها".

ألغام وأرقام

وفي سياق متصل، مددت السعودية مشروع نزع الألغام في اليمن لمدة عام، بتكلفة تبلغ نحو 33.5 مليون دولار.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مؤسسة حكومية) مدّد عقد تنفيذ مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي لمدة عام، وذلك بمبلغ 125 مليونًا و981 ألف ريال سعودي (نحو 33.5 مليون دولار)".

ونقلت عن المشرف العام على المركز عبد الله الربيعة قوله إن تجديد العقد مع الشريك المنفذ يأتي إحساسا من المركز بالمسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتقه تجاه الأشقاء في اليمن.





وأضاف أن هذه الخطوة ضرورية لاستكمال "تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي قامت المليشيات الحوثية بصناعتها وزراعتها بطريقة عشوائية غير مسبوقة".

وأشار الربيعة إلى أن مشروع "مسام" تمكن حتى اليوم من نزع 263 ألفا و428 من ألغام وقذائف متنوعة.

وحسب تصريحات سابقة لمسؤولين يمنيين، فقد بلغت كمية الألغام المزروعة في بلادهم منذ بدء الحرب نحو مليون لغم، وتم نزع ما يقارب ربعها.

الموت والجوع

يشار إلى أنه في يونيو/حزيران 2018، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع "مسام" لنزع الألغام باليمن، والتي أدت إلى مقتل وجرح آلاف المدنيين، وفقا لتقارير حكومية وحقوقية.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان -البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة- يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ومنذ مارس/آذار 2015، ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.