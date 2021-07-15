تركيا تحيي الذكرى الخامسة لفشل الانقلاب وأردوغان يتوعد بمواصلة محاسبة "الخونة"

احتفلت تركيا بالذكرى الخامسة لإحباط المحاولة الانقلابية التي حدثت في مثل هذا اليوم من عام 2016، حيث أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن بلاده حاسبت وستواصل محاسبة "الخونة" على محاولة الانقلاب.

وأقيمت احتفالات في مدن تركية عدة بهذه الذكرى، حيث وضع بعض المسؤولين والأهالي أكاليل الزهور على ضحايا الانقلاب من المدنيين والعسكريين.

وفي أنقرة، وضع أردوغان برفقة رئيس البرلمان مصطفى شنطوب أكاليل الزهور على المكان الذي ألقيت فيه أول قنبلة من طائرات الانقلابيين على البرلمان.

كما افتتح الرئيس التركي اليوم الخميس "متحف الديمقراطية 15 تموز" الذي يقع مقابل مجمع الرئاسة في أنقرة، وهو يعرض أحداث الانقلاب الفاشل عبر مؤثرات صوتية ومرئية خاصة.

"محاسبة الخونة"

وفي خطاب وجهه للشعب من المجمع الرئاسي، قال أردوغان "حاسبنا وسنواصل محاسبة الخونة على الدناءة التي ارتكبوها"، معتبرا أن محاولة الانقلاب تعد "وثيقة تستخلص منها عِبرة في تاريخنا".

وأضاف الرئيس التركي أن ما أسماها بالتنظيمات الإرهابية تناوبت على مهاجمة بلاده، بدءا بجماعة الداعية فتح الله غولن المعارضة، ثم حزب العمال الكردستاني، وصولا إلى تنظيم الدولة الإسلامية، معتبرا أنها كانت تهدف جميعا لإخضاع تركيا واستعباد شعبها.

وأكد أردوغان أن الذين هددوا أراضي بلاده باستخدام "المنظمات الإرهابية" لم يدركوا أنهم في الواقع يعززون أخوة الشعب، وأن الهجمات مختلفة المظاهر التي شهدتها بلاده خلال السنوات الثماني الماضية تشير إلى استمرار نضال الشعب التركي في الدفاع عن وطنه، حسب قوله.

وتابع "سنبقى يقظين ضد كل التنظيمات الإرهابية وخاصة (فتح الله) غولن، كذلك ضد جميع بؤر الفتنة والفساد كي لا تتعرض تركيا لخيانة مماثلة".

واعتبر أردوغان أنه لا صفح ولا تسامح مع من رفع السلاح بوجه الشعب وسفك دماء أبنائه وطمع في السيطرة على مقدراته، وسعى لإدخاله في نفق مظلم.

كما وجه الرئيس التركي رسالة مفادها أن من "يتشدق بالحقوق والقانون والعدالة" ويتعاون مع ما أسماها بالتنظيمات الإرهابية سواء في داخل تركيا أو خارجها، يخفي غايات مظلمة ضد البلاد وشعبها.

احتفالات عند "نصب الشهداء" الذي أقيم في موقع شهد اشتباكات ضد الانقلابيين في إسطنبول (الأناضول)

البرلمان التركي

بدوره، اعتبر رئيس البرلمان التركي تصدي المدنيين لمحاولة الانقلاب بمثابة "حركة شعبية لا مثيل لها"، لافتا إلى أن الحركات الشعبية في العالم كانت دائمًا تنطلق ضد السلطة السياسية والدولة.

وأضاف في جلسة عقدت بالبرلمان أنه كلما زادت درجة التكامل بين الشعب والسلطة سيظهر الشعب رغبته وإرادته في الدفاع عنهما، واعتبر شنطوب أن محاولة الانقلاب استهدفت احتلال تركيا بدعم خارجي.

وشهدت تركيا في 15 يوليو/تموز 2016 محاولة انقلابية أسفرت عن 251 قتيلا و2734 جريحا، وتتهم السلطات جماعة غولن بتدبيرها رغم نفي الجماعة.