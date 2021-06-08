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سياسة|إيطاليا

بعد منع بلاده تحليق طائرة إيطالية متجهة لأفغانستان.. روما تستدعي سفير الإمارات وتبلغه خيبة أملها الكبيرة

إحدى طائرات "سي 130" تابعة لسلاح الجو الإيطالي (مواقع التواصل)
إحدى طائرات "سي 130" تابعة لسلاح الجو الإيطالي (مواقع التواصل)
8/6/2021-|آخر تحديث: 8/6/202110:04 PM (مكة المكرمة)

استدعت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، سفير الإمارات العربية المتحدة في روما، بعد رفض بلاده السماح لطائرة عسكرية إيطالية بالتحليق في مجالها الجوي.

وأعرب الأمين العام للوزارة، إيتوري سيكي، للسفير، عمر عبيد الشمسي، عن "خيبة أمل إيطاليا الكبيرة من هذا التصرف غير المتوقع، والذي يصعب فهمه"، وفق بيان للوزارة.

وكانت الطائرة "سي 130" (C130) -التابعة لسلاح الجو الإيطالي- تنقل صحفيين وعسكريين إلى هرات (غرب أفغانستان)، للمشاركة في مراسم انسحاب القوات الإيطالية من هذا البلد.

واضطرت الطائرة، جراء الرفض الإماراتي، إلى التوقف في الدمام بالمملكة العربية السعودية، ثم سلوك مسار أطول، وبهذا تصل متأخرة للحفل الذي وقع تأخيره للسماح بمشاركة ركاب الطائرة الآتية من روما.

مراسم احتفال

وحضر المراسم أيضا وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غيريني، ومسؤولون عسكريون كبار سافروا في طائرة أخرى. وكانت إيطاليا ثالث أكبر مشارك في مهمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" (NATO) في أفغانستان بنحو 900 جندي.

وأتى القرار الإماراتي بعدما سحبت إيطاليا نهائيا في يناير/كانون الثاني الماضي أذونات لتصدير صواريخ وقنابل إلى السعودية والإمارات، بسبب مشاركة هذين البلدين في حرب اليمن.

وتشهد الحرب في اليمن منذ 2014، مواجهات دامية بين الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، وتشارك فيه الإمارات.

المصدر : وكالات

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