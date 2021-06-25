البث الحي
سياسة|قطر

في اتصال هاتفي.. أمير قطر يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب ويستعرض آفاق تطوير العلاقات بين البلدين

الشيخ تميم استعرض مع رئيسي العلاقات الثنائية بين قطر وإيران (الجزيرة)
الشيخ تميم استعرض مع رئيسي العلاقات الثنائية بين قطر وإيران (الجزيرة)
24/6/2021-|آخر تحديث: 25/6/202102:47 AM (مكة المكرمة)

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي أكدا خلاله على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن الأولوية الرئيسية للدبلوماسية الاقتصادية للحكومة الجديدة ستكون لدول الجوار، مشيرة إلى أن التضافر بين العلاقات السياسية والعلاقات الاقتصادية بين إيران وقطر نموذج مناسب لتحقيق "التعاون الاقتصادي الإقليمي".

ونقلت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ تميم هنأ رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنيا له التوفيق والسداد، كما استعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

قبيل لقاء غني وبايدن.. واشنطن ستبقي على مئات الجنود في أفغانستان لحماية الدبلوماسيين بعد اكتمال سحب قواتها

أشرف غني وعبد الله عبد الله يلتقيان في الكونغرس كلا من السيناتور تشاك شومر وميتش ماكونيل (رويترز)

شبهات الفساد عطلت صفقات سابقة.. لماذا يتجه العراق للتسليح من المعسكر الشرقي؟

طائرات &#34;إف-16&#34; أثناء مهمة قتالية في العراق (وزارة الدفاع العراقية)

بعد تصريحات ملبسة بشأن الحوثيين.. واشنطن: حكومة اليمن هي الحكومة الشرعية الوحيدة

المبعوث الأميركي لليمن قال إن بلاده تعترف بالحوثيين طرفا شرعيا في اليمن (وزارة الخارجية الأميريكية)

الأميرال التركي جهاد يايجي: يمكننا ترسيم الحدود البحرية مع مصر وفلسطين وعدم الثقة بالحلفاء قادنا لتعزيز قدراتنا العسكرية

رئيس أركان القوات البحرية التركية السابق الأميرال جهاد يايجي (الجزيرة)
الأكثر قراءة

وفاة الناشط نزار بنات.. مطالب أميركية وأممية وأوروبية بتحقيق شفاف وغضب فلسطيني ضد السلطة

30 دقيقة في ضيافة الأمن.. شهادات عن قتل الناشط الفلسطيني نزار بنات وتشييعه بالخليل

آلاف الفلسطينيين يشاركون في تشييع جثمان الناشط نزار بنات (رويترز)

تعرف على لقاح عبدالله الكوبي المضاد لكورونا.. وما السر وراء اسمه؟

دماء زرقاء في غرفة العمليات.. الجراح المناوب يروي ما حدث ليلة وفاة ديانا

الأميرة الراحلة ديانا (الفرنسية)