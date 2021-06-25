في اتصال هاتفي.. أمير قطر يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب ويستعرض آفاق تطوير العلاقات بين البلدين

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي أكدا خلاله على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن الأولوية الرئيسية للدبلوماسية الاقتصادية للحكومة الجديدة ستكون لدول الجوار، مشيرة إلى أن التضافر بين العلاقات السياسية والعلاقات الاقتصادية بين إيران وقطر نموذج مناسب لتحقيق "التعاون الاقتصادي الإقليمي".

ونقلت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ تميم هنأ رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنيا له التوفيق والسداد، كما استعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها.