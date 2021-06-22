الاغتصاب الوظيفي والدراسي.. ركوب على موجة "الاغتصاب الزوجي" بمصر

القاهرة- يبدو أن انتشار وسم #الاغتصاب_الزوجي على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر -على خلفية نقاش بشأن هذه الظاهرة بحسب زعم بعض من أثاره وسط محاولات لتجريمها- لم يكن كافيا، حيث استفاد منه آخرون بطريقة مختلفة.

بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي قرروا استغلال "ترند" الاغتصاب للترويج لمطالب فئوية، فظهر وسم #الاغتصاب_الوظيفي الذي يعرض بشكل فكاهي مشاكل الموظفين في مواجهة الشركات والمديرين، وكذلك وسم #الاغتصاب_الدراسي الذي عرض فيه بعض الطلاب همومهم في مواجهة النظام التعليمي.

وكان وسم #الاغتصاب_الزوجي قد تصدر قائمة الأكثر رواجا على تويتر، وذلك بعد أن نشرت ندى عادل طليقة الفنان ومخرج الإعلانات تميم يونس، فيديو تحكي فيه عن معاناتها مما وصفته بالمعاملة غير الآدمية من قبل زوجها السابق، واتهمته فيه بالاغتصاب الزوجي، على حد وصفها.

بعض المُنبطحين فِكْرياً للغربِ لا زال يُرَوِّجُ لما يُسمَّى بجريمة #الاغتصاب_الزوجي!

الامتناع عن الزوج دون عذرٍ حرامٌ..وفاعلةُ ذلك ملعونةٌ، ولزوجِها تأديبُها على ذلك بعد وعظِها وهجرِها، فإن استقامت بالمعروف فأهلاً وإن أَبَتْ أعادتْ له مهرَه وطلقها طلقةً بائنة. — عبدالله رشدي (@abdullahrushdy) June 19, 2021

ومع انتشار وسم #الاغتصاب_الزوجي، طالب عدد من رواد مواقع التواصل بالحديث عن قضايا أكثر أهمية، مثل الصعوبات التي تواجه الموظفين في أعمالهم، وتسلط الشركات والمديرين عليهم، في غياب فرص الترقي وزيادة المرتب الذي أصبح حلما بعيد المنال.

وفيما يبدو تلبية لتلك الرغبات، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار وسم #الاغتصاب_الوظيفي، والذي عرض الرواد من خلاله -بشكل كوميدي- أبرز أزمات العمال والموظفين مع المديرين والشركات.

كما انتشر وسم #الاغتصاب_الدراسي الذي عرض من خلاله الطلاب أبرز المشاكل التي يعانون منها في مواجهة النظام التعليمي في مصر، وعناصره المختلفة.

صورة من صور الاغتصاب الوظيفي pic.twitter.com/IBGVNmOVT7 — 𓆩}{υ̃̾Sѕǝ̈̈Ĭ➴ห•̛̣̣𓀚ूҚą๓ẫℓ𓆪 (@Hussein__Kamal) June 20, 2021

بكره تتأكد ان شغلك معانا ف الشركه

هينقلك ف حته تانيه خالص مكنتش تتخيلها :

الاغتصاب الوظيفى . 😂😂 pic.twitter.com/5JLmAZ5RcA — amr pepsi (@pepsi_masr98) June 21, 2021

"الاغتصاب الوظيفي"

اما تطلب زيادة من المدير 😅

اه وماله ونرقص دانس كمان ياروح امك 😂 pic.twitter.com/HChTT6ru4J — abdullah_hassan (@abdullah_cap10) June 21, 2021

صوره تانيه من الاغتصاب الوظيفي 🤡🤡🤡 pic.twitter.com/37mqfh0LJi — 𓆩}{υ̃̾Sѕǝ̈̈Ĭ➴ห•̛̣̣𓀚ूҚą๓ẫℓ𓆪 (@Hussein__Kamal) June 20, 2021

بمناسبة الاغتصاب الدراسي .. ده كاريكتير ف المصري اليوم النهارده تصورات اللي مش حقيقية دي اللي بعملها الاعلام ما هي الا وسيلة للزيادة الضغط ع طالب و إرعابه من مسيرته التعليمية .. الإعلام أثاره سلبي جداً فيما يخصه الثانوية العامة ؛ تجنبوه pic.twitter.com/9Px0xGDysk — fares hussien (@faresHussien7) June 21, 2021

#الاغتصاب_الدراسي

لا رايح فين لسه فيه ترم صيفي pic.twitter.com/NQWe5CRrgN — Ahmed Mohamed (@madenaned) June 21, 2021

لكن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي استنكروا انتشار وسوم بهذا الشكل في مصر، وتساءلوا عن الدافع وراء فتح ملف قضية طليقة تميم يونس في هذا التوقيت، رغم أن الموضوع مر عليه أكثر من عام، بحسب كلامها.

عدد من النشطاء برروا انتشار مثل هذه الوسوم في الوقت الحالي برغبة النظام في إلهاء الشعب عن قضية سد النهضة الإثيوبي، مع اقتراب موعد الملء الثاني دون ظهور أي بوادر لحل الأزمة، وتراجع مصر -على ما يبدو- عن فكرة الخيار العسكري.

النشطاء طالبوا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الاهتمام بالوسوم التي يطلقها النظام هذه الأيام مثل الاغتصاب الزوجي، وخناقة محمد رمضان، وشهادة الشيخ يعقوب، وغيرها، مطالبا بالتركيز على قضية سد النهضة.

لو سمحتم نأجل الهري الموجه

عن #الإغتصاب_الزوجي

ونتكلم عن الإغتصاب الأثيوبي لحقوقنا المائية

وبلاش #تميم_يونس

ونركز مع آبي أحمد

إلعبوا غيرها يا بتوع مرسل من

جهاز سامسونج

مركزين معكم لغاية1يوليو

ولا قدر الله الملء الثاني تم

هيكون في كلام تاني خالص معاكم ومع اللي مشغلينكم#سد_النهضة — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) June 18, 2021

المعتاد في #مصر

لما تكون فيه مصيبة قائمة زي #سد_النهضة، أو كارثة يجري تجهيزها، ربنا يستر، يتعمد الجهاز الحاكم إبراز قصة عادية، أو مكررة، أو جدلية للتغطية على المصيبة الحقيقية.

موضوع #الاغتصاب_الزوجي ليس جديدا، ولا يستحق كل هذه الضجة المثارة، وإنما (بص العصفورة) — سي سلامة عبد الحميد (@salamah) June 21, 2021

فيه مشكلة أهم من #الإغتصاب_الزوجي هي #الإغتصاب_المائي بسبب التعنت الأثيوبي في مفاوضات #سد_النهضة حول مجرى نهر النيل وما يترتب عليه من ضرر لدول المصب #مصر و #السودان — Magdi Nasr (@MagdiNasrM) June 21, 2021