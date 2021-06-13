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سياسة|روسيا

بوتين: القمة مع بايدن تساعد على إقامة حوار بين البلدين لتنمية مصالحنا المشتركة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة (رويترز)
13/6/2021

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يتوقع أن تساعد قمته هذا الأسبوع مع الرئيس الأميركي جو بايدن على إقامة حوار بين البلدين وعودة الاتصالات الشخصية بينهما.

وسيجتمع بايدن مع بوتين في 16 يونيو/حزيران في جنيف، في قمة تأتي وسط توتر العلاقات الثنائية في ما يتعلق بمجموعة واسعة من القضايا.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن بوتين قوله، في مقتطف من مقابلة مع التلفزيون الحكومي، إن القمة ستكون "من أجل استعادة اتصالاتنا الشخصية وعلاقاتنا، وإقامة حوار مباشر، وإيجاد آليات فعالة حقا في تلك المجالات التي تمثل مصالح مشتركة".

وحسب المصدر ذاته، قال الرئيس الروسي إن بلاده ستكون مستعدة لتسليم مرتكبي الهجمات الإلكترونية إلى الولايات المتحدة إذا فعلت واشنطن الشيء نفسه لموسكو، وإذا توصل البلدان إلى اتفاق يفضي إلى ذلك.

تسليم المجرمين

وكان البيت الأبيض قد قال إن الرئيس الأميركي سيثير مسألة الهجمات الإلكترونية التي تستخدم برمجيات خبيثة لطلب فدية انطلاقا من روسيا خلال القمة المرتقبة.

ونقلت الوكالة عن بوتين قوله "إذا اتفقنا على تسليم المجرمين، فإن روسيا ستفعل ذلك بالطبع.. لكن فقط إذا وافق الطرف الآخر، الولايات المتحدة في هذه الحالة، على الشيء نفسه وسلّم المجرمين المعنيين لروسيا الاتحادية".

وكان بوتين قد قال إن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة، وذلك في مقابلة أجرتها معه شبكة "إن بي سي" (NBC) الأميركية.

وأشاد بوتين في المقابلة بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ووصفه بأنه "شخص استثنائي وموهوب"، وقال إن بايدن -بوصفه سياسيا محترفا- "مختلف بصورة جذرية" عن ترامب.

المصدر : وكالات

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