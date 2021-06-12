قبل اجتماعه مع بايدن الأسبوع المقبل.. بوتين: العلاقات مع واشنطن في أدنى مستوياتها منذ سنوات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة، وذلك قبل اجتماعه مع الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع المقبل في سويسرا.

وأضاف بوتين -في مقابلة أجرتها معه شبكة "إن بي سي" (NBC) الأميركية، ردا على سؤال بشأن وصف بايدن له بأنه قاتل؛ أنه سمع اتهامات كثيرة من هذا القبيل، وهو أمر لا يقلقه، على حد تعبيره.

وأشاد بوتين في المقابلة بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ووصفه بأنه "شخص استثنائي وموهوب"، وقال إن بايدن -بوصفه سياسيا محترفا- "مختلف بشكل جذري" عن ترامب.

وأكد بوتين أنه لا يعرف أي شيء عن تقارير أفادت بتزويد روسيا إيران بتكنولوجيا الأقمار الصناعية.

الفيلا التي ستحتضن قمة بايدن وبوتين في سويسرا الأربعاء المقبل (رويترز)

وكانت سويسرا أفادت أمس الجمعة بأنها شددت الأمن استعدادا لاجتماع القمة بين بايدن وبوتين، ونشرت آلافا من قوات الجيش والشرطة في جنيف للتصدي لأي تهديد إرهابي.

وسيجتمع بايدن وبوتين في فيلا "لا غرانج" (La Grange) المطلة على بحيرة جنيف في 16 يونيو/حزيران الجاري، في أول لقاء مباشر منذ تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة، في حين يُتوقع أن يجريا محادثات ساخنة حول قضايا تمتد بين الحد من الأسلحة النووية والهجمات الإلكترونية.

وقال ستيفان تايمر نائب مدير الشرطة الاتحادية السويسرية للصحفيين -في الحديقة المحيطة بالفيلا التي ترجع إلى القرن 18- "نحن نقترب من لحظة تاريخية".

وأعلنت الحكومة الاتحادية في برن تقييدا مؤقتا للمجال الجوي لجنيف من 15 إلى 17 يونيو/حزيران الجاري، وقالت السلطات المحلية -التي أقامت حواجز ووضعت أسلاكا شائكة- إنها ستغلق وسط المدينة المواجه للبحيرة.

ورغم كثرة الحديث عن القمة المرتقبة بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين، وما يعول عليها من تناول ملفات شائكة، فإن الطرفين لا يبدوان متفائلين كثيرا بالنتائج، حيث أعلن بايدن -في مقال نشره في "واشنطن بوست" قبل أيام- أنه سيجتمع مع حلفائه الأوروبيين وفي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل لقائه بوتين، وأنه سيبلغ الأخير أن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام انتهاكات روسيا لحقوق الإنسان.

وفي المقابل، انتقد بوتين مؤخرا السياسة الأميركية إزاء بلاده، خاصة ما يتعلق بالعقوبات.