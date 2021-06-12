البث الحي
سياسة|سويسرا

قبل اجتماعه مع بايدن الأسبوع المقبل.. بوتين: العلاقات مع واشنطن في أدنى مستوياتها منذ سنوات

بوتين أكد أنه لا يعرف أي شيء عن تقارير أفادت بتزويد روسيا إيران بتكنولوجيا الأقمار الصناعية (الأوروبية)
بوتين أكد أنه لا يعرف أي شيء عن تقارير أفادت بتزويد روسيا إيران بتكنولوجيا الأقمار الصناعية (الأوروبية)
12/6/2021

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة، وذلك قبل اجتماعه مع الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع المقبل في سويسرا.

وأضاف بوتين -في مقابلة أجرتها معه شبكة "إن بي سي" (NBC) الأميركية، ردا على سؤال بشأن وصف بايدن له بأنه قاتل؛ أنه سمع اتهامات كثيرة من هذا القبيل، وهو أمر لا يقلقه، على حد تعبيره.

وأشاد بوتين في المقابلة بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ووصفه بأنه "شخص استثنائي وموهوب"، وقال إن بايدن -بوصفه سياسيا محترفا- "مختلف بشكل جذري" عن ترامب.

وأكد بوتين أنه لا يعرف أي شيء عن تقارير أفادت بتزويد روسيا إيران بتكنولوجيا الأقمار الصناعية.

الفيلا التي ستحتضن قمة بايدن وبوتين في سويسرا الأربعاء المقبل (رويترز)

وكانت سويسرا أفادت أمس الجمعة بأنها شددت الأمن استعدادا لاجتماع القمة بين بايدن وبوتين، ونشرت آلافا من قوات الجيش والشرطة في جنيف للتصدي لأي تهديد إرهابي.

وسيجتمع بايدن وبوتين في فيلا "لا غرانج" (La Grange) المطلة على بحيرة جنيف في 16 يونيو/حزيران الجاري، في أول لقاء مباشر منذ تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة، في حين يُتوقع أن يجريا محادثات ساخنة حول قضايا تمتد بين الحد من الأسلحة النووية والهجمات الإلكترونية.

وقال ستيفان تايمر نائب مدير الشرطة الاتحادية السويسرية للصحفيين -في الحديقة المحيطة بالفيلا التي ترجع إلى القرن 18- "نحن نقترب من لحظة تاريخية".

وأعلنت الحكومة الاتحادية في برن تقييدا مؤقتا للمجال الجوي لجنيف من 15 إلى 17 يونيو/حزيران الجاري، وقالت السلطات المحلية -التي أقامت حواجز ووضعت أسلاكا شائكة- إنها ستغلق وسط المدينة المواجه للبحيرة.

ورغم كثرة الحديث عن القمة المرتقبة بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين، وما يعول عليها من تناول ملفات شائكة، فإن الطرفين لا يبدوان متفائلين كثيرا بالنتائج، حيث أعلن بايدن -في مقال نشره في "واشنطن بوست" قبل أيام- أنه سيجتمع مع حلفائه الأوروبيين وفي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل لقائه بوتين، وأنه سيبلغ الأخير أن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام انتهاكات روسيا لحقوق الإنسان.

وفي المقابل، انتقد بوتين مؤخرا السياسة الأميركية إزاء بلاده، خاصة ما يتعلق بالعقوبات.

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

قبيل قمته مع بايدن.. بوتين يعد بالسعي لتحسين العلاقات ويرفض اتهامات بتورط روسيا في هجمات إلكترونية

وعد بوتين بأن يناقش مع نظيره الأميركي بايدن في قمتهما المرتقبة تحسين العلاقات بين البلدين، معتبرا الاتهامات بأن روسيا مرتبطة بهجمات إلكترونية في الولايات المتحدة محاولة لإثارة المشاكل قبل القمة.

4/6/2021

قبيل اجتماعه مع بايدن.. بوتين: التهديدات الأميركية تذكرني بأخطاء الاتحاد السوفياتي السابق القاتلة

استبق بوتين القمة التي ستجمعه مع بايدن، قائلا إن الولايات المتحدة تخطئ إذا ظنت أنها “قوية بما يكفي” للإفلات من عاقبة تهديد الدول الأخرى، معتبرا أن ذلك خطأ أدى إلى انهيار الاتحاد السوفياتي السابق.

5/6/2021

لافروف: لا نتوقع اختراقا كبيرا في قمة بوتين بايدن ومستعدون لتنظيم اجتماع للقيادتين الفلسطينية والإسرائيلية

قال وزير الخارجية الروسي إن موسكو لا تتوقع أن تحقق القمة المرتقبة بين الرئيس بوتين ونظيره الأميركي اختراقا كبيرا، معلنا أن بلاده منفتحة على تنظيم اجتماع للقيادتين الفلسطينية والإسرائيلية بموسكو.

9/6/2021
المزيد من سياسة

مشاركة انتخابية فوق “مقابر الكيميائي”.. هل ينجح النظام السوري بطمس مجازره في دوما؟

واجهة مركز اقتراع في دوما إبان الانتخابات الرئاسية تروج للأسد (الفرنسية)

طالبان توسع نطاق سيطرتها والبنتاغون يرى أن العنف ما يزال مرتفعا في أفغانستان

آثار عملية تفجير وقعت قبل أيام في العاصمة الأفغانية كابل (رويترز)

كندا .. تضامن واسع مع ضحايا جريمة أونتاريو ومطالبة بقمة لمكافحة الإسلاموفوبيا

المشاركون بالمسيرة التي شهدتها منطقة لندن ساروا 7 كيلومترات من المكان الذي لقيت فيه الأسرة حتفها إلى مسجد قريب من المكان الذي اعتقلت فيه الشرطة منفذ الجريمة (رويترز)

سفينة حربية ترحّل دفعة أخيرة من معدات عسكرية استُجلبت لإنشاء قاعدة بحرية روسية بالسودان

مصادر بالجيش السوداني أكدت أن الخرطوم أبلغت موسكو رسميا بضرورة تفكيك معدات جُلبت لإنشاء قاعدة حربية (الجزيرة)
الأكثر قراءة
logo

رقمٌ واحد فقط هو ما يتحكم في كل الكون!

في حوار مع موقع اللجنة اليهودية الأميركية.. وزير خارجية الإمارات: من المؤسف تردد بعض الدول في توصيف واضح لحماس وحزب الله

عبد الله بن زايد قال إنه يأمل أن يلهم اتفاق &#34;إبراهام&#34; دولا بالمنطقة لإعادة تصور المستقبل (الجزيرة)

اليورانيوم متهم.. ماذا حدث في قرية تصيب سكانها بالنوم؟

على مدى عامين احتار العلماء والأطباء والمسؤولون في تفسير ما يحدث لأهالي قرية كالاتشي (مواقع التواصل الاجتماعي)

الجزائر.. بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية ووزارة العدل تحذر من المساس بمراكز الاقتراع

ناخب يدلي بصوته في مركز اقتراع بالضواحي الغربية للعاصمة الجزائرية (الفرنسية)