مع وصول أزمة سد النهضة إلى ذروة التعقيد بين أطرافها الثلاثة؛ مصر والسودان وإثيوبيا، خرج وزير الخارجية المصري سامح شكري بتصريحات بدت تراجعا عن اللهجة الحادة التي تحدث بها المسؤولون في بلده على مدار الشهرين الماضيين حول مخاطر الملء الثاني للسد الإثيوبي، وهو ما أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزير الخارجية تحدث بلهجة مطمئنة حول مخاطر بدء الملء الثاني للسد المزمع، في يوليو/تموز المقبل، فأكد عدم تأثر المصالح المصرية من الملء، مشيرا إلى قدرة بلده على التعامل مع المخاطر عبر الإجراءات المحكمة في إدارة الموارد المائية، على حد قوله.

وأضاف شكري -خلال حواره المتلفز مساء أمس الثلاثاء مع نشأت الديهي، وهو أحد الإعلاميين المقربين من السلطة في مصر- أن مصر لديها رصيد من الأمان المتوفر في خزان السد العالي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر في أكثر من مناسبة خلال الشهرين الماضيين من تداعيات ملف سد النهضة على أمن واستقرار المنطقة، مشددا على أن جميع الخيارات مفتوحة أمام بلاده لحماية أمنها المائي.

وصاحبت تحذيرات السيسي مشاركة قوات من الجيشين المصري والسوداني في مناورات عسكرية تحت اسم "نسور النيل".

التصريح ده معناه تخلي النظام عن حصة مصر من النيل، معناه فشل كبير في إدارة اهم مورد لحياة البلد دي، معناه أن كل المفاوضات كانت وهمية للاستهلاك المحلي وأنهم بيكدبوا علينا لدرجة ان التصريح ده تحس أنه صادر من وزير خارجية اثيوبيا اصلا https://t.co/VVcHdXchbj — رشا عزب (@RashaPress) May 19, 2021

وماذا ننتظرمن اداره سياسيه فاشله تم استدراجهابواسطه اثيوبيا لأكثرمن سبع سنوات فى مفاوضات عبثيه حتى تستكمل اثيوبيا بناءسدهاوتجعل هذه الاداره امام امرواقع وإثيوبيا تعلم انهم فشله ولن يستطيعواإيقاف الملء الثانى للسدوأنهم سوف يبرروا فشلهم كعادتهم بمبررات واهيه عكس ماقالوه سابق

😡😡 — mostafaelsayed (@mostafa049) May 19, 2021

تصريح خايب وضعيف بيقول مش هيحصل ضرر في الملء الثاني وإن أي رد مربوط بوقوع ضرر

هو احنا هنستنى لما الضرر يقع!

ما هي اثيوبيا موضحه وقايله إن النيل بتاعها كله

نستنى احنا بقى لحد ما يقطعوا عنا المياة وبعدها نتفاجئ نقول ايه ده الضرر وقع؟! — Samy Elgendy 🇵🇸✌🏼 (@SamiiElgendy) May 19, 2021

#اثيوبيا طيب لما الملء الثانى مش هيضر مصر كان ايه لأزمة إلى عاوز يجرب يقرب والخط الاحمر #سد_النهضة — ✍️كلمات مبعثره✍️ (@king_3321) May 19, 2021

فشل وخيانة

ولاقت تصريحات وزير الخارجية المصري الأخيرة استنكارا من جانب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروها بمثابة إعلان صريح لفشل السلطة في حماية حقوق مصر من مياه النيل.

لكن المثير أن ردود الأفعال على منصات التواصل الاجتماعي لم تقتصر على حديث الاستنكار والانتقاد لتغير الموقف الرسمي المصري، بل وصلت بالبعض إلى حد اتهام وزير الخارجية بالخيانة والمطالبة بعقابه.

لو صدق تصريح سامح شكرى عن الملء الثانى لسد الألفية الإثيوبي(النهضة) لعد هذا دليل خيانة دامغ.

ووجب العقاب. — hesham elsefy♿ (@heshamelsefy) May 19, 2021

باقى ٤١ يوما على الملء الثانى لسد النهضة.

خيانة و جبن = ابادة و

وضع الأغلال على عنق مصر

تعلموا الكرامة من غزة — Goha (@EgyptianGoha) May 19, 2021

#سد_النهضه لا ايها الخونة.. شكري: الملء الثاني لسد النهضة لن يؤثر على مصالحنا.. ولدينا رصيد مياه في خزان السد العاليhttps://t.co/RDGIikVGR5 pic.twitter.com/xme9qFEPHC — عبدالله ضيف (@111111_abdallah) May 19, 2021

تصريحات دقيقة

على الجانب المقابل، حظيت تصريحات وزير الخارجية المصرية بتأييد عدد من رواد الإعلام الاجتماعي، وذلك من منطلق كونها تتناول زاوية فنية محددة، وهي الخاصة بالملء الثاني وليس ضرر سد النهضة بشكل عام.

فعلا الملء الثانى لن يؤثر على مصر وكلامه صحيح

اولا مصر لديها فائض من المياة يكفينا حتى عامين والخوف ان السنة القادمة تكون فيها الامطار قليلة فى اثيوبيا وبالتالى ستآثر على الاحتياطى من المياه فى مصر ولذلك مصر تريد الملء الثانى بكمية معقولة من المياة التى لاتؤثر على مصر — ibrahim gama (@ibrahimgama14) May 19, 2021

إحداث الضرر هو النقطة الأساسية أما نقطة الملء الثاني فهي نقطة ثانوية وطبيعي أن أي مسئول لما يتكلم في موضوع معين لازم يتكلم فيه من الجزئية الأساسية مش الثانوية ،

حتي هتلاخظ ان الرئيس السيسي لما بيتكلم عن ملف #سد_النهضة عمره مابيتكلم عن الملء الثاني كموضوع أولي👇 — EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Esll7970Gladii) May 19, 2021

الجدير بالذكر أن تصريحات شكري التي أثارت جدلا واسعا ليست الأولى من نوعها، فسبق له أن قلل من خطورة الملء الثاني لسد النهضة، خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان المصري في منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وأضاف أن التقييم الفني يشير إلى أنه لن يقع ضرر على مصر في حال قيام الجانب الإثيوبي بالملء الثاني، واستطرد "هذا في إطار التوقع، ولكن كل شيء مرهون بدراسات وتقييم دقيق على أرض الواقع لما يحدث بالفعل".

وأكد أن السد العالي وخزانه يعطيان مصر القدرة على استيعاب الكثير مما يترتب على ملء خزان سد النهضة.

ويبدو أن السلطات المصرية حاولت التخفيف من أثر تصريحات وزير الخارجية بعدما أثارت انتقادات على مواقع التواصل، حيث قال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي إن مصر ترفض سياسة فرض الأمر الواقع وأي إجراءات أحادية خاصة بالملء الثاني لبحيرة سد النهضة.

وخلال استقباله رئيس برلمان زيمبابوي، قال جبالي إن موقف مصر واضح في المفاوضات الحالية الخاصة بالسد الإثيوبي، مؤكدا أن مصر تريد التنمية للجانب الإثيوبي، لكن هناك تعنتا واضحا منه يعوق التوصل لاتفاق قانوني وفني ملزم.