قالت وكالة بلومبيرغ إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنهت مراجعة استخباراتية بشأن قضايا متعلقة بروسيا، كالتدخل في الانتخابات الأميركية والقرصنة.

وأضافت الوكالة أن المراجعة الأميركية تمهد الطريق لاتخاذ خطوات قد تشمل عقوبات أو طرد ضباط استخبارات روس.

وفي مقابلة بثتها شبكة "إيه بي سي" (ABC) الشهر الماضي، توعد بايدن روسيا بدفع الثمن إذا ثبت تدخلها في الانتخابات الأميركية الماضية.

وقال بايدن إن على الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) أن يستعد لدفع الثمن إذا ثبت تدخله في تلك الانتخابات.

وجاء وعيد بايدن عقب صدور تقرير للمخابرات الأميركية أيد اتهامات سابقة بأن الرئيس الروسي وراء تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية، وهو ما نفته موسكو مرارا.

وجاء في التقرير أن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية الأخيرة كان يستهدف بايدن، الذي فاز في نهاية المطاف على منافسه الجمهوري دونالد ترامب.