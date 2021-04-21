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سياسة|سوريا

لاستخدامها غازات سامة.. سوريا تفقد حقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

النظام السوري يمتلك سجلا حافلا بالهجمات الكيميائية على المدنيين في مناطق المعارضة (الجزيرة)
النظام السوري يمتلك سجلا حافلا بالهجمات الكيميائية على المدنيين في مناطق المعارضة (الجزيرة)
21/4/2021

صوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الأربعاء على تجريد سوريا من حقوقها في الهيئة بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية.

وصوتت الدول الأعضاء بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.

وخلص تقرير أصدرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قبل نحو أسبوعين إلى تأكيد قيام النظام السوري بقصف مدينة سراقب بريف إدلب عام 2018 بغاز الكلور السام.

وقال التقرير "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأنه قرابة الساعة 21:22 من يوم 4 فبراير/شباط 2018، ضربت مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية العربية السورية خاضعة لسيطرة قوات النمر شرق مدينة سراقب، بإسقاط أسطوانة واحدة على الأقل، حيث تمزقت الأسطوانة وأطلق الكلور على مساحة كبيرة، مما أثر على 12 فردا".

يشار إلى أن النظام السوري يمتلك سجلا حافلا بالهجمات الكيميائية على المدنيين في مناطق المعارضة، والتي أزهقت أرواح المئات منهم اختناقا بالغازات السامة، وهي هجمات توزعت على الجغرافية السورية وجاءت في أوقات زمنية مختلفة ترتبط بأحداث عسكرية واقتحام مدن وقرى.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن النظام السوري استخدم أسلحة كيميائية في سراقب عام 2018، وأوضحت المنظمة في تقرير أن مروحية تابعة للنظام السوري قصفت شرق سراقب بأسطوانة غاز كيميائي واحدة على الأقل.

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