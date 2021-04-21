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سياسة|سوريا

سوريا.. بشار الأسد يترشح لفترة رئاسية جديدة رغم التنديد الدولي

نواب البرلمان يصفقون للأسد في أثناء جلسة عقدها في صيف 2016 (رويترز)
نواب البرلمان يصفقون للأسد في أثناء جلسة عقدها في صيف 2016 (رويترز)
21/4/2021

قدّم رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم الأربعاء طلب ترشح رسمي للانتخابات الرئاسية المقبلة المحددة في 26 مايو/أيار المقبل، في استحقاق تبدو نتائجه محسومة سلفا، ووسط تنديد من المعارضة ودول غربية.

وأعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ تبلّغ المجلس من "المحكمة الدستورية العليا تقديم بشار حافظ الأسد طلب ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية".

والأسد (55 عاما) هو المرشح السادس الذي يقدم طلب ترشيح إلى المحكمة الدستورية، أما المرشحون الخمسة الآخرون فغير معروفين على نطاق واسع.

وأعلن البرلمان فتح باب الانتخابات يوم الأحد، ووصف ذلك رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية نصر الحريري بـ"المسرحية". وكتب على تويتر أنه "يؤكد بؤس هذا النظام واستمراره في الانفصال عن واقع الشعب السوري".

وفي أثناء جلسة لمجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن "هذه الانتخابات لن تكون حرّة ولا نزيهة. ولن تُكسب نظام الأسد أي شرعية"، و"لا تستجيب لمعايير القرار 2254، الذي ينص على إجرائها بإشراف الأمم المتحدة أو بموجب دستور جديد".

وفي بيان مشترك دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي "لن تؤدي إلى أي تطبيع دولي للنظام السوري".

وكان النظام قد أعلن في يونيو/حزيران 2014 فوز الأسد بانتخابات الرئاسة الأخيرة بنسبة تجاوزت 88%، وذلك في الوقت الذي كانت تخوض فيه قواته صراعا داميا مع قوات المعارضة التي سيطرت على أكثر من نصف مساحة البلاد.

وتحكم عائلة الأسد سوريا منذ 5 عقود، ولم تنجح الثورة -التي انطلقت قبل 10 سنوات وتحولت إلى صراع مسلح- في إسقاط هذا النظام الذي يتلقى دعما مباشرا من روسيا وإيران.

المصدر : وكالات

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