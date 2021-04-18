الدولية الذرية تؤكد تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 60%.. تفاؤل بتقدم في محادثات فيينا رغم الخلافات

قال كبير المفاوضين الايرانيين عباس عراقجي إن الأمور وصلت الآن إلى مرحلة يمكن فيها للأطراف البدء بالعمل على نص جديد يشمل رفع العقوبات والخطوات النووية، مشيرا إلى أن طهران قدمت رؤيتها مكتوبة

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تحققت من أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة نطنز، مؤكدة بذلك ما أعلنه مسؤولون إيرانيون سابقا. يأتي ذلك بينما عبرت الأطراف المشاركة في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني عن تفاؤلها بالتقدم الذي حدث في المحادثات، رغم استمرار الخلافات.

وأضافت الوكالة -في بيان أمس السبت- أنها أخذت عينة لدراستها. وأشارت إلى أن عملية التخصيب تمت من خلال أجهزة طرد مركزي من نوع آي آر4 (IR4) وآي آر6 (IR6).

وكان رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أعلن في وقت سابق أن إيران حصلت على أول إنتاج من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشأة نطنز النووية، وقال إنها تنتج 9 غرامات كل ساعة.

ورد البيت الأبيض على لسان المتحدثة باسمها جين ساكي بالقول إن إعلان إيران بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% "خطوة استفزازية" تأخذها واشنطن على محمل الجد، ويجب أن تكون دول 5+1 متحدة في رفض ذلك.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال الجمعة إن خطة إيران لتخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% لا تفيد، لكنه أعرب عن سعادته بانخراط طهران في المحادثات غير المباشرة بشأن العودة للاتفاق النووي.

مفاوضات فيينا

كما قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن محادثات فيينا الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني ستستمر بضعة أيام، وتعقبها فترة توقف حتى يتسنى للمسؤولين الإيرانيين والأميركيين العودة إلى بلادهم للتشاور. وأشار الممثل الأوروبي إلى أن المحادثات حققت تقدما في مهمة ليست يسيرة.

وفي الأثناء، أكد كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية المنعقدة في فيينا عباس عراقجي أن تفاهما بدأ يظهر في المفاوضات رغم استمرار وجود "خلافات شديدة".

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن عراقجي قوله "يبدو أن تفاهما جديدا بدأ يظهر، وثمة تفاهم بين الطرفين بشأن الهدف النهائي (…)، لكن الطريق ليس سهلا، وهناك بعض الخلافات الشديدة".

وقال عراقجي "وصلنا لمرحلة تسمح بتدوين نص جديد يشمل رفع العقوبات والخطوات النووية"، مشيرا إلى أن طهران قدمت رؤيتها مكتوبة.

من جانبه، قال الممثل الروسي في المفاوضات إن المشاركين في اجتماع اللجنة المشتركة أعربوا عن ارتياحهم للتقدم الذي تحقق، وهو ما أكده ممثل الخارجية الأوروبية في المفاوضات، الذي قال إن المحادثات حققت تقدما في مهمة ليست يسيرة.

بدوره، قال المبعوث الصيني إلى المفاوضات إن الأطراف المشاركة اتفقت على الخوض في عمل أكثر موضوعية بشأن رفع العقوبات.

وأضاف مبعوث الصين وانغ تشون -بعد اجتماع بقية الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015- أن المحادثات ستتواصل.