البث الحي
سياسة|ليبيا

تركيا توقع مذكرات تفاهم مع حكومة الدبيبة وأردوغان يدعو إلى بسط سيادتها على ليبيا

وصل وفد حكومي ليبي برئاسة الدبيبة يضم 14 وزيرا ورئيس الأركان محمد الحداد، إلى أنقرة في أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا، عقب تسلم مهامه في 16 مارس/ آذار الماضي، لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة أواخر العام الجاري.

أردوغان (يمين) والدبيبة في مؤتمر صحفي عقب توقيع مذكرات التفاهم (الأناضول)
أردوغان (يمين) والدبيبة في مؤتمر صحفي عقب توقيع مذكرات التفاهم (الأناضول)
12/4/2021-|آخر تحديث: 12/4/202110:44 PM (مكة المكرمة)

وقعت تركيا وليبيا اليوم الاثنين مذكرات تفاهم في مجالات عدة، في وقت أكد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعمه لسيادة حكومة الوحدة الوطنية الليبية على سائر أنحاء البلاد، وذلك بعد عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

ووقع الطرفان مذكرة تفاهم لتأسيس 3 محطات كهربائية في ليبيا، ومذكرة تفاهم بشأن بناء مطار طرابلس، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لبناء مركز تسوق جديد في طرابلس ومذكرة تفاهم حول التعاون الإستراتيجي في المجال الإعلامي.

وقد عقد اليوم أول اجتماع لمجلس التعاون الإستراتيجي برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة. وجرى خلال الاجتماع بحث الخطوات التي من شأنها تعزيز التعاون بين تركيا وليبيا بشكل أكبر، وتبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية.

وكان وفد حكومي ليبي برئاسة الدبيبة يضم 14 وزيرا ورئيس الأركان محمد الحداد، قد وصل إلى أنقرة في أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا، عقب تسلم مهامه يوم 16 مارس/آذار الماضي لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة أواخر العام الجاري.

وقال أردوغان -في مؤتمر صحفي مع الدبيبة- إن أولويتنا من الآن فصاعدا أن تعم صلاحية وسيادة حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا سائر أنحاء البلاد.

ودعا أردوغان المجتمع الدولي إلى تقديم دعم صادق إلى ليبيا لتنظيم الانتخابات في موعدها المقرر.

وأعرب عن أمله بأن تنتهي مرحلة استغلال الصراع لتحقيق مكاسب تتعارض مع مصالح الليبيين عبر مساندة أطراف غير شرعية، وفق تعبيره.

من ناحية أخرى، لفت أردوغان إلى أن تركيا ستسلم ليبيا 150 ألف جرعة من لقاح كورونا اعتبارا من غد الثلاثاء.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

أبرز الشخصيات الذين تتهمهم إيران بالتجسس لإحباط مشروعها النووي

علماء إيرانيون في منشأة نووية بمدينة أصفهان (الأوروبية)

نائب وزير الخارجية الروسي: دخول السفن الحربية الأميركية إلى البحر الأسود عمل استفزازي

وفد حكومي ليبي رفيع في أنقرة.. ماذا تريد ليبيا من تركيا؟

الرئيس التركي أردوغان ورئيس الحكومة الليبي الدبيبة يوقعان اتفاقيات في المجلس التعاون الإستراتيجي الأول بين البلدين (الأناضول)

اليابان تقرر تصريف مليون طن من مياه مشعة معالجة من مفاعل فوكوشيما في المحيط الهادي والصين تهدد بالرد

المياه التي تصفها الحكومة اليابانية بالمعالجة تم تجميعها في مئات الخزانات بموقع مفاعل فوكوشيما المدمر (رويترز)
الأكثر قراءة

معتز مطر لـ"الجزيرة نت": النظام المصري أصر على إسكات صوتي وقد أغادر تركيا

معتز مطر حقق نجاحا كبيرا ببرنامجه على قناة الشرق طوال السنوات الماضية (مواقع التواصل)

فيروس ووحدة تخزين وعميل.. هكذا تم استهداف مفاعل نطنز النووي الإيراني

في العام 2010 دمر فيروس أجهزة الطرد المركزي الإيرانية في منشأة نطنز النووية (غيتي)

أزمة الكرسي في تركيا.. رئيسة المفوضية الأوروبية: لن أسمح بتكرار ما حصل في أنقرة

فون دير لاين تعرضت لموقف محرج خلال اجتماعها بصحبة رئيس المجلس الأوروبي (يسار) مع الرئيس التركي في أنقرة (الأناضول)

رئيس الوزراء الأردني يؤكد التحريض على الملك في لقاءات للأمير حمزة بعشائر

بشر الخصاونة استعرض تفاصيل القضية التي شغلت الرأي العام الأردني (مواقع التواصل)