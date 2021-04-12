تركيا توقع مذكرات تفاهم مع حكومة الدبيبة وأردوغان يدعو إلى بسط سيادتها على ليبيا

وصل وفد حكومي ليبي برئاسة الدبيبة يضم 14 وزيرا ورئيس الأركان محمد الحداد، إلى أنقرة في أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا، عقب تسلم مهامه في 16 مارس/ آذار الماضي، لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة أواخر العام الجاري.

وقعت تركيا وليبيا اليوم الاثنين مذكرات تفاهم في مجالات عدة، في وقت أكد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعمه لسيادة حكومة الوحدة الوطنية الليبية على سائر أنحاء البلاد، وذلك بعد عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

ووقع الطرفان مذكرة تفاهم لتأسيس 3 محطات كهربائية في ليبيا، ومذكرة تفاهم بشأن بناء مطار طرابلس، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لبناء مركز تسوق جديد في طرابلس ومذكرة تفاهم حول التعاون الإستراتيجي في المجال الإعلامي.

وقد عقد اليوم أول اجتماع لمجلس التعاون الإستراتيجي برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة. وجرى خلال الاجتماع بحث الخطوات التي من شأنها تعزيز التعاون بين تركيا وليبيا بشكل أكبر، وتبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية.

وكان وفد حكومي ليبي برئاسة الدبيبة يضم 14 وزيرا ورئيس الأركان محمد الحداد، قد وصل إلى أنقرة في أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا، عقب تسلم مهامه يوم 16 مارس/آذار الماضي لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة أواخر العام الجاري.

وقال أردوغان -في مؤتمر صحفي مع الدبيبة- إن أولويتنا من الآن فصاعدا أن تعم صلاحية وسيادة حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا سائر أنحاء البلاد.

ودعا أردوغان المجتمع الدولي إلى تقديم دعم صادق إلى ليبيا لتنظيم الانتخابات في موعدها المقرر.

وأعرب عن أمله بأن تنتهي مرحلة استغلال الصراع لتحقيق مكاسب تتعارض مع مصالح الليبيين عبر مساندة أطراف غير شرعية، وفق تعبيره.

من ناحية أخرى، لفت أردوغان إلى أن تركيا ستسلم ليبيا 150 ألف جرعة من لقاح كورونا اعتبارا من غد الثلاثاء.