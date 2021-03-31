بسبب كورونا.. مصر تمنع الاعتكاف وموائد الرحمن وسرادقات العزاء في رمضان

قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في مصر عدم السماح بإقامة أي موائد رمضانية (موائد الرحمن)، وكذلك عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد في المساجد، وعدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، مع التأكيد على حظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة، مثل سرادقات العزاء، أو الاحتفالات في دور المناسبات.

في المقابل قررت اللجنة -خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء- السماح بأداء الصلوات في المساجد، ومن ضمنها صلاة التراويح خلال شهر رمضان، بشرط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، مع الالتزام بالتخفيف في صلاة التراويح، بحيث لا تزيد عن نصف ساعة، واستئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين، لمنح الحافز الرياضي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة.

وصدرت القرارات عن اللجنة التي انعقدت برئاسة رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، للإعلان عن القواعد والإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها والالتزام بها خلال شهر رمضان، في إطار الحرص على تجنب أن تتسبب بعض الطقوس -التي يعتادها المصريون خلال الشهر الكريم- في حدوث ارتفاع جديد في أعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضي، حسب البيان الصادر عن اللجنة.

لكن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لم يبدوا ترحيبا ببعض هذه القرارات، واعتبر بعضهم أن هناك تناقضا في منع صلاة التهجد رغم أن روادها غالبا أقل من صلاة التراويح، كما استغرب البعض منع موائد الرحمن مقابل استمرار فتح المطاعم.

قرارات رئيس الوزراء 👇

اقامه صلاه التراويح اللي بتملي المسجد ومنع صلاه التهجد اللي بتكون فيها المساجد فاضيه !!

فتح المطاعم عادي بس منع موائد الرحمن !!

استنئناف جميع مسابقات الناشئين .بس منع الدورات الرمضانيه!!

هو منين بيودي علي فين 🤔 الحكومه دي عليها حاجات ي جدع

#مجلس_الوزراء — Mohamed Mansy (@Mo_mansy7) March 30, 2021

#الغاء_الدراسه_ارحمونا_بقا#اعتماد_الترم_الاول_وانتهاء_الدراسهاللجنه العُليا لإدارة أزمة كورونا في مصر تصدر قرار بمنع موائد الرحمن والإعتكاف وصلاة التهجد في شهر رمضان المبارك

طيب كانت فين اللجنه دي من نزول ملايين الطلبه الإمتحانات؟!!

ربنا كريم — dalia ezzat (@daliaez96388393) March 31, 2021

عاوز اوجه سؤال لمعالي رئيس الوزراء

هو إيه الفرق بين صلاة التهجد وصلاة التراويح ؟ ولو انه مفيش أدنى فرق بينهم غير إختلاف المواعيد؟

ليه منعت صلاة التهجد مع ان المصلي هيروح المسجد ملتزم بالإجراءات الإحترازية مثل صلاة التراويح ! #رئاسة_الوزراء pic.twitter.com/YuRKVzVUit — Abd Elsattar (@AbdElsatar_) March 30, 2021

ياريت زي ممنعتوا صلاة التهجد والسحور في المساجد وموائد رمضان عشان بيشكلوا خطر ، تمنعوا برده الخيم الترفيهية ورمضان نايت والفقرات والأغانى والسحور والفطار فى الخيم والفنادق والكباريهات .

ولا هى بتيجى ع الفقير بس اللى بيستنى رمضان من السنة للسنة عشان ياكل لقمة كويسة ! — NaDer NaShaat 🧘 (@NaderNashaat0) March 30, 2021

من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالمساجد، أوصت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بالالتزام بالمسافة الاجتماعية بين الحاضرين عند الجلوس والوقوف، وتحديد أماكن ثابتة للصلاة، مع تنظيم عدد وتدفق الأشخاص لدى الحضور والانصراف من أماكن العبادة، وكذلك تعقيم المساجد بالمعقمات بين كل صلاة والأخرى، وإغلاق جميع برادات المياه بالمساجد، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامة، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة، وعدم اصطحاب الأطفال، كما ينصح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالصلاة بالمنزل.

كما قررت اللجنة تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم وخلافه، بداية من يوم السبت 17 أبريل/نيسان المقبل، وتكليف وزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية بإصدار القرارات اللازمة، مع الالتزام بنسب الوجود المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم وغيرها.

وشدد رئيس الوزراء -في بيان رسمي- على أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم تلك الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها واللازم اتباعها خلال شهر رمضان المعظم، لحماية صحة وسلامة المواطنين والمجتمع، وخاصة فيما يتعلق بالالتزام بارتداء الكمامة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي، وتحصيل الغرامات المفروضة على المخالفين بشكل فوري، للحد من التهاون في هذا الأمر، بحسب قوله.

وتعاني مصر من زيادة مستمرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وقد أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الثلاثاء تسجيل 686 إصابة جديدة بالفيروس، و37 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 11 ألف و882، مقابل أكثر من 200 ألف إصابة.