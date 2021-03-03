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سياسة

أفغانستان.. مساع لإنقاذ عملية السلام مع طالبان والمبعوث الأميركي يزور الدوحة

كانت مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان انطلقت في سبتمبر/أيلول الماضي بالدوحة قبل أن تتعثر لاحقا بسبب تصاعد العنف.

تشهد أفغانستان تصعيدا في أعمال العنف الفترة الأخيرة (رويترز)
تشهد أفغانستان تصعيدا في أعمال العنف الفترة الأخيرة (رويترز)
3/3/2021

قال مصدر أفغاني للجزيرة إن عملية السلام بين الحكومة وحركة طالبان سيتم تطويرها في إطار مؤتمر إقليمي برعاية أممية، مما يفضي إلى حكومة تشاركية بين الإدارة الأفغانية الحالية وطالبان.

وأضاف أن اتفاق الدوحة كان ضمن نقاشات المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد مع كافة الأطراف الأفغانية، حول الرؤية الأميركية الجديدة بشأن أفغانستان.

وأكد المصدر أن المبعوث الأميركي أجرى 3 لقاءات مع الرئيس الأفغاني للتوصل إلى توافق مع كابل بشأن الرؤية الأميركية.

وأضاف أن خليل زاد أشار إلى ضرورة تعيين مبعوث أممي خاص بأفغانستان.

كما أشار إلى أن المبعوث الأميركي سيتوجه غدا إلى العاصمة القطرية الدوحة لبحث الرؤية الأميركية مع ممثلي حركة طالبان.

خليل زاد خلال لقائه رئيس لجنة المصالحة الأفغانية عبد الله عبد الله في كابل (رويترز)

تحديات وجهود

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية الأفغاني حنيف أتمر مع المبعوث الأميركي تحديات عمليات السلام في البلاد، ومراجعة واشنطن لالتزامات حركة طالبان.

وقال بيان للخارجية إن الجانبين شددا على إنجاح عملية السلام في أفغانستان، والجهود المشتركة لواشنطن وكابل في هذا المجال.

كما قالت الخارجية الأفغانية في البيان إن أثمر أشاد بجهود واشنطن لحل الأزمة الأفغانية، وشدد على أهمية الدعم الإقليمي والدولي لعملية السلام.

ومن جانبه أكد خليل زاد على دور دول المنطقة في عملية السلام، والدعم الأميركي الكامل لتحقيق توافق إقليمي حول أفغانستان.

وأمس أكد مصدر حكومي أفغاني للجزيرة أن خليل زاد بحث في العاصمة كابل تعديل اتفاق السلام المبرم قبل عام بين واشنطن وحركة طالبان.

هل تثمر الجهود الإقليمية والدولية سلاما لأفغانستان؟ (رويترز)

اتفاق وتعديل

وقال المصدر الحكومي الأفغاني لمراسل الجزيرة إن خليل زاد أكد -خلال لقاءاته مع القادة الأفغان في كابل، الاثنين- أن الإدارة الأميركية لا تريد الخروج من اتفاق الدوحة، وإنما تنوي تعديله.

وسلّم خليل زاد نسختين من الرؤية الأميركية الجديدة بخصوص أفغانستان إلى الرئيس أشرف غني، ورئيس لجنة المصالحة عبد الله عبد الله.

كما ناقش مسألة مراجعة عدد من بنود اتفاق الدوحة، بينها توقيت انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، وفقا لنفس المصدر.

كما طرح المبعوث الأميركي عقد اجتماع على مستوى أعلى بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، وعقد مؤتمر إقليمي حول عملية السلام.

وزير الخارجية الأميركي أكد أن بلاده تبحث تغيير إستراتيجيتها في أفغانستان (رويترز)

تصعيد وإستراتيجية

وتشهد البلاد تصعيدا في أعمال العنف الفترة الأخيرة، في ظل تعثر محادثات السلام بين الحكومة وحركة طالبان من أجل التوصل لاتفاق دائم لإطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

يشار إلى أن واشنطن أعلنت قبل نحو أسبوعين أنها تبحث مع كابل مراجعة إستراتيجيتها في أفغانستان، حيث أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن على مراجعة الولايات المتحدة لإستراتيجيتها في أفغانستان، مشددا على ضرورة إيجاد حل سياسي لمشكلة هذا البلد، مبدياً قلقه من تصاعد العنف وداعيا إلى إنهائه.

وأعرب بلينكن عن تصميم الولايات المتحدة على دعم حل سياسي عادل ودائم، ووقف إطلاق نار دائم وشامل في أفغانستان.

المصدر : الجزيرة

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